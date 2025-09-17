名古屋精選住宿大公開！距離車站超近超方便～

【FunTime小編群】名古屋雖然旅遊風氣不比東京和關西地區，但名古屋是中部地區的重要城市，同時也是工業重鎮及著名的港口城市，名古屋最為熱鬧的旅遊區域就屬JR名古屋城、榮町及名古屋港附近，由於交通發達，二次大戰重建後旅遊業也開始相當興盛。本期小編整理了幾間位於名古屋車站附近的平價住宿、好評住宿，環境乾淨整齊，位置交通便利，非常適合自助旅行的朋友，大家不妨參考一下囉！

快速導覽｜名古屋住宿區域

名古屋的熱門住宿區，大多在名古屋車站附近，原因不外乎是交通便利，從機場可以直達，去合掌村、金澤等周邊地區都很方便！但也有不少旅客喜歡逛街購物的旅客會選擇住在榮站，這裡不僅是名古屋的購物天堂，也是眾多美食的聚集地，還能步行去多個景點。兩個區域各有優點，因此小編幫大家分成鄰近車站、平價和親子友善的名古屋飯店，可以依照需求去挑選喔～

名古屋住宿推薦｜名古屋車站住宿

若是第一次來名古屋自由行，名古屋車站住宿絕對是你的最佳選擇！這裡匯集多條地鐵線、新幹線，無論是往返機場，或是前往金澤、高山、白川鄉等都很方便。同時生活機能也很便利，包含大型百貨公司、藥妝店、美食街和居酒屋都是應有盡有，幾乎是一站就能滿足吃喝玩樂的需求！

名古屋三井花園普米爾飯店｜生活機能便利ｘ免費大浴場

名古屋三井花園普米爾飯店。 圖／Agoda

名古屋三井花園普米爾飯店。 圖／Agoda

名古屋三井花園普米爾飯店(Mitsui Garden Hotel Nagoya Premier)位在名古屋車站的附近，周圍生活機能非常好，有百貨公司、餐廳及便利商店等應有盡有。飯店大廳位於18樓高的樓層，大片落地窗讓前來的民眾能盡情享受名古屋站的市區風景，除了美景外，大廳旁附設的spa大浴場，房客可以免費使用～另外要注意的是，飯店方有特別註明有刺青的民眾是不能進入大眾澡堂的呦！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：名古屋站步行5分鐘

附近景點：名古屋雙塔、名古屋市科學館

名古屋太閤通大和魯內飯店｜中心地帶ｘ服務優質

名古屋太閤通大和魯內飯店。 圖／Agoda

名古屋太閤通大和魯內飯店。 圖／Agoda

名古屋太閤通大和魯內飯店(Daiwa Roynet Hotel Nagoya Taiko dori Side)於2019年重新裝修後以新面貌接待旅客，除了鄰近名古屋車站，BicCamera電器賣場、千里馬藥局都在附近，飯店樓下就有7-11，地理位置絕佳。入住飯店時可以挑選茶包、咖啡包，女性住客則會加贈面膜，可以感受到飯店的用心，還有提供中文服務，溝通無障礙！飯店早餐在一樓的越南餐廳供應，除了西式餐點之外，還有越南河粉可以享用，很有特色！

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：名古屋站步行4分鐘

附近景點：名古屋市科學館、大須觀音

名古屋住宿推薦｜名古屋平價住宿

名古屋平價住宿大多在榮站附近，不僅能省下一筆住宿費，還能直接去逛街購物、吃美食，逛完直接放回飯店，省時又省力喔！並且這裡的住宿都在地鐵站附近，房型寬敞又舒適整潔，絲毫不會因為便宜就降低住宿品質呢～

名古屋絲綢樹飯店｜美食超多ｘ有免費早餐

名古屋絲綢樹飯店。 圖／Agoda

名古屋絲綢樹飯店。 圖／Agoda

名古屋絲綢樹飯店(Hotel Silk Tree Nagoya)準確來說位在地鐵榮站和伏見站中間，從榮站步行10分鐘內就會到，途中會經過丸百貨，附近有許多美食可以選擇，如「一蘭」、「浪花餃子」、「餃子的王將」等。而飯店也有提供停車場，租車的旅客也可以使用，一天大約1500日圓。飯店房間整齊明亮，是一般常見商務旅館的基本房型，簡單舒適，設備應有盡有，完全沒有菸味。飯店早餐提供簡單的麵包、吐司、咖啡、柳橙汁、優格及玉米濃湯，可以嚐嚐名古屋的名產小倉トースト，就是搭配白吐司做成紅豆泥吐司啦～

小編偷偷說：越來越多人喜歡到日本自駕遊，有停車場的名古屋飯店真的很方便！

訂房網評價：8.2/10 (agoda)

交通：地鐵榮站步行10分鐘

附近景點：名古屋電視塔、久屋大通公園

名谷屋錦名鐵Inn｜連鎖飯店ｘ鄰近榮商圈

名谷屋錦名鐵Inn。 圖／Agoda

名谷屋錦名鐵Inn。 圖／Agoda

名谷屋錦名鐵Inn(Meitetsu Inn Nagoya Nishiki)為名古屋知名的連鎖飯店品牌，位在久屋大通車站附近，附近就是商圈，晚上出門吃消夜非常方便，走到「榮」商圈、Oasis 21及電視塔都只有10分鐘的路程，地鐵也只有一站而已。飯店有提供早餐，是簡單的西餐自助吧，也有和式餐點可以選擇，整體來說相當不錯唷！名鐵Inn名古屋錦採用玫瑰大理石設計，簡約大方的城市商旅裝潢，大廳電梯前有免費的化妝水、卸妝棉、洗面乳等簡單的旅行用品，沒有準備的朋友可以自行取用。一樓附設投幣式洗衣機與烘乾機，對於旅行多日的旅客來說非常方便。

小編偷偷說：住在這間名古屋飯店附近生活機能真的不錯！

訂房網評價：8.0/10 (agoda)

交通：久屋大通車站4號出口步行約5分鐘

附近景點：綠洲 21、久屋大通公園

名古屋住宿推薦｜名古屋親子住宿

帶孩子到名古屋玩時，選擇一間舒適的飯店更加重要，睡得好才有精神開啟一天的行程！名古屋親子飯店的類型多元，從簡約平價到精緻奢華都有，大多數會提供兒童不加床免費入住、嬰幼兒用品租借的服務。爸爸媽媽們預訂前建議去官網看看相關規則！

名古屋榮Dormy Inn天然溫泉錦鯱之湯高階飯店｜免費泡湯ｘ宵夜拉麵

名古屋榮Dormy Inn天然溫泉錦鯱之湯高階飯店。 圖／Agoda

名古屋榮Dormy Inn天然溫泉錦鯱之湯高階飯店。 圖／Agoda

名古屋榮Dormy Inn天然溫泉錦鯱之湯高階飯店(Dormy Inn Premium Nagoya Sakae)為日本評價超好的知名飯店品牌，附近許多便利商店，走路10分鐘就可以到名古屋最熱鬧的「榮」地區。飯店有提供免費接駁車到名古屋車站東口（櫻通口），每小時兩班，需要現場排隊。飯店房間內雖然空間不算非常大，但設備齊全、乾淨整潔，每晚9點半至11點，房客可以到2樓餐廳吃免費的拉麵，超棒der～這間名古屋住宿有兩熱一冷共三個大澡堂，其中一個熱池在室內，女湯需要密碼才能進入，也有提供浴衣和毛巾，服務非常周到呢！

小編偷偷說：建議提早15分鐘至大廳等候，但因為接駁車不大，有帶大型行李的話建議先詢問一下是否允許，才不會造成大家的不便唷！

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：地鐵伏見站步行10分鐘

附近景點：名古屋市科學館、名古屋市美術館

延伸閱讀>>【名古屋住宿推薦】車站附近！精選9間名古屋飯店大公開

想知道更多實用名古屋旅遊攻略，請看「名古屋自由行全攻略」