日本最早楓紅開跑！立山黑部秋日漸層美景 

【旅奇傳媒/日本部報導】立山黑部阿爾卑斯路線是日本最早迎來楓紅的地區之一，因海拔落差超過2,000公尺，紅葉會從室堂高原一路往下推移，形成分層變化的絢麗景觀。每年秋天，從高山草木的金黃到谷底楓樹的深紅，構成如畫般的「紅葉前線」。

目前室堂已進入「半紅」狀態，紅、黃、綠交織，預計將在近期進入最佳觀賞期。其中不可錯過的就是「御庫裏池」，這處隱身於室堂高原的小池塘，以鏡面般的倒影著稱。當立山連峰與紅葉一同倒映在水面，猶如進入一幅油畫，也因靜謐氛圍，被旅人視為秘境賞楓地。相較熱鬧的黑部大壩，御庫裏池更適合細細品味高山秋色。

▲立山架空索道行駛沿途可享受紅葉環繞（往年照片，非即時狀況）。 圖：向日遊／提供

繼續沿著阿爾卑斯路線往下，「大觀峰至黑部平」是官方推薦的經典賞景段。搭乘纜車俯瞰山谷，能同時欣賞山頂白雪、中段紅葉與山麓綠意，呈現獨特的「三段紅葉」。黑部湖與黑部大壩則以楓紅環繞的湖光山色最為壯觀，若遇到洩洪活動，水霧與紅葉交織，氣勢更為震撼。

位於中段的「彌陀原」，在木道兩側能觀賞楓葉與草木染色，晴天時甚至可見雲海與紅葉同框。更下方的「美女平」則擁有楓紅隧道般的林間步道，紅葉期較晚，能一路延續秋色。若從富山口進出，也推薦順訪「稱名瀑布」，白色瀑布與紅葉相映，氣勢磅礡。

▲日本最高稱名瀑布與楓葉（往年照片，非即時狀況）。 圖：向日遊／提供

立山黑部的魅力，在於能在單一路線上收穫多種樂趣：高原紅葉、靜謐池畔、搭乘多種交通工具、眺望壯觀水壩。若計畫秋遊日本中部，現在正是出發的最佳時機。※立山登山纜車將於11/04～11/30施工停駛，期間「立山站～美女平」區間將以代行巴士運行。

DATA／立山黑部阿爾卑斯山脈路線

