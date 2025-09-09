帶孩子玩就要這樣住！超夯台中親子飯店：城堡親子房、小型賽車道、溜滑梯球池

【FunTime小編群】帶小孩出門玩總是在煩惱哪些飯店有提供兒童用品和遊樂區嗎？別擔心～別擔心～這次小編整理了幾間在台中評價都不錯的親子民宿和飯店，幾乎每一間都有可以讓小孩玩到忘記時間的遊戲區，不管是球池、家家酒還是大草皮都讓小孩們看了好心動！那麼事不宜遲，快來看小編一起看看網友們力推的台中親子民宿和飯店吧！

台中親子住宿｜快速導覽＋選擇技巧

台中有超多適合帶孩子放電的親子住宿，是不是很難決定要住哪裡呢？別擔心！小編幫你整理出台中五大熱門住宿分類，讓你輕鬆找到最適合的親子飯店！

台中火車站親子飯店｜近一中街、勤美

台中火車站這裡不但交通四通八達，且鄰近一中商圈，距離勤美草悟道也不會太遠，超級適合搭乘火車來到台中旅遊的家庭入住！

台中鳳凰酒店

台中鳳凰酒店。 圖／agoda

台中鳳凰酒店。 圖／agoda

特色：

1.交通方便，約走15分鐘可到中華路夜市和宮原眼科，且飯店也有供房客使用的免費停車場

2.近年2022新開幕，主打親子同樂主題飯店，有多種主題房型和兒童設施

3.入住卡樂主題房型可免費暢玩星際樂園內的多種設施，像是：跳跳床、球型盪鞦韆、溜滑梯、翹翹板…等

4.提供早午餐，吃到飽的早餐可以從早上一路吃到中午！而且還有星巴克咖啡喝到飽，午餐和下午茶都省下來了，C/P值超高XD

地址：台中市中區民權路162號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

挪威森林文創休閒旅館

挪威森林文創休閒旅館。 圖／agoda

挪威森林文創休閒旅館。 圖／agoda

特色：

1.飯店提供嬰兒床、嬰兒澡盆和水瓢等設施，有需要可以提早和飯店聯絡，超級貼心！

2.提供室內停車場，在電梯旁邊還有婦幼專屬的停車位，非常方便

3.兒童遊戲區有超大球池、滑步車道…等，一旁還有大人可用的健身中心，B2還有自助洗衣區

4.一下樓就到忠孝路夜市，晚上吃宵夜完全不是問題～

地址：臺中市南區正氣街36號

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

逢甲夜市親子飯店｜美食、交通一次滿足

逢甲夜市周邊是台中超人氣的住宿區域，無論是白天或是到了夜晚，都能在這一區輕鬆找到美食，而且逢甲周邊飯店選擇多元，從平價到高質感通通有，適合注重飲食與CP值的親子旅客。

余舍行旅

余舍行旅。 圖／agoda

余舍行旅。 圖／agoda

特色：

1.到逢甲夜市僅須開車5分鐘，而且飯店還提供免費停車場，從B2至1F都有車位可以停，不用擔心沒位子~

2.飯店曾獲得多項國際建築設計大獎，雖是平價住宿但完全不失質感，想拍美照也沒問題，C/P值超高！

3.一樓後院有著大草坪可讓小孩放電，還有小型高爾夫、球類和小弓箭可讓小孩玩，一旁還有飲料販賣機和桌椅區，讓爸爸媽媽可以在旁邊看著小孩安心玩耍

4.早餐超豐盛，不僅有自助吧可以吃到飽，還有4種主餐可以任選一種，豐盛的早餐是許多人大推這間飯店的理由之一喔！

地址：台中市西屯區環中路二段1129號

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

勤美草悟道親子飯店｜聚集市集、咖啡廳

勤美草悟道周邊聚集不少高質感飯店，這些飯店結合了親子設施與時尚空間，如果是喜歡慢活風格的家庭，住在這一區附近，無論是散步、逛街或親子共遊都超級方便！

台中長榮桂冠酒店

台中長榮桂冠酒店。 圖／agoda

台中長榮桂冠酒店。 圖／agoda

特色：

1.位於台灣大道上，不論是去逢甲夜市、一中街或秋紅谷都僅須開車約10分鐘，而且還提供房客免費的地下停車場，非常方便

2.兒童遊戲室有Switch可玩，還有桌遊、扮家家酒區、積木牆…等可供各種年齡層的小孩遊玩

3.有專人控管的戶外游泳池，除一般水深的泳池外還有90cm的泳池可以讓年紀較小的孩童戲水喔！

4.飯店免費提供嬰兒床、嬰兒澡盆、小板凳及消毒鍋，有需要的話記得提早跟飯店告知一聲

地址：台中市西屯區臺灣大道二段666號

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅。 圖／agoda

台中大毅老爺行旅。 圖／agoda

特色：

1.飯店有提供兒童澡盆，需要的話可以在入住時洽詢櫃台，備品也有附上兒童牙刷，十分貼心

2.地理位置相當方便，位於台中美術館對面，離審計新村、誠品綠園道都很近

3.飯店有地下停車場可以免費停車，先到先停，停滿也不用擔心，可以前往附近特約停車場，飯店會再退還代墊的停車費用

4.飯店就像美術館一般，而房間內裝潢採白色系，簡約但不失時尚，採光非常好。星遊套房、星空客房、星光客房這幾種房型還有特殊菱形窗戶喔！

地址：台中市西區英才路601號

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

台中樂園住宿｜住進遊樂園不是夢！

如果不想花太多時間安排行程，但又想帶孩子放電一波，入住樂園型住宿超適合！不論是麗寶樂園旁的親子飯店，或位於谷關溫泉附近的渡假村，都能讓全家充飽電再出發～

統一谷關渡假村

統一谷關渡假村。 圖／agoda

統一谷關渡假村。 圖／agoda

特色：

1.前臨大甲溪、背倚八仙山，擁有絕佳自然景致，步行至谷關風景區只要2分鐘

2.裝潢以結合谷關自然意景以及原住民文化打造的視覺設計，巧妙融合當地特色與現代藝術

3.除了有二到六人的客、套房外，也有豪華露營帳可以做選擇

4.戶外設施可戲水，室內則有許多供玩樂的設施，例如飛碟球、電子飛鏢、射擊等，也可以報名特別的DIY手作課程，適合親子同樂

地址：台中市和平區博愛里東關路一段188號

訂房網評價：8.2/10(Agoda)

福容大飯店-麗寶樂園

福容大飯店-麗寶樂園。 圖／agoda

福容大飯店-麗寶樂園。 圖／agoda

特色：

1.就在麗寶樂園內，旁邊還有Outlet可以逛，從早玩到晚大人小孩都超開心！

2.飯店內設施充足，三溫暖、游泳池、水療池都有，兒童戲水池甚至還有小溜滑梯

3.樂園玩不夠還可以去飯店的兒童遊戲室繼續玩！不僅有小球池、溜滑梯還有積木和跳跳馬等，如果還想玩的話還有付費的充氣城堡喔！

4.早餐超豐盛，現切牛排、當季蔬果、甜點、現煮擔仔麵…等全都任你吃，還很貼心的設計了兒童取餐區，將餐檯降低高度，讓小孩也可以自行取餐，超級貼心！

地址：台中市后里區福容路88號

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

兒童親子主題房型｜溜滑梯、球池、卡通風超吸睛

如果你正在找一間能讓孩子待在房間裡也不無聊的飯店，那這些親子主題房型絕對值得收藏！這幾間親子飯店的房型結合了溜滑梯、球池與卡通主題等不同風格，讓孩子一秒進到親子遊樂場！

想窩11旅館

想窩11旅館。 圖／agoda

想窩11旅館。 圖／agoda

特色：

1.多種房型，除一般的雙人房外還有因應各種人數的親子主題房

2.入住即附贈早餐，且可免費使用館內設施（汗蒸幕需另外收費）

3.占地300坪的大草皮、沙坑區、家家酒區、閱讀區、幼兒遊戲區和球池區應有盡有

4.一樓是親子餐廳，雖距離市區有段距離但也不需要擔心沒東西吃喔！而且還提供兒童餐具、兒童座椅，超級貼心～

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

台中芭蕾城堡酒店

台中芭蕾城堡酒店。 圖／agoda

台中芭蕾城堡酒店。 圖／agoda

特色：

1.飯店免費提供嬰兒床、澡盆/椅和奶瓶消毒鍋，有需要記得要在訂房是備註或打電話告知一聲～

2.每個房間皆有附一個停車位，且車位寬敞，不再需要為了停車煩惱

3.房間有各種不同風格的設計與規劃，房內就有球池、積木和游泳池，甚至還有攀岩可以玩喔！

4.親子房內有特別為兒童設的主題床鋪，像是吉普車造型、華麗的公主馬車和帳棚造型…等，小孩看了都不想和爸媽擠一張床囉XD！

地址：台中市南屯區向上路三段221號

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

延伸閱讀>>【台中親子住宿】玩一整天都不膩！Top13台中親子民宿飯店推薦

想知道更多實用台中旅遊攻略，請看「台中旅遊全攻略」