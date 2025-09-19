大阪關西萬博倒數計時 日本航空聯名「鋼彈彩繪雙層餐車」即將額滿

【旅奇傳媒／責任編輯-黃千珮】09/05起正式上路的日本航空和鋼彈聯名企劃「JALｘGUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」是繼和歌山、東京之後，於大阪啟動的聯名彩繪雙層餐廳巴士，僅行駛至大阪關西萬博閉幕日10/13為止，最大特色是找來米其林餐廳合作，能夠在車上享用美味。

發車地是大阪關西萬博會場的西門，適合逛完萬博回市區的遊客，路線行經中之島、御堂筋到難波，車程約1小時15分。提供的料理會依照搭車日期而有不同。下午15:30班次供應甜點；18:00晚餐時段班次供應心齋橋米其林法式餐廳「Lumiere」料理、上本町日本料理「幽玄」的松花堂便當或「Leone」吉川健太郎主廚的無國籍料理。最晚的21:00班次則有大阪西天滿地區米其林日式料理「山田」的咖哩飯、心齋橋豬里肌三明治或北新地鰻魚飯…等可作為消夜，車資更已包含大阪關西萬博內超熱門的鋼彈展館入場預約門票，彩繪雙層餐車費用10,000日圓起。

由於每天僅有三個班次，相當熱門，分為六個梯次預約，名額一開放早已秒殺。09/18日本時間14:00為最後機會，可預約09/26~09/28、10/03~10/05每天三個班次的「沖繩日」主題餐車，車內不僅會有沖繩三味線的演出，更贈送特製扇子、環保袋等伴手禮，車上享用的則是沖繩特色餐點。想把握最後名額，09/18於預約網站開搶。

