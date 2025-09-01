萬代最新「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具華麗登場！體驗寶可夢進化的變形樂趣

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

萬代最新推出的「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具，可以讓玩家體驗寶可夢進化過程的變形樂趣。透過打開零件、轉動關節與組裝配件等，能將公仔從一種寶可夢造型轉換成另一種樣貌！

首波共推出四組人氣角色，即日起已在日本全國各大玩具店、百貨、家電量販及線上平台同步開賣，不僅操作簡單，適合親子同樂，也極具收藏價值，迅速成為寶可夢迷眼中的話題新品！

系列中最具代表性的組合當屬皮丘與皮卡丘，打開外側零件，變形正式啟動！接著將裝飾配件精準地安裝上去，就能完成寶可夢的型態轉換，從原始形態華麗變身為進化後的模樣，整個過程既有操作手感，也充滿視覺驚喜。

當新葉喵進化為魔幻假面喵時，只需展開背部結構，安裝上夢幻般的披風，最後替它戴上帥氣的面具造型，原本可愛的新葉喵立刻華麗變身為充滿神祕氣息的「魔幻假面喵」，變形過程彷彿一場魔術變身秀！

憨厚的呆火鱷有著最具震撼的變形體驗！原本圓潤呆呆的外表，只要打開頭部與背部結構，再加上象徵火系力量的火焰配件，就能瞬間化身為氣場強大的「骨紋巨聲鱷」，讓玩家體驗到火系寶可夢進化時的衝擊力量。

從小巧乖巧蛻變為華麗舞者，水系的潤水鴨在變形過程中展開羽毛，搭配身體姿態的轉換，營造出宛如舞蹈般的流暢動作。整體造型優雅且充滿動感，完美重現「狂歡浪舞鴨」的華麗登場。

「POKÉMON CHANGE」系列把寶可夢的經典進化設定，和變形玩具的玩法巧妙結合，打造出既好玩又值得收藏的全新公仔。從造型設計到變形機關，每個細節都能看出萬代的用心，期待未來還有更角色的變形玩具登場！

建議售價：1,980 日圓（含稅）

萬代官網：https://toy.bandai.co.jp/

