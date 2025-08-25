日本金澤自由行必看！近車站、景點超方便的住宿推薦

【FunTime小編群】金澤自由行這幾年越來越受到旅客青睞，這座位於日本北陸的繁榮大城市，融合現代和傳統色彩，從建築、文化到工藝都保留江戶時代的歷史風貌，更擁有日本三大名園之一的兼六園，因此有著「小京都」的美稱。本篇FunTime小編就要來介紹幾間交通便利的金澤住宿，不僅每間都在巴士站附近，走路就到熱門景點，還有許多便宜飯店的推薦！

快速導覽｜金澤住宿特色

金澤的景點集中，步行和搭乘巴士即可輕鬆抵達，因此許多到訪金澤的旅客都會住在金澤車站周遭，或是兼六園、金澤城公園、江町市場等熱門觀光地點附近，小編建議在選擇金澤飯店時，可以依照自己的需求、行程規劃去做挑選，這樣才能挑到最適合的你的喔～

金澤景點和美食：

1.金澤景點

金澤景點大多充滿江戶風情，像是東、西茶屋街、金澤城公園、尾山神社、主計町茶屋街都很值得一看，當然也不能錯過展現日式庭園之美的兼六園，以及金澤美術館和鈴木大拙館等。

2.金澤美食

金澤美食別具特色，從新鮮捕撈的海鮮、加賀傳統料理、石川能登牛、金箔冰淇淋都廣受旅客好評，同時也是和菓子的故鄉之一。若是喜歡逛市場吃美食的話，也可以去江町市場走走。

金澤住宿推薦｜金澤車站飯店

金澤車站飯店的交通非常方便，無論是從小松機場或是東京、京都等地搭乘新幹線都可以直達，即使帶著大件行李也毫不費力！同時也是周遊巴士的起始點，輕鬆前往兼六園、金澤城公園、茶屋街等熱門景點，周遭生活機能也不錯，從百貨公司、超商到美食街都一應俱全，對於第一次去金澤自由行的新手十分友善！

金澤凱悅嘉寓飯店｜公寓式飯店ｘ地理位置佳

金澤凱悅嘉寓飯店。 圖／Agoda

金澤凱悅嘉寓飯店。 圖／Agoda

金澤凱悅嘉寓飯店(Hyatt House Kanazawa)位於金澤西口的右側，一出車站就能抵達飯店，即使帶大件行李也不用擔心！所有房型都設置廚房，提供各式鍋碗瓢盆，甚至連洗碗機都有，完全是懶人的福音啊～小編很推薦去附近超市買食材回來料理，體驗在日本煮飯的感覺。若是不想自己煮也沒關係，周遭美食街、百貨公司通通都有，想要覓食、逛街、買伴手禮都超方便！

訂房網評價：9.4/10 (agoda)

交通：金澤車站走1分鐘

附近景點：金澤百番街、近江町市場

金澤雅大和魯內飯店｜設計復古華麗ｘ生活機能便利

金澤雅大和魯內飯店。 圖／Agoda

金澤雅大和魯內飯店。 圖／Agoda

金澤雅大和魯內飯店(Daiwa Roynet Hotel KANAZAWA-MIYABI)的裝潢融入當地的傳統特色，從大廳、房間到大浴場都能看見武士文化、加賀友禪等設計，風格非常華麗復古！從金澤車站走到飯店約3分鐘路程，沿途會經過一間超商，即使半夜肚子餓也能去買零食餅乾，若是想逛街購物的話，距離百貨公司和商店街也都不遠，生活機能十分便利～

小編偷偷說：大浴場的吹風機是dyson的！吹完頭髮超順滑的啦～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：金澤車站走3分鐘

附近景點：金澤百番街、近江町市場

金澤住宿推薦｜金澤市區飯店

金澤市區是指從江町市場到兼六園、金澤城公園一帶，這裡的街道瀰漫著濃郁的江戶風情，像是穿越千年前的古都，處處都是傳統的日式建築。並且景點分布密集，大多數熱門景點、美食、市場和購物街區都是步行即可抵達，省下交通轉乘的時間和費用，輕鬆安排一日遊的行程！

金澤三井花園飯店｜周遭景點多ｘ頂樓大浴場

金澤三井花園飯店。 圖／Agoda

金澤三井花園飯店。 圖／Agoda

金澤三井花園飯店(Mitsui Garden Hotel Kanazawa)的地理位置非常棒，熱門景點金澤城公園、兼六園、21世紀美術館、近江町市場都在步行範圍內，輕鬆安排一日遊！逛累了千萬別錯過頂樓的大浴場，大片的落地窗視野極佳，最適合用來緩解一天的疲勞啦～另外，小編推薦大家可以加購早餐，使用當地食材製作出石川縣的美食，受到許多旅客的好評呢！

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：尾山神社站步行2分鐘

附近景點：金澤城、兼六園、近江町市場

金澤雨庵飯店｜免費蕎麥麵ｘDyson吹風機

金澤雨庵飯店。 圖／Agoda

金澤雨庵飯店。 圖／Agoda

金澤雨庵飯店(UAN kanazawa)是溫馨的日式風格，從辦理入住時便會送上一杯熱茶，大廳隨時都有供應飲料和金平糖，晚上還有免費的蕎麥麵可以吃。走進房間讓人驚喜的除了寬敞的走道外，便是浴室的按摩浴缸和浴鹽，以及Dyson的吹風機了，CP值很高！更棒的是飯店位於核心地段，步行去多個景點都很方便，周遭的美食小吃選擇也很多，非常適合新手自由行入住！

訂房網評價：9.3/10 (agoda)

交通：尾張町站走3分鐘

附近景點：近江町市場、金澤城、兼六園

豎町Kaname旅館｜音樂酒吧x鬧中取靜

豎町Kaname旅館。 圖／Agoda

豎町Kaname旅館。 圖／Agoda

豎町Kaname旅館(Kaname Inn Tatemachi)位於安靜地巷弄之中，步行5分鐘可以抵達21世紀美術館，附近也有便利商店和超商可以逛，算是鬧中取靜的好地點！很特別的是飯店一樓有音樂酒吧，晚上去一邊聽著爵士樂，一邊喝些雞尾酒，氣氛非常chill～－而且飯店價格也不高，花小錢就能住到高品質的飯店，小編已經偷偷放進口袋名單啦！

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

交通：香林坊站走5分鐘

附近景點：21世紀美術館、兼六園、東茶屋街

