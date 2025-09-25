2025年度「日本夜景遺產」新出爐！夜景達人再選8處景點

快訊

▲夜晚的岐阜城觀景台。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】2025 年度「日本夜景遺產」新名單出爐！今年日本全國再添8處夜景遺產，總數突破300，最新上榜的包括東北仙台大觀音、橫濱海洋塔、門司港車站等人氣地標。這份由「夜景達人」們嚴選的名單，不僅認證日本夜間觀光的多樣風貌，也為遊客們提供更多夜遊的好去處。

▲橫濱港未來汽車道夜景。　圖：Photo AC／來源

在關東與四國，分別新入選兩處自然夜景。橫濱港未來的「汽車道」原是舊貨運鐵道，如今搖身一變成浪漫散步道，夜晚伴隨紅磚倉庫與摩天輪燈光，氣氛十足；而愛媛縣「伊予灘服務區」則以遼闊海景見長，夕陽落入海面後，波光粼粼逐漸轉為漆黑，成為自駕旅程中最意想不到的夜景休息站。

▲夜晚的仙台大觀音像矗立在城市間。　圖：Photo AC／來源

設施型夜景則是建築或公共設施等範圍。東北宮城縣的「仙台大觀音」在夜晚燈光映照下格外壯麗，高達百公尺的白色巨影守望城市，令人難忘；東京車站旁的「丸之內 House」則以時尚的街區取勝，遊客可在此一邊用餐，一邊欣賞紅磚車站與八重洲大樓群的夜色交響。而橫濱「海洋塔」經翻新再度成為焦點，登上展望台即可 360度眺望港未來夜景，塔身點燈後更是城市的夜空坐標。

往西走，岐阜的「岐阜城」在金華山上點燈後愈顯莊嚴，山下則是長良川與市街燈火交織成畫；而大阪關西機場旁的「STAR GATE HOTEL」則提供獨特體驗，從高層客房或酒吧望去，跑道燈火與大阪灣夜景盡收眼底，彷彿身處天空舞台。

JR門司港站夜間點燈。　圖：MOJIKO RETRO INFORMATION／提供

九州地區則由「JR門司港車站」入選夜間點燈型遺產。這座復古洋風建築在黃昏後亮起暖色燈光，搭配港口倉庫群，營造出濃厚的大正浪漫氛圍，吸引旅人流連。

隨著這 8 處新景點加入，「日本夜景遺產」的總數已達302處。從海港步道到歷史古城，從現代高樓到復古車站，夜景已不只是旅行中的配角，而是能引人專程造訪的目的。若下次計劃日本行程，不妨把這些新認證的夜景景點列入清單，體驗日本夜晚最動人的風貌。

DATA／日本夜景遺產

・網址：https://www.yakei-isan.jp/

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】2025 年度「日本夜景遺產」新名單出爐！今年日本全國再添8處夜景遺產，總數突破300，最新上榜的包括東北仙台大觀音、橫濱海洋塔、門司港車站等人氣地標。這份由「夜景達人」

