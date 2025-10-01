快訊

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

美國關稅衝擊加深！實施減班休息人數再增逾1500人

日本最早楓紅開跑！立山黑部秋日漸層美景 

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
室堂秋季景色（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供
室堂秋季景色（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】立山黑部阿爾卑斯路線是日本最早迎來楓紅的地區之一，因海拔落差超過2,000公尺，紅葉會從室堂高原一路往下推移，形成分層變化的絢麗景觀。每年秋天，從高山草木的金黃到谷底楓樹的深紅，構成如畫般的「紅葉前線」。

目前室堂已進入「半紅」狀態，紅、黃、綠交織，預計將在近期進入最佳觀賞期。其中不可錯過的就是「御庫裏池」，這處隱身於室堂高原的小池塘，以鏡面般的倒影著稱。當立山連峰與紅葉一同倒映在水面，猶如進入一幅油畫，也因靜謐氛圍，被旅人視為秘境賞楓地。相較熱鬧的黑部大壩，御庫裏池更適合細細品味高山秋色。

▲立山架空索道行駛沿途可享受紅葉環繞（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供
▲立山架空索道行駛沿途可享受紅葉環繞（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供

繼續沿著阿爾卑斯路線往下，「大觀峰至黑部平」是官方推薦的經典賞景段。搭乘纜車俯瞰山谷，能同時欣賞山頂白雪、中段紅葉與山麓綠意，呈現獨特的「三段紅葉」。黑部湖與黑部大壩則以楓紅環繞的湖光山色最為壯觀，若遇到洩洪活動，水霧與紅葉交織，氣勢更為震撼。

位於中段的「彌陀原」，在木道兩側能觀賞楓葉與草木染色，晴天時甚至可見雲海與紅葉同框。更下方的「美女平」則擁有楓紅隧道般的林間步道，紅葉期較晚，能一路延續秋色。若從富山口進出，也推薦順訪「稱名瀑布」，白色瀑布與紅葉相映，氣勢磅礡。

▲日本最高稱名瀑布與楓葉（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供
▲日本最高稱名瀑布與楓葉（往年照片，非即時狀況）。　圖：向日遊／提供

立山黑部的魅力，在於能在單一路線上收穫多種樂趣：高原紅葉、靜謐池畔、搭乘多種交通工具、眺望壯觀水壩。若計畫秋遊日本中部，現在正是出發的最佳時機。※立山登山纜車將於11/04～11/30施工停駛，期間「立山站～美女平」區間將以代行巴士運行。

DATA／立山黑部阿爾卑斯山脈路線

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

賞楓 瀑布 纜車

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

日職／投出生涯年仍未獲樂天肯定 返台是王彥程可考慮選項

日韓投資美國承諾動搖 兩國審慎看待注資9,000億美元支票

日經指數衝高 八檔日股ETF紅通通 半導體標的紅不讓

大摩挺亞德客 看淡上銀

相關新聞

日本最早楓紅開跑！立山黑部秋日漸層美景 

【旅奇傳媒/日本部報導】立山黑部阿爾卑斯路線是日本最早迎來楓紅的地區之一，因海拔落差超過2,000公尺，紅葉會從室堂高原一路往下推移，形成分層變化的絢麗景觀。每年秋天，從高山草木的金黃到谷底楓樹的深紅

首次亮相！歌詩達郵輪「莎倫娜號Costa Serena」重磅升級 11月嶄新啟航東北亞

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經重磅升級後的歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）將於2025/11/13以閃亮新姿啟航！搭載全新面貌的莎倫娜號，於臺灣推出共8日東北亞特色航程，串聯臺灣、韓國

「酷洛米」20週年驚喜登場！日本人氣「貓咪吐司」推限量聯名甜點

日本超人氣烘焙品牌「ねこねこ食パン」以貓咪臉造型吐司走紅，近日再度引發話題。為慶祝三麗鷗角色「酷洛米」20週年，品牌宣布自10月1日起，推出一系列期間限定聯名商品。這回不只在吐司外型上融入角色元素，還以黑色與粉色作為視覺重點，將酷洛米的俏皮風格轉化為甜點魅力，成為秋季最受矚目的美食話題，去日本旅遊不要錯過！

2025年度「日本夜景遺產」新出爐！夜景達人再選8處景點

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】2025 年度「日本夜景遺產」新名單出爐！今年日本全國再添8處夜景遺產，總數突破300，最新上榜的包括東北仙台大觀音、橫濱海洋塔、門司港車站等人氣地標。這份由「夜景達人」

秋色稻田遇見《鬼滅之刃》！日本行田市稻田藝術迎來「入秋最佳觀賞期」

入秋時節，豐收氣息漸濃，日本埼玉縣行田市的「稻田藝術（田んぼアート）」正躍上話題焦點。今年夏季行田市與火紅動漫《劇場版 鬼滅之刃 無限城篇》合作，以主角竈門炭治郎為題，在古代蓮之里東側打造一幅巨大稻田畫，面積達2.8公頃（約28,000平方米），用四款不同色稻種栽植，讓田野間浮現出炭治郎立體形象，絕對是鬼滅迷的最愛。

夏季限定直飛！　親近夢幻宮古藍，盡享悠閒假期時光

星宇航空8月22日首航，將這座「離島的離島」瞬間拉近到1.5小時航程！在沖繩觀光會議局邀請下，《行遍天下》獨家受邀與旅行業者登島，66小時取材行程緊湊展開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。