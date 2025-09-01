快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

萬代最新「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具華麗登場！體驗寶可夢進化的變形樂趣

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

萬代最新推出的「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具，可以讓玩家體驗寶可夢進化過程的變形樂趣。透過打開零件、轉動關節與組裝配件等，能將公仔從一種寶可夢造型轉換成另一種樣貌！

首波共推出四組人氣角色，即日起已在日本全國各大玩具店、百貨、家電量販及線上平台同步開賣，不僅操作簡單，適合親子同樂，也極具收藏價值，迅速成為寶可夢迷眼中的話題新品！

系列中最具代表性的組合當屬皮丘與皮卡丘，打開外側零件，變形正式啟動！接著將裝飾配件精準地安裝上去，就能完成寶可夢的型態轉換，從原始形態華麗變身為進化後的模樣，整個過程既有操作手感，也充滿視覺驚喜。

當新葉喵進化為魔幻假面喵時，只需展開背部結構，安裝上夢幻般的披風，最後替它戴上帥氣的面具造型，原本可愛的新葉喵立刻華麗變身為充滿神祕氣息的「魔幻假面喵」，變形過程彷彿一場魔術變身秀！

憨厚的呆火鱷有著最具震撼的變形體驗！原本圓潤呆呆的外表，只要打開頭部與背部結構，再加上象徵火系力量的火焰配件，就能瞬間化身為氣場強大的「骨紋巨聲鱷」，讓玩家體驗到火系寶可夢進化時的衝擊力量。

從小巧乖巧蛻變為華麗舞者，水系的潤水鴨在變形過程中展開羽毛，搭配身體姿態的轉換，營造出宛如舞蹈般的流暢動作。整體造型優雅且充滿動感，完美重現「狂歡浪舞鴨」的華麗登場。

「POKÉMON CHANGE」系列把寶可夢的經典進化設定，和變形玩具的玩法巧妙結合，打造出既好玩又值得收藏的全新公仔。從造型設計到變形機關，每個細節都能看出萬代的用心，期待未來還有更角色的變形玩具登場！

建議售價：1,980 日圓（含稅）

萬代官網：https://toy.bandai.co.jp/

窩日本推薦閱讀：京都車站超完整購物攻略，6家周邊商場百貨介紹與交通指南，保證不再迷路！　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

寶可夢 皮卡丘 北海道

窩日本

追蹤

延伸閱讀

限購沒用？日本麥當勞寶可夢卡黃牛囂張受訪 合作店員狂掃80份兒童餐

53歲「寶可夢」聲優胰臟癌驟逝！比預期多活1年　原訂今天開唱

大全聯推「寶可夢卡牌解謎遊戲」送限量硬幣！還有全新卡牌粉絲快收集

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

相關新聞

萬代最新「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具華麗登場！體驗寶可夢進化的變形樂趣

萬代最新推出的「POKÉMON CHANGE 寶可夢變形」玩具，可以讓玩家體驗寶可夢進化過程的變形樂趣。

2025年日本楓紅商機5大觀察剖析 東北經典人氣不敗、四國後起之秀吸引小型獎勵旅遊團體

日本秋季以絢麗楓葉景色聞名，每年吸引大批旅客前來賞楓，約在10～12月是紅葉最佳觀賞期，由北到南依照不同地區因緯度差異，而有各自的高峰時段。2025年賞楓市場呈現多變局勢，外部因素從暑假開始，也連帶削弱了秋季銷售動能...

最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

最多減價40日圓！ 日本「すき家」11年來首度降價　9／4起36款餐點全面下修

找不到寄物櫃？日本旅遊「解放雙手」新玩法

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你是不是也常常在日本旅行時，拖著大包小包卻找不到寄物櫃？尤其在熱門車站或觀光景點，置物櫃早就被搶光，只能一路拎著行李移動，旅遊體驗大打折扣。為了讓外國旅客也能「解放雙手」

日本金澤自由行必看！近車站、景點超方便的住宿推薦

【FunTime小編群】金澤自由行這幾年越來越受到旅客青睞，這座位於日本北陸的繁榮大城市，融合現代和傳統色彩，從建築、文化到工藝都保留江戶時代的歷史風貌，更擁有日本三大名園之一的兼六園，因此有著「小京都」的美稱。本篇FunTime小編就要來介紹幾間交通便利的金澤住宿，不僅每間都在巴士站附近，走路就到熱門景點，還有許多便宜飯店的推薦！

日本必買伴手禮推薦！在家也能輕鬆享受日式下午茶的零食飲品新選擇

無論你是在尋找最適合當伴手禮的特色零食，還是只是想解解嘴饞，這些超道地的小點心不僅可愛又美味，還充分展現了日本的文化特色。還在煩惱該買哪些有趣的伴手禮嗎？選它們準沒錯！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。