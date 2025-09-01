日本環球影城一日限定「萬聖驚魂夜～徹夜狂歡～」即日起開放登記抽票！
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】去年在日本環球影城首次登場的「萬聖驚魂夜～徹夜狂歡～」，因為徹夜不眠的極限體驗引發熱議，一票難求。今年確定將於10/31萬聖節當日再度登場，從晚間22:00一路狂歡到翌日清晨05:00。
這場活動最大特色是僅限18歲以上成人參加，現場不必顧慮孩童在場，氛圍更加不受拘束。深夜的園區將完全轉化為恐怖舞台，街頭僵屍突襲從夜晚持續到天亮，讓人幾乎沒有喘息空間。今年還邀來人氣樂團 King Gnu 打造萬聖節新曲《SO BAD》，新的殭屍舞蹈也非常令人期待。
不過，園區雖然營業到清晨5點，但設施並非全程開放。像是「超級任天堂世界™」僅營業至凌晨01:00，「哈利波特魔法世界™」則要等到凌晨01:15才開放。雲霄飛車愛好者需要留意，「飛天翼龍」只到凌晨03:00，「好萊塢美夢‧乘車遊」則僅開放到凌晨01:30。
表演節目也同樣有限制，「水世界」舞台將舉辦三場限定演出（22:30、00:00、01:20），並同樣採抽籤制，必須憑專用票券入場。其他像是「恰吉的混亂嘉年華」或「惡靈古堡™英雄之夜」，則需要提前排隊才可能順利入場。若要徹夜暢玩，推薦的體驗路線是 22:00先進任天堂世界、凌晨1點後轉戰哈利波特、空檔時段搭配恐怖秀場，就可以兼顧遊樂設施與表演活動。
DATA/日本環球影城「萬聖驚魂夜～徹夜狂歡～」
．售票平台：Lawson ticket (ローチケ)
．售價：ALL NIGHT PASS附「超級任天堂世界™」園區保證入場：17,000日圓、一般ALL NIGHT PASS：14,000日圓
．抽票登記時間：即日起～09/08 23:59
．一般販售時間：09/19 10:00～10/19 23:59
．10/31夜晚熱門設施開放時間：
◎ 超級任天堂世界™：22:00～01:00（01:00～05:00 休息）
◎ 哈利波特魔法世界™：01:15～05:00（22:00～01:15 休息）
◎ 飛天翼龍：22:00～03:00
◎ 好萊塢夢幻乘車（含逆轉）：22:00～01:30
HARRY POTTER and all related characters and elements ©& ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
MINIONS TM & ©2025 Universal Studios.
© Nintendo
© Sony Music Labels Inc.
© CAPCOM
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
