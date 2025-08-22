快訊

2027年鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）將於日本聯袂登場。 圖／公主郵輪 提供
2027年鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）將於日本聯袂登場。 圖／公主郵輪 提供

公主遊輪隆重宣布，將於2027年展開史上規模最盛大的日本航季，將由兩艘於日本建造的姊妹遊輪 — 鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）聯袂登場，整個航季將自東京地區作為母港出發，帶領賓客開啟一場前所未有的海上探索之旅。

此次部署亦象徵公主遊輪深耕亞洲市場的重要里程碑，2027年度航季共將推出 78 趟航次，涵蓋50條獨特航線、航程天數從7天至28天不等，締造公主遊輪歷來在日本地區最完整、最豐富的部署計畫。2027年3月～12月的日本航季，將於2025年8/20正式開放預訂。

公主領航日本四季

串聯７大精彩節慶

公主遊輪總裁格斯·安托查（Gus Antorcha）表示。「即將到來的2027年航季，不僅是規模上的擴展，更是一次回歸初心的旅程。多年來公主遊輪日本累積了寶貴的經驗與深厚的情感。2027年將重返日本打造難以忘懷的體驗，精彩亮點包括廣受讚譽的櫻花季、七大精彩絕倫的傳統節慶，以及深入探索並沉浸式體驗日本魅力的奇幻旅程。

由江戶前壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）主廚打造奧谷的海漾日本料理餐廳（ Makoto Ocean）。（ 圖／公主郵輪 提供
由江戶前壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）主廚打造奧谷的海漾日本料理餐廳（ Makoto Ocean）。（ 圖／公主郵輪 提供

此外，同時宣布旗下深受好評奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean）即將進駐鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess），預計自今年秋季起正式亮相。即將航行至南極洲、東南亞及日本航線的賓客，將可於兩艘備受喜愛的鑽石等級遊輪上，品嚐到由壽司大師奧谷和誠（Makoto Okuwa）所打造，呈現大膽且正宗的江戶前壽司風味。並預計於2025年10月在星辰公主號（Star Princess）上同步開幕。

擁有超過25年頂尖料理經驗，奧谷和誠（Makoto Okuwa）主廚以嶄新手法詮釋傳統江戶前壽司，並將其獨特風味呈現於鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）上。餐飲理念在傳承日本料理精髓的同時，融合現代創意與藝術美學，以藝術視角重新演繹壽司，呈現兼具優雅氣質與趣味巧思的精緻料理，完美契合公主遊輪日本航線廣大賓客對味蕾的期待。

位於鑽石公主號（Diamond Princess）與藍寶石公主號（Sapphire Princess）上的奧谷的海漾日本料理餐廳（Makoto Ocean），預計將於今年秋季正式啟用，同時也將推出多款精緻手工調酒。凡於2025年8/14～8/27期間完成2027年日本航線預訂的公主遊輪會員賓客，即可尊享每間客艙100美元的會員專屬即時優惠折扣。

公主遊輪2027年日本部署歷來之最！ 78趟航次、50條獨特航線

