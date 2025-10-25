「2025 Color Taipei」迎接同志遊行 「臺北驕傲月」城市熱力綻放

【旅奇傳媒/編輯部報導】「臺灣同志遊行」將於10/25盛大登場，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）推出的「2025 Color Taipei」系列活動也進入最高潮。自10月初開跑以來，「彩虹觀光巴士」熱度持續攀升，多名外國 LGBTQ+ 的網紅也在社群媒體上推薦參與。

此外，觀傳局今年首度攜手「國際變裝藝術節」，合作推出西門紅樓友善店家優惠，讓來到臺北的國內外旅客在此期間充分感受臺北多元友善、充滿活力的城市魅力。

▲「彩虹觀光巴士」遊程中可與變裝皇后導覽員互動交流。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，臺灣同志遊行每年皆吸引超過10萬名國內外旅客參與，10/25在臺北市政府前廣場舉辦的第23屆「臺灣同志遊行」，以「超．連結－跨越標籤，理解差異」為主題，將會是今年亞洲最大規模的同志遊行。並於10月推出期間限定的「彩虹觀光巴士」，特別規劃10/22-10/26每日皆安排班次，歡迎前來臺北參與同志遊行的遊客搭乘，一起探索臺北的彩虹文化與歷史。在「彩虹觀光巴士」遊程中可與變裝皇后導覽員互動交流，終點更安排於酒吧欣賞皇后華麗演出。多名外國LGBTQ+ 網紅，包含香港變裝皇后 Lilo May、泰國的 LGBTQ+ 酒吧創意總監 MISS PRISM GALAXIA、泰國旅遊網紅 Ario Huang 等，也在社群媒體上分享並推薦臺北彩虹觀巴的精彩內容，想更深入體驗 LGBTQ+ 多元魅力的朋友可上 KKday 購票。

▲觀傳局與「國際變裝藝術節」合作，亞洲各國頂尖變裝皇后將齊聚於河岸留言西門紅樓展演館演出。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，10/25在臺北市有多個 LGBTQ+ 主題活動登場，除了由臺灣彩虹公民行動協會主辦的同志遊行及「彩虹市集」，更特別與「國際變裝藝術節」合作，當天將有亞洲各國頂尖變裝皇后齊聚於河岸留言西門紅樓展演館，以華麗造型與舞台魅力進行精彩表演，同時西門紅樓周邊多間支持多元平權的友善店家，在10/20-10/26期間推出餐飲及商品優惠。在參與活動之餘，盡情享受臺北的美食及娛樂魅力。

▲變裝創作者「倍帝·愛波」及「次元家族」將於白晝之夜演出。 圖：次元家族／提供

觀傳局指出，臺北市長年致力推動性別友善觀光，從友善設施到文化氛圍皆以「尊重與包容」為核心，觀傳局推出「Color Taipei」系列活動，亦展現臺北多元友善的城市氛圍，並期望吸引更多國內外旅客前來造訪。接續於11/01-11/02在圓山登場的「白晝之夜」，也將有多位變裝創作者參與演出，邀請一同感受臺北夜晚的藝術能量與多元精神。

