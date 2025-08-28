找不到寄物櫃？日本旅遊「解放雙手」新玩法

快訊

旅奇傳媒
出國旅行一定會帶一個大行李箱。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你是不是也常常在日本旅行時，拖著大包小包卻找不到寄物櫃？尤其在熱門車站或觀光景點，置物櫃早就被搶光，只能一路拎著行李移動，旅遊體驗大打折扣。為了讓外國旅客也能「解放雙手」享受旅程，日本大型物流業者「佐川急便（SAGAWA）」宣布，自10月起，將攜手中文旅遊平台，推出全新線上行李寄送服務。

旅客出發前即可透過線上系統完成預約與付款，抵達日本後只要在指定機場（實際服務據點依平台上線後為主）的 SAGAWA 宅配櫃台出示專屬條碼並交付行李，就能免去排隊與填寫單據的麻煩。行李會直接送往住宿地或指定地點，讓人空手上路，輕鬆展開觀光行程。

更便利的是，這項服務並不限於單次寄送，而是能一條龍規劃整趟行程。舉例來說，旅客可以在下飛機後，可以直接將大件行李直送至入住的飯店；若旅程中需要更換住宿地點，也能事先設定好運送至下一個住宿地點乃至最後再運送至機場。整趟行程的運送需求，都能透過一個平台完成所有預約，免去旅途中拖行李奔波的困擾。

此次合作整合了物流網絡、線上預約與智慧化管理，不僅縮短寄送流程，也提升了語言與支付上的便利性。旅客只要在出發前完成操作，到日本後就能「無縫接軌」，享受真正輕鬆的旅行。

未來，「佐川急便」也計劃持續擴大服務據點，讓更多機場與熱門景點都能使用這項服務。對台灣旅客來說，這將是日本自由行的一大幫手，不管是趕車、衝景點，還是想提早入住飯店，都能徹底「解放雙手」，盡情玩遍日本。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

