飯店浪漫七夕攻略 從水都香檳到高空盛宴譜戀曲

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
Pier No.1 高空酒吧以270度無遮蔽港都夜景、絢麗燈光與時尚設計，營造沉浸式用餐氛圍，成為情人節約會的浪漫首選。　圖：高雄英迪格酒店／提供
Pier No.1 高空酒吧以270度無遮蔽港都夜景、絢麗燈光與時尚設計，營造沉浸式用餐氛圍，成為情人節約會的浪漫首選。　圖：高雄英迪格酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的七夕情人節將於08/29浪漫登場，全台多家飯店同步推出結合景觀、美饌與專屬活動的精緻企劃，從花蓮異國水都的香檳巡航、台東高空星光饗宴、台中極致海陸料理，到高雄港都露天夜景與精品甜點，為戀人們打造專屬舞台，讓愛情在此延續與升溫。

▲七夕限定，預訂兩大年度專案 「洄遊趣」、「2025年度秋旅住房專案」，並於08/29入住的旅客，皆可享有七夕專屬活動的寵愛禮遇。　圖：理想大地渡假飯店／提供
▲七夕限定，預訂兩大年度專案 「洄遊趣」、「2025年度秋旅住房專案」，並於08/29入住的旅客，皆可享有七夕專屬活動的寵愛禮遇。　圖：理想大地渡假飯店／提供

花蓮理想大地渡假飯店｜水都香檳與愛心蛋糕的甜蜜儀式

擁有浪漫運河美景的花蓮理想大地渡假飯店，今年七夕特別推出專屬限定活動。凡預訂「洄遊趣」或「2025年度秋旅住房專案」並於08/29入住，即可享有兩大專屬禮遇： 1.七夕專屬遊艇香檳巡航（15:30-16:30） 與情人搭乘專屬遊艇，穿梭於應許運河之間，兩岸歐風建築與綠蔭交織成畫，舉杯香檳相慶，彷彿置身威尼斯或南歐小鎮，感受沁人心脾的浪漫氛圍。 2.甜點主廚愛心蛋糕客房直送 夜幕降臨，由甜點主廚陳天義精心打造的七夕愛心蛋糕，伴隨專人送抵房內。日式戚風蛋糕內餡融合香堤蘋果奶霜與低糖鮮奶油，外層以白巧克力愛心與新鮮藍莓點綴，絲滑細膩，如戀人低語般溫柔。「洄遊趣」專案一泊四食9,900元起（二人），含主題半日遊與秘境單車旅程；「2025年度秋旅」專案一泊一食7,200元起（二人），含早餐與接駁服務。

▲台東桂田喜來登酒店推出七夕情人節限定套餐，以龍蝦、牛排等頂級食材搭配香檳與精緻甜點，為戀人打造視覺與味覺的浪漫饗宴。　圖：台東桂田喜來登酒店／提供
▲台東桂田喜來登酒店推出七夕情人節限定套餐，以龍蝦、牛排等頂級食材搭配香檳與精緻甜點，為戀人打造視覺與味覺的浪漫饗宴。　圖：台東桂田喜來登酒店／提供

台東桂田喜來登酒店｜高空星海下的浪漫告白

台東桂田喜來登推出「七夕情人節・高空浪漫饗宴」與「七夕限定浪漫住房專案」，將星光、夜景與精緻美饌完美結合。 高空浪漫饗宴（每套NT$3,344+10%） 08/29晚間，漫吧餐廳將龍蝦、鴨胸、牛小排與草莓甜品化作愛情的味覺篇章，在香檳氣泡與燭光搖曳間，讓佳節氛圍愈加溫柔動人。限定浪漫住房專案（08/29入住）以奢華子爵套房搭配浪漫房內佈置、情人花束、甜品禮盒與紅酒，並附漫吧雙人情人節套餐與阿力海百匯早餐，讓甜蜜從夜晚延續至晨曦。

▲極炙牛排館推出七夕情人節限定套餐，精選頂級海陸食材與創意甜點，搭配高樓層窗外城市景致，為戀人打造視覺與味覺的浪漫饗宴。　圖：台中日月千禧酒店／提供
▲極炙牛排館推出七夕情人節限定套餐，精選頂級海陸食材與創意甜點，搭配高樓層窗外城市景致，為戀人打造視覺與味覺的浪漫饗宴。　圖：台中日月千禧酒店／提供

台中日月千禧酒店｜極炙牛排館的味蕾戀曲

位於24樓的「極炙牛排館」將於08/29午、晚餐時段推出七夕限定套餐（每人3,380元+10%至4,280元+10%），精選A5和牛菲力、美國極佳級肋眼牛排、加拿大活龍蝦等頂級食材，並以法式奶油香煎真鯛、奧思迦魚子醬蟹肉塔等精緻料理交織海陸鮮香。甜點「香草覆盆子甜品」以鑽石造型呼應愛情主題，更可加購情人節特調 “The Rose”，以花果香氣增添浪漫。

高雄英迪格酒店｜港都夜色中的粉紅告白

Pier No.1 高空酒吧推出「情人節限定套餐」（雙人1,580元+10%），並攜手高雄精品甜點品牌 Raw Stone 呈獻節慶限定甜點《仲夏莓果》。套餐內容包括美國 Choice 老饕牛排、香煎櫻桃鴨胸、海大蝦、北海道干貝、義式烤時蔬及兩杯粉紅特調； 08 /29當日晚間用餐加贈甜點《仲夏莓果》選用澳洲乳酪與法國鮮奶油，搭配多種莓果與紫蘇醬，層次豐富、酸甜交織。270度港都夜景下，與摯愛共享多感官的浪漫饗宴。

