在慢島時光裡，與貓相遇　品味島嶼慢活節奏

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

作者介紹｜菜菜子Erica Wu

攝影師、講師、旅遊作家。舊金山藝術大學畢業，美國IPPA攝影獎冠軍，旅遊世界四十餘國，走過日本47個都道府縣，著有「日本貓島旅行」、「手機拍貓貓」等書籍，經營粉專「菜菜子on the road」。攝影與講座受邀合作單位包含Apple、Studio A、Sony、台北市政府觀光局等。

疫情之後，日本石垣島彷彿再次甦醒。華航宣告復飛、虎航開通直航，從台灣僅需1小時即可抵達。不僅如此，基隆直達石垣島的渡輪也將於九月正式啟航。這座沖繩最南端的離島城市，瞬間成了旅人之間熱烈討論的話題。

之前在石垣島旅行的那一週，我選擇的不是度假村式觀光飯店，而是石垣港附近的公寓型旅館。房間裡有廚房、洗衣機與陽台，天氣好時陽光灑滿屋內，讓人不自覺地放慢步調。我每天到超市購買在地食材，像是石垣牛、海葡萄與沖繩蔬菜，簡單料理後搭配當地著名的石垣島辣油，用最貼近日常的方式，細細品味這座島嶼的慢活節奏。石垣島不大，租台摩托車就能輕鬆悠遊全島。沿途風景如幻燈片般流轉，彷彿走進明信片裡，遇上喜愛的風景，隨時可以停下腳步、駐足片刻。更貼心的是，許多停車場都設有機車專屬停車格，讓旅途變得格外從容自在。

▲從高空俯瞰，更清楚看見石垣島有多美，彷彿是大海遞出來的一封明信片。

▲騎車沿途停下的海灘遇到的漂亮貓貓。

貓，是我這趟旅程的主角，尤其是在石垣市的「南之濱町綠地公園」。這裡白天陽光燦爛、草地綠意盎然；黃昏時分，海面與落日交織成一幅動人的畫面。而那群在樹蔭下打盹、草地上緩步穿梭的貓咪，便成了這幅風景中最詩意的存在。

▲要通過這裏，請先拿出罐罐。

▲在南之濱町綠地公園把摩托車停著，就自己長貓出來了。

▲貓貓在我摩托車上睡得超香。





一座屬於貓與海的綠地公園

「南之濱町綠地公園」坐落在石垣港離島碼頭南側的人工島，與本島之間透過南門大橋相連，無論是步行、騎車或開車，都能輕鬆抵達。島上設有公園、人工沙灘、淋浴間與遊樂設施，西側則為大型郵輪靠泊的新港碼頭。由於這裡地勢開闊、人潮稀少，加上在地志工團體「石垣島しっぽの会」多年來持續推動TNR（捕捉、結紮、放回）行動，讓這群貓咪得以穩定生活。大多數貓的耳朵上都有剪痕，代表已完成絕育，牠們溫馴、親人，有的會默默跟在人後，有的則在涼亭下休憩。其實整個石垣島上，只要有公園、有樹蔭的地方，甚至是街頭小巷，也常能與貓不期而遇。

▲南之濱町綠地公園的可愛貓貓。

▲南之濱町與本島只隔著一座藍色的南門大橋。





像玻璃雕刻出的藍色夢境

當然，石垣島的魅力不止於此。川平灣是另一個讓我深深傾心的地方，碧綠海水映襯著白沙、藍天與岸邊森林，讓川平灣成為島上最令人屏息的自然風景之一。附近的川平觀音堂與隱身林間的公園茶屋，都為這片海加上了歷史與時間的注腳。離島小旅行也是這趟行程的重要篇章，我從石垣港搭船前往竹富島，搭乘高速船僅需10∼15分鐘。竹富島是一座仍保留琉球傳統風貌的小島。緩慢移動的牛車，在白砂小徑上晃晃悠悠，耳邊是車夫彈奏三線琴的歌聲，眼前則是紅瓦屋頂與珊瑚石牆交織出的靜謐時光。沿著小路走向海邊，迎面而來的海水清澈透明，浪緩沙白，與川平灣一樣動人。

▲想看見最經典的石垣島藍，不妨從平川灣開始。

▲走在竹富島的長堤上，彷彿能一步步把日常的喧囂留在身後。

▲坐上水牛車讓腳步放慢，這就是竹富島的步調。

▲竹富島的海灘上，貓咪成了最親切的在地導遊。

這一週的石垣島生活，我沒有安排任何固定行程。每天早上醒來，看看天氣、看看陽台上的光影，再決定今天要去哪裡發呆，或是回到南之濱町綠地公園，看海、擼貓，陪牠們一起翻肚、打盹，像貓一樣慢悠悠地伸個懶腰，隨心所欲地過一天。這樣的旅行，不是為了打卡，也不是為了迎合誰的期待，而是為了讓自己慢下腳步，把日子過回舒適的節奏。這樣的悠閒時光太讓人眷戀，我知道，我一定很快會再回來。





