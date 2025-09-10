東京出發只要30分鐘！橫濱必去景點＋交通一次搞懂

【FunTime小編群】橫濱位於神奈川縣東部，距離東京市區僅有30至40分鐘的車程。這裡不僅擁有壯觀遼闊的港灣海景，還有因歷史而遺留下的大量歐式建築，以及各種購物中心與知名景點。今天就讓FunTime小編來一一介紹橫濱的交通、景點、美食等攻略資訊，帶你輕鬆玩橫濱！如果你玩完橫濱要回東京玩，東京旅遊全攻略會一次告訴你需要知道的所有資訊！

橫濱怎麼去？

機場到橫濱

市區到橫濱

橫濱交通推薦

港未來線

港未來線。 圖／ FunTime小編群

港未來線共有6站，提供「橫濱」站到「元町中華街」站的路線。抵達橫濱車站後，可轉搭橫濱港未來線至日清泡麵博物館、橫濱太空世界遊樂園、紅磚倉庫以及橫濱中華街等知名景點，短短的一條線就能玩遍橫濱！（

班次：平日3-13分鐘一班、假日3-12分鐘一班

起站營運時間（橫濱站）：首班05:10、末班00:28

底站營運時間（元町中華街站）：首班04:57、末班00:19

門票：成人200日圓起、兒童100日圓起

紅鞋觀光巴士

紅鞋觀光巴士。 圖／IG, machitori2301

橫濱雖然有多種巴士可以搭乘，但其中小編最推薦紅鞋巴士，它是橫濱為觀光客推出的觀光巴士，繞行路線以逆時針循環繞駛櫻木町站、橫濱錘頭、紅磚倉庫、中華街、元町商店街、港見丘公園、山下公園、大棧橋等景點，幾乎可以把必訪景點都走一遍，而且每天皆有運行，是漫遊橫濱的好方法～

班次：平日20分鐘一班、假日15分鐘一班

營運時間：平日10:02-18:02、假日10:02-18:32

門票：成人220日圓、兒童（1~12歲）110日圓

橫濱交通票券推薦

橫濱景點

大棧橋

大棧橋是不少日劇取景的景點，它是國際客船中心的屋頂、往海延伸的廣闊甲板，不時還可以欣賞到客輪靠岸的景觀，在這最不可錯過的便是橫濱夜景，伴隨著橘紅的太陽，漸漸地從摩天輪上方向下沉，夜色漸低，卻喚醒了橫濱天際線，美輪美奐。

地址：神奈川縣橫濱市中區海岸通1-1-4

交通：搭乘港未來線於「日本大道站」下車，步行約5分鐘

營業時間：24小時（各商店營業時間不同）

紅磚倉庫

紅磚倉庫。 圖／shutterstock

紅磚倉庫最早是橫濱港主要的貿易與關稅據點，現在改為歷史文創景點，紅磚的外牆，帶點斑駁感，進到裡頭，彷彿走進了時光隧道般，濃烈的復古懷舊感揮之不散，目前已進駐不少文創商家、餐廳，在逛街的同時還能體驗橫濱的歷史文化，是橫濱必去景點之一！

地址：神奈川縣横濱市中區新港1-1

交通：搭乘港未來線於「日本大道站」下車，步行約10分鐘

營業時間：1號館10:00-19:00、2號館11:00-20:00（各商店營業時間不同）

山下公園

山下公園。 圖／shutterstock

沿著海岸線長約一公里的山下公園，是日本第一座臨海公園，它就在紅磚倉庫前面的廣場，面對著橫濱港，可以一覽橫濱的零死角美景！入夜後，還能欣賞閃爍的摩天輪及港灣夜景，超級浪漫～

地址：神奈川縣横濱市中區山下町279

交通：搭乘港未來線於「元町・中華街站」下車，步行約5分鐘

橫濱太空世界 COSMOWORLD

橫濱太空世界 COSMOWORLD。 圖／shutterstock

橫濱太空世界是都市型的立體遊樂場，以三個區域為組成，設施相當多元，不管是大人還是小孩都有適合的遊樂設施可以選擇，最大的地標便是那有著時鐘的摩天輪，到了夜晚，還有燈光點亮，非常壯觀！

地址：神奈川縣横濱市中區新港2丁目8番1號

交通：搭乘港未來線於「港未來站」下車，步行約2分鐘

營業時間：11:00-2１:00（週六、日營業至22:00；週四公休）

門票：免費入場（設施另計，詳細建議至官網查詢）

橫濱元町中華街

橫濱元町中華街。 圖／shutterstock

講到橫濱美食絕對少不了元町中華街，作為過去的貿易港口，大量華人湧入，並在此設立據點，漸漸地，便成為一個華人商圈，目前已做了完善的觀光規劃，走在其中也相當舒適，滿滿的中華料理，是想念中華菜的好去處～

地址：神奈川縣横濱市中區山下町231-0023

交通：搭乘港未來線，於元町中華街站下車，步行約3分鐘

延伸閱讀>>【橫濱一日遊】橫濱景點、美食、交通全攻略！

想知道更多實用東京旅遊攻略，請看「東京旅遊全攻略」