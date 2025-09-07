超好買還逛不膩！上野交通、美食、購物一次搞定

【FunTime小編群】上野是東京數一數二熱鬧的地區，不只是熱門的觀光景點，也是東京交通的重要樞紐。這裡有超好買的阿美橫町商店街，滿滿的平價服飾和藥妝等你來挖寶；還有被選為櫻花百選之一的上野恩賜公園，裡頭藏著多間博物館，是賞花、親子、文青都會愛的好地方！這次FunTime小編幫大家整理了「上野交通、美食、景點」一篇搞定的超實用攻略，帶你輕鬆玩遍上野不踩雷。如果你還想繼續深度探索東京，從美食、住宿到體驗活動通通有，那就一定要逛逛我們的東京旅遊攻略專區，一次掌握最新最完整的自由行資訊！

上野逛街地圖。 圖／FunTime小編群

機場到上野交通

剛下飛機準備展開東京自由行，第一站就是上野？別擔心，從成田或羽田機場前往上野超簡單，不管你是想省錢、省時間，還是想搭舒適一點的車，幫你整理好了，照著選就對！

成田機場

1. Skyliner 京成電鐵＞京成上野站（直達約40分鐘）

2. Access特快列車＞京成上野站（直達約60分鐘）

3. 京成本線＞京成上野站（直達約70分鐘）

羽田機場

1. 京急機場線＞轉都營淺草線＞上野站（轉1次車，約40分鐘）

上野必去景點

上野恩賜公園

上野恩賜公園。 圖／IG, _____keynote

上野恩賜公園是日本第一座公園，也是上野最具代表性的景點之一。園區佔地非常廣闊，集合了動物園、美術館、神社與自然景觀，是東京自由行不可錯過的好去處。像是人氣十足的上野動物園、充滿藝術氣息的國立西洋美術館、收藏豐富的東京國立博物館，還有歷史悠久的上野東照宮與清水觀音堂，都能一次走訪。不只文化氣息濃厚，公園裡還有大型噴水池、能划船的不忍池，以及春天限定的櫻花林蔭大道，是許多人心中的「上野賞櫻聖地」。每到櫻花季，整條步道被粉色花海覆蓋，美得像幅畫，非常適合邊散步邊拍照，感受東京春天的浪漫氛圍。

地址：東京都台東區上野公園池之端三丁目

交通：搭乘JR至「上野站」公園口，步行約2分鐘

開放時間：05:00-23:00

阿美橫町

阿美橫町。 圖／IG, lenachen____

阿美橫町（Ameyoko）又被大家簡稱為「阿美橫」，是來到上野絕對不能錯過的經典景點！這條超熱鬧的商店街擁有將近 400 間店舖，從流行時裝、生活雜貨到生鮮水果、日式小吃應有盡有，是上野最具代表性的購物天堂。走進阿美橫町，不只有超便宜藥妝、名牌折扣品，還能一路吃吃喝喝，像是章魚燒、烤海鮮、和菓子…邊逛邊吃根本停不下來！街道兩旁還經常傳來店家熱情叫賣的聲音，讓整個商圈充滿活力，是體驗東京在地市井文化的絕佳場所。

地址：東京都台東區上野4丁目11

交通：搭乘JR至「上野站」，步行約5分鐘

營業時間：10:00-20:00（各家店營業時間不同）

上野動物園

上野動物園。 圖／shutterstock

上野動物園是東京歷史最悠久的動物園之一，也是超受歡迎的上野景點之一！園區裡住著超過 300 種、約 3,000 隻來自世界各地的動物，不論是氣場十足的老虎、萌到不行的小熊貓，還是可愛的水獺和企鵝，都能一次看個夠，保證讓大小朋友都目不轉睛。其中最受歡迎的就是小熊貓，每次出場都吸引大批民眾搶拍，人氣媲美偶像明星！不只動物超可愛，門票價格也非常親民，是親子旅遊、情侶約會、朋友散步的超夯選擇，來上野不繞過這裡真的太可惜啦～

地址：東京都台東區上野公園9-83

交通：搭乘JR至「上野站」，步行約6分鐘

營業時間：09:30-17:00（週一公休）

入場費：成人600日元、65歳以上300日元、國中生（13～15歲）200日元、小學生以下免費

舊岩崎邸庭園

舊岩崎邸庭園。 圖／shutterstock

舊岩崎邸庭園是上野地區一個超有歷史味的景點，也是建築迷必訪的口袋名單！這裡原本是三菱財閥創辦人岩崎家的本邸，後來改建成對外開放的庭園，整體風格融合了西洋建築與日式庭園的優雅氛圍，還被列為日本的重要文化財產，這座古典宅邸不但超美，還常常出現在日劇或電影場景中，光是站在建築前就像穿越時空一樣浪漫。不管是想拍美照、散步放空、還是來場靜靜的文化巡禮都很適合！而且從上野站走過來也不遠，推薦大家有空一定要來感受一下舊時代貴族的優雅氣息～

地址：東京都台東區池之端1丁目3-45

交通：搭乘JR至「上野站」，步行約9分鐘

營業時間：09:00-17:00（12/29~1/1公休）

門票：成人400日元、65歳以上200日元、國中生以下免費

國立西洋美術館

國立西洋美術館。 圖／IG, tabi_044

上野國立西洋美術館不只是藝術迷的天堂，更是被列為世界遺產的超人氣上野景點！這座美術館由法國建築大師Le Corbusier 設計，是他在日本唯一的代表作，建築本身就值得一看。館內主要展出從中世紀末期到 20 世紀的西洋藝術作品，包含繪畫、雕塑等多種類型，收藏豐富又有深度。不定期還會舉辦特展、藝術家對談與講座活動，讓你不只能欣賞藝術，還能深入了解其背後的文化與歷史。如果你對建築美學或西洋藝術有興趣，這裡絕對是來上野時不能錯過的一站，館外的雕塑庭園也很適合拍照打卡，推薦大家安排一段靜靜欣賞藝術的時光。更多豐富的活動可以上官網查詢。

地址：東京都台東區上野公園7-7

交通：搭乘JR至「上野站」，步行約3分鐘

營業時間：09:30-17:30（週五、六營業至20:00、週一公休）

門票：一般500日圓、大學生250日圓、高中生以下及65歲以上免費

上野東照宮

上野東照宮。 圖／shutterstock

藏身在上野恩賜公園裡的上野東照宮，是為德川家康、吉宗、慶喜這三位將軍而建，始於1627年、1651年重建，至今仍保留完整江戶時代建築，被列為日本重要文化財 。最吸睛的金色唐門、雕工細緻的飛龍紋樣與龜甲紋磚瓦，整座神社在陽光下閃閃發亮，超好拍照紀錄！參拜不只是文化體驗，這裡也有祈福抽籤、御守購買等儀式感活動，甚至每月16-18日提供限量「昇龍守」御守，代表強運與成功，也同樣熱賣！ 春季賞櫻、冬季看牡丹則是這裡的重點時節：牡丹苑於1-2月冬季與4-5月春季開園，總計種植超過500株牡丹，與古色古香的神社合照夢幻爆表！

交通：搭地鐵至「上野站」出站，步行約5分鐘可抵達

營業時間：10 月至次年 2 月 9:00-16:30／3 月至9 月延長到17:30

不忍池

不忍池。 圖／shutterstock

既然都來到了上野公園，千萬別錯過這個充滿詩意的「不忍池」！春天有粉嫩櫻花圍繞湖畔，夏天則被大片荷花海覆蓋，美得像幅畫一樣。你可以租小船在湖面划行，也能坐在岸邊長椅發呆，感受東京難得的寧靜片刻。不忍池分成三區：蓮池、鵜之池與划船池，每一區都有不同景緻可以慢慢拍！

小編小提醒：夏季荷花盛開時間約在7-8月清晨，想拍美照記得早起！

交通：搭地鐵至「上野站」公園口，步行約5分鐘抵達

營業時間：全天開放（划船池依季節開放，約3-11月）

花園稻荷神社

花園稻荷神社。 圖／IG, deanyang_0107

想在東京拍出充滿日式氛圍的神社美照，千萬不能錯過「花園稻荷神社」！位在上野公園內的森林小徑旁，這裡因為紅色鳥居排列整齊又有神祕感，被許多人暱稱為「迷你版伏見稻荷」。雖然規模不大，但拍起照來超有感，搭配陽光灑下的樹影，美得像電影場景。神社內還供奉狐狸神，有興趣的話別忘了留意那對可愛的狐狸雕像喔！

交通：搭地鐵至「上野站」，步行約5分鐘即可抵達上野公園，位於上野東照宮旁的小路內

營業時間：全年無休，建議白天參拜拍照最美

