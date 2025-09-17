吉伊卡哇化身可愛Baby！全新「吉伊卡哇寶寶」系列商品正式開賣

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年9月5日起，日本人氣角色「吉伊卡哇」化身為可愛的「吉伊卡哇 Baby」啦～這全新的故事企劃是角色們吃下了一個神秘的糖果，瞬間化身成為超級可愛的寶寶模樣～話題一出立刻引爆粉絲們的討論話題！

現在起可以在東京車站、大阪、名古屋、廣島等吉伊卡哇Land購買囉！有哪些必買的可愛商品，一起來看看~

吉伊卡哇包巾娃娃 2530日幣

說到寶寶就會讓人想抱在懷裡抱抱～這款娃娃將吉伊卡哇寶寶們包裹在柔軟的包巾裡，打開包巾會變成帶著圍兜兜的模樣，屁股還有可愛的熊熊包屁造型，宛如真的小寶寶一般十分可愛。

包裹在高麗菜裡的兔兔吊飾 2200日幣

有看過被高麗菜包裹住的娃娃嗎？全新企劃將兔兔吊飾包裹在高麗菜裡，造型極具創意！高麗菜也可以剝掉就會變成一般的兔兔吊飾，買一隻就能擁有兩種造型

可以放衛生紙的隨身小包 2200日幣

隨身小包你通常都怎麼用？只能拿來裝日常用品，像是口紅、粉餅、雜物嗎？這款全新包包貼心的在後面設計了放衛生紙的空間，讓你翻到後面就能輕鬆抽取衛生紙，一包兩用！

「吉伊卡哇寶寶」系列商品從療癒的娃娃、吊飾到實用的手帕、包包、餐盤應有盡有，每款都獨一無二充滿特色！現在就到離你最近的活動門市，將喜歡的商品通通帶回家！

更多商品資訊：https://chiikawa-info.jp/p25/ck_baby/

