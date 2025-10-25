「桃園萬聖城」群魔亂舞鬧商圈 交通接駁及管制資訊先注意

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025桃園萬聖城」自10/24（五）開始試營運後，為期9天的「2025桃園萬聖城」於10/25（六）-11/02（日）在桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大登場！

▲夜光踩街定目劇「魔蛛古堡守衛隊」提前現身快閃青埔「置地廣場 桃園」。 圖：桃園市政府／提供

「2025桃園Q」即時抽獎ｘ尋寶集章ｘ消費抽大獎

「2025桃園萬聖城」到處都是寶藏，不僅藏在古堡深處，甚至密佈在桃園市的各個商圈。位於機場捷運 A18的「置地廣場 桃園」就是最新的「寶藏秘境」之一，也再度推出廣受好評的「2025桃園Q」活動共同行銷，攜手華泰名品城、Xpark、COZZI Blu 和逸飯店・桃園館及桃園新光影城，共同打造青埔地區最強複合式休閒娛樂商務城，成為家庭旅遊的首選去處與連假攬客冠軍景點，一次滿足「食、宿、遊、購、行」的全方位體驗！

▲「2025桃園萬聖城」系列尋寶活動，密佈在桃園市的各個商圈。 圖：桃園市政府／提供

市民卡 APP 結合四大商圈店家集章 總價值15萬元獎項等你拿

萬聖城活動期間也推出桃園市民卡 APP 集章抽獎活動，與桃園藝文特區商圈發展協會、桃園市站前商圈文化觀光發展協會、桃園市桃園車站商圈協會及桃園市青埔商圈發展協會結合，民眾凡使用市民卡 APP 於合作商家掃碼集章，即可參加總價值150,000元的抽獎活動，有機會獲得「30,000元新光三越禮券、20,000元華泰大飯店集團禮券及10,000元遠東百貨禮券」及「200元便利商店商品卡」等超值好禮！

▲中壢高商韓研社與勁舞社「群魔亂舞鬧商圈」，化身各式變裝鬼怪現身街頭，快閃現身統領廣場、新光三越及遠東百貨三大地標。 圖：桃園市政府／提供

搭乘公車入城省時又方便 開車族請停新永和市場轉搭免費接駁車

遊客可於桃園火車站、統領百貨轉乘 GR、151、168、188、302、707號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場；外縣市搭乘高鐵前來的遊客們也可以在高鐵桃園站轉乘302及707前往會場，再次鼓勵遊客不妨變裝上公車，讓公車上的乘客為您的打扮投以驚喜又驚嚇的眼光吧，相關公車動態請參閱「桃園公車動態資訊系統」。

開車的遊客建議導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場。假日會場周邊停車場飽和時，市府即會啟動彈性管制措施，避免車流壅塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等主要路段上，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制，屆時請駕駛人務必遵從員警及義交人員的指揮疏導管制，另外提醒會場周邊各路段行人徒步參與者多，駕車行經路口務必注意停讓行人，以策安全。會場周邊停車場即時剩餘車格數，請至「桃園市交通資訊網」查詢。

搭乘免費接駁車即送限量萬聖小禮物

萬聖城假日免費接駁車自中午12:00於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(萬壽路出口)」發車直達活動會場，每20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族朋友則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

・活動詳細資訊，請參閱「2025桃園萬聖城」活動官網。

