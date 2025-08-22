華航皮卡丘彩繪機駐點高雄 執飛日本、香港 服務南台灣旅客

快訊

華航高雄分公司邀請近百位同業一起登上皮卡丘彩繪機。
華航高雄分公司邀請近百位同業一起登上皮卡丘彩繪機。

自2025年第一季起，華航超萌皮卡丘彩繪機正式駐點高雄，專為南部旅客提供服務。除機身彩繪外，機上還有寶可夢主題登機證、行李牌、抱枕、紙杯與餐墊等，處處充滿驚喜。為推廣A321neo新世代客機，華航高雄分公司於8/8邀請近百位旅行業者登機參觀，親身體驗全平躺商務艙、大尺寸螢幕與智慧娛樂系統等升級設施，為南部旅客帶來更多舒適的飛行新選擇。

【左圖】華航高雄分公司總經理陳鵬宇（右）送出皮卡丘彩繪機模型給幸運中獎的業者。【右圖】皮卡丘彩繪機為舒適的新世代空中巴士A321neo機型。 圖／中華航空 提供
【左圖】華航高雄分公司總經理陳鵬宇（右）送出皮卡丘彩繪機模型給幸運中獎的業者。【右圖】皮卡丘彩繪機為舒適的新世代空中巴士A321neo機型。 圖／中華航空 提供

華航高雄分公司總經理陳鵬宇表示，邀請旅行同業親身體驗皮卡丘彩繪機，讓大家深入了解產品，才能更生動地向客人推薦。透過真實感受與口碑行銷，讓華航的優質服務被更多旅客看見。

皮卡丘彩繪機以新世代空中巴士A321neo執飛，共設12席豪華商務艙與168席經濟艙。經濟艙配備全皮座椅與13.3吋4K觸控螢幕，提供USB充電、藍牙配對與免費文字傳輸服務；豪華商務艙則可全平躺，配備15.6吋螢幕、無線充電盤與3點式安全帶，並設有個人隱私隔板，帶來越洋航線等級的舒適體驗。

寶可夢飛行新體驗

A321neo全艙等免費Wi-Fi

皮卡丘彩繪機於2025年7～12月期間，派飛CI933∕934「高雄—香港」早班航班與CI126∕127「高雄—東京成田」下午班航班。華航目前由高雄飛往日本九州的航線已經開航熊本與福岡，擴大九州市場客源；預計在12/3將新開桃園飛往北美鳳凰城航線，為亞洲航空首家直飛美西太陽之城的航空公司，持續拓展全球網絡。

豪華商務艙旅客與華航尊榮會員享有不限流量的機上網頁瀏覽服務，登機後僅需開啟飛航模式並連接Wi-Fi，完成簡單驗證即可啟動雲端體驗。即日起，華航也開放777、A350與A321neo機型全艙等免費Wi-Fi服務，讓每一次的飛行，不僅有寶可夢相伴，更有高科技與舒適兼具的貼心服務。

