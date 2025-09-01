2025年日本楓紅商機5大觀察剖析 東北經典人氣不敗、四國後起之秀吸引小型獎勵旅遊團體

【文・旅報傳媒】

日本秋季以絢麗楓葉景色聞名，每年吸引大批旅客前來賞楓，約在10～12月是紅葉最佳觀賞期，由北到南依照不同地區因緯度差異，而有各自的高峰時段。

2025年賞楓市場呈現多變局勢，外部因素從暑假開始，也連帶削弱了秋季銷售動能；再者國際事件、消費習慣變化、區域性機位數增加與獎勵團需求旺等，使旅行社商品設計需同步轉型。今年這場紅葉之旅，不只是風景的競逐，更是旅遊市場生態轉型的縮影，反映旅遊業者在售價、行程與創新組合上的策略挑戰與機會。本期專題從日本賞楓市場「5大觀察」，助力業者滾動式調整通盤策略，掌握紅葉商機。

【左圖】東北山形銀山溫泉 圖／TTN圖庫

🍁 觀察 ➊ 經濟議題影響 💵 消費趨保守、出遊規劃期縮短

2025年下半年日本旅遊市場，延續暑期「末日預言」的陰影，造成秋季行程啟動也顯得緩慢。不少旅遊業者分享今年暑假，本應是日本旅遊的黃金期，卻因地震謠言、經濟低迷，以及國際政治事件的干擾，導致銷售不如預期，甚至被東南亞與韓國搶去風采。再加上國際關稅等經濟壓力，聽聞部分企業Q3開始放無薪假，讓消費者出遊預算保守，持續影響賞楓季產品，銷售動能疲弱。

值得注意的是，過去賞花、賞楓或玩雪等季節性產品，旅客習慣提前至少1季前預訂，如今不少消費者已轉向「說走就走」，甚至在出發前兩週才下單，雖然早鳥優惠仍具吸引力，但「臨時決定」已悄悄成為旅遊市場上不可忽視的旅遊消費變因。對業者來說，規劃與壓房備團的壓力大增，保守因應、及早完售才是王道。

🍁 觀察 ➋ 商品型態調整 🤔 半自由行受青睞

在旅遊型態與消費習慣轉變下，旅行社不得不思考如何調整產品策略。「半自由行」模式越來越受年輕消費者喜愛，將團體行程與自由活動結合，讓旅客能在交通便利的城市自行探索，同時也可降低商品總價。

五福旅遊產品群北區日本產品部副總經理蔡晏誠表示，近年來五福旅遊觀察到自由行客群持續增長，便在商品組裝方式上做出調整，推出結合半自由行元素的團體行程，如市區安排飯店連泊2晚，行程結束後回到飯店，旅客可自由購物或是探索當地美食，可滿足追求團體便利與自由行彈性的年輕族群，也能吸引對價格敏感的旅客。同時，航空公司在今年賞楓季票價策略也有所調整，也讓旅行社在規劃產品時更具彈性，單價不再一味攀升，而是回歸「多元帶」的定位，滿足不同消費層級的需求。

🍁 觀察 ➌ 獎勵旅遊需求升溫 🤝 家族小包團逐漸成長

目前看來，傳統系列團的銷售較為緩慢，但9月起隨著企業獎勵旅遊旺季到來，賞楓市場迎來另一波動能。不少公司行號早在半年前就預定規劃紅葉季出遊，不僅能凝聚員工向心力，也成為年底慰勞的重要活動。目前東北等經典賞楓地區，紅葉最佳觀賞期部分熱門日期機位甚至一位難求。公司團體對出發時間的需求高度集中，推高了像是「青森、仙台」等航點的訂位率。

疫情過後旅遊習慣逐漸轉變，越來越多旅客不再傾向與陌生人同團出遊，而是以「熟人團」為主力。尤其家族旅遊需求明顯上升，許多三代同堂或親友結伴同行的情況日益普遍，一團人數動輒10～20人。這類客群重視安全感與私密性，更希望行程能因應年齡層差異做彈性安排，例如同時滿足銀髮族的悠閒步調與年輕族群的體驗活動。對旅行社而言，小包團興起是挑戰，也是機會，不僅需要規劃更多元的賞楓路線，還要能依照家庭需求調整用車、餐飲與住宿選擇。部分業者已針對此趨勢，推出「專屬賞楓行程」或提供包車旅遊方案，讓親友團能以更舒適、更有彈性的方式欣賞紅葉之美。

🍁 觀察 ➍ 東北、北海道熱度不減 🏔️ 四國後起之秀 順勢而起

今年日本賞楓市場東北仍是旅客首選，奧入瀨溪、白神山地等經典景點人氣持續高漲，11月初的團體名額幾近滿團，銷售表現相當亮眼，同時紅葉季後緊接雪季的藏王樹冰行程等，東北旅遊行程將一路火紅到冬季。

【左圖】青森奧入瀨溪【右圖】北陸立山黑部 圖／TTN圖庫

北海道則以廣闊楓景為優勢，行程可涵蓋更多景點，並結合溫泉與美食，吸引穩定的回頭客族群。看好秋冬開始逐漸進入北海道旅遊旺季，今年長榮航空從10∕17～12∕10，增加6班函館包機，增加市場上產品豐富度。

九州方面，因飛行時間短、票價與住宿成本相對親民，成為中小企業獎勵旅遊的熱門選擇，秋季整體銷售受穩健成長。在四國的部分，長汎假期東北亞部產品副理陳佩芳表示，四國地區表現順勢而起，因整體區域航班數增多，加上業者積極宣傳、日本地方組織積極推廣在地特色等，使其在獎旅團上逐漸走紅，10月起不少小型獎旅團選擇長榮「桃園－松山」進出的航班前進四國。

【左圖】北海道【右圖】四國愛媛 圖／TTN圖庫

此外，中國、四國地區，還有華航廣島、高松；台虎高知等航點可靈活搭配，整體來說，四國賞楓行程在市場上詢問度與聲量逐漸攀升，提供旅客更多選項。

🍁 觀察 ➎ 產品創新吸引回頭客 🚃 加入私房景點與特色鐵道

巨匠旅遊日本部專案經理廖珮雯表示，巨匠的客群多為主顧客，年齡偏中高、經濟能力好，喜愛旅遊享受生活，出遊計畫也都會提早安排。除了有5日行程選擇外，巨匠也推出「長天數、慢慢遊」7～9天的賞楓行程；同時為服務連續多年，年年都參加東北賞楓經典行程的客人，每年都需要有創新元素。因此，今年在東北行程規劃上除了人氣景點奧入瀨溪流、五色沼、猊鼻溪游船等，還加上秋田的微笑鐵道或白神山地山毛櫸步道等，提升旅遊獨特性，也能吸引熟客回流。

名生旅遊副總經理黃榮利則分享，今年秋季的賞楓產品除了延續熱門經典路線外，更積極推出私房祕境與在地體驗，展現差異化優勢。例如規劃結合特色列車「越後心動度假火車雪月花號」的立山、關東行程，或推出探索北陸祕境的專屬旅程，不僅增加市場獨特性，也能提升旅遊的深度與話題性。

✨ 掌握2025年日本紅葉商機心法

◆ 因應保守消費，靈活備團。 ◆ 商品型態轉型，善用半自由行。 ◆ 抓住獎旅與家族小包團商機。 ◆ 區域多元布局，經典與新秀並進。

延伸閱讀>>中部國旅新局 從轉型到體驗創新的四大挑戰

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」