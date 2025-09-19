台場新地標來了！TOYOTA ARENA TOKYO 2025年10月登場，打造東京娛樂與運動新核心

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

隨著過去台場代表性的地標—Palette Town、維納斯城堡，以及彩虹大摩天輪相繼走入歷史後，台場終於迎來好消息！2025年10月，一座嶄新的娛樂與運動複合型設施即將震撼登場！這座場館將成為台場地區全新的核心地標，不僅規模宏大，更兼具未來感與多功能性。

2025年秋季台場全新開幕：TOYOTA ARENA TOKYO

TOYOTA ARENA TOKYO 將在10月3日正式開幕，為地上六層、地下一層，總面積約 37,000 平方公尺的複合型設施。

設施包含能承辦大型比賽的主體育館、副體育館、JOINT PARK（レンタルのニッケン JOINT PARK）、adidas SPORTS PARK與CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN，不論是體育競賽、音樂演唱會，或其他大型活動都能靈活運用。

主體育館主要入口

主體育館最多可容納超過一萬名觀眾，並首次導入全皮革座椅附設杯架，大幅提升觀賽的舒適度。不僅如此，這座新場館也是日本職業籃球隊「Alvark Tokyo」的新主場，還能用做於排球、桌球、舞蹈、冰上表演等各類型活動。

體育賽事活動

演唱會活動

「CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN」位在三樓主入口旁的戶外露臺空間，這裡是一個讓每個人都能自在度過時光的舒適場所，在沒有舉辦活動的日子，這裡也將作為對外開放的公共區域，任何人都可以自由使用。

「JOINT PARK」是一個多功能戶外空間，位在三樓主入口旁的另一側，名稱結合兩層意涵：1.參與各式活動（JOIN）2.挑戰更多的可能性（TRY）「JOIN」與「TRY」合而為一，就成為了「JOINT PARK」。

這裡可搭配主體育館活動使用，如設置餐車、美食攤位、舉辦各式活動等，在沒有舉辦活動的日子，也計劃開放給所有人自由使用。

在三樓通道北側為『SUNTORY生啤BAR』，南側為『Maker’s Mark』，想喝生啤或特調威士忌調酒都能滿足，讓觀眾一邊微醺一邊享受比賽的氛圍。

四樓為『adidas SPORTS PARK』，目標是打造一座讓人心情振奮、讓每個人都想動起來的籃球場。在沒有活動舉辦的日子，也計劃開放給所有人自由使用。

這裡也將與 adidas 攜手合作，期望成為未來籃球選手展開挑戰的起點，一個能拓展孩子們以及各年齡層參與者潛力的場所。

「TOYOTA ARENA TOKYO」的登場，彷彿為台場注入了一股嶄新的生命力，讓台場再次綻放光彩！下次來到東京時，不妨將這裡列入你的行程，享受全新的設施體驗吧。

https://www.toyota-arena-tokyo.jp/

