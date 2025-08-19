日本鐵道這樣玩才夠經典！2025日本鐵道旅行全攻略：從九州到東京跟團暢玩，經典觀光列車一次搭好搭滿

日本特色列車種類超多，從復古小火車、觀光主題列車到設計感爆棚的限定列車，通通都讓人超想搭！不過想一次搭好搭滿又不想查時刻轉乘，其實選擇日本跟團玩法更省力又省時～這次AsiaYo幫你精選整理日本鐵道之旅必搭列車推薦，從九州一路玩到關東，帶你掌握經典觀光列車路線，輕鬆規劃2025最省心的日本鐵道跟團行程！🚂





｜🚄日本鐵道之旅攻略懶人包｜

🚆日本鐵道跟團怎麼選？

🚆日本鐵道跟團優點！

🩷 熱門列車保證有位｜專人預約車票，不用搶、不怕撲空

🩷 轉乘移動全包辦｜無縫接駁＋行李協助，超省力

🩷 行程超豐富｜搭車＋景點＋美食，一次搞定

🩷 省時又高效｜不用查車次路線，玩得更順手

｜🚄日本關東鐵道攻略｜

✅主題車廂好好拍 ✅沿途美景超享受 ✅搭車也能吃美食

🚊關東必去鐵道列車 TOP 1👑箱根登山鐵道

這條列車是日本唯一的登山電車，從箱根湯本站出發一路往上爬到強羅站～沿途穿越綠意盎然的山林與溫泉街區，還會出現超酷的「之」字形倒退行駛段落，看著列車轉向、駕駛員換邊操作，搭車過程就像小冒險一樣刺激又新鮮🚃

🚊關東必去鐵道列車 TOP 2👑箱根登山斜面電車

從強羅站開往早雲山的這段登山纜索列車，全長雖短但坡度驚人，就連月台都是斜的！列車以緩慢節奏沿坡往上攀升，搭配窗外的山景與寧靜空氣，是種獨特的移動體驗～還能無縫轉接空中纜車，一路玩上大涌谷超順路🌄

｜🚄日本北陸鐵道攻略｜

✅紅色小火車深入峽谷✅沿海鐵路貼日本海奔馳✅溫泉古城一路串聯

🚊北陸必去鐵道列車TOP 1👑長良川鐵道

這條列車從岐阜的美濃太田站出發，一路沿著長良川行駛到北濃站～沿線景色充滿日本原風景，從山林、溪流到小村落，每一段都超療癒！列車有時會開放窗戶，吹著自然風欣賞溪谷景超舒服，超適合想慢慢玩的人🍃

🚊北陸必去鐵道列車TOP 2 👑黑部峽谷鐵道

從富山宇奈月站搭上紅色小火車，正式進入V字型峽谷的探險之旅！列車沿著黑部川穿越原始森林、山洞與高架橋，風景震撼到會一直想拍照～尤其秋天整片山谷紅黃交錯，搭配溪水聲根本像在秘境中旅行🍁

｜🚄日本四國鐵道攻略｜

✅外觀復古、內裝舒適✅仙境般自然風景一路陪伴✅坐車就像穿越時光

🚊四國必去鐵道列車 TOP 1👑藍吉野川觀光小火車

吉野川沿線的療癒代表！外觀是藍白配色，簡約又有童趣感～車廂設計有開放式窗景＋木質長椅，行駛時能直接感受微風吹拂，搭配山林溪谷的風景，整個過程超放鬆🍃

🚊四國必去鐵道列車 TOP 2👑伊予灘物語觀光列車

紅×金色外觀登場的伊予灘物語，是連在月台都會被驚豔的存在！車廂內部像復古摩登的高級餐廳，窗邊座位看海超享受，沿途搭配瀨戶內海的夕陽，根本浪漫列車本人🌅

｜🚄日本九州鐵道攻略｜

✅列車彩繪超可愛✅沿線景點豐富又有趣✅超多知名觀光列車

🚊九州必去鐵道列車 TOP 1👑由布院之森

這台從博多開往由布院的觀光列車，是JR九州最具代表性的森林系列車！車廂內部以木質與深綠為主調，營造出像森林木屋般的溫暖氛圍～不只座位舒適，還能享用便當與甜點，一邊看窗外山林河川景色，一邊享受美食超幸福🌲

🚊🚊九州必去鐵道列車 TOP 2👑太宰府旅人列車

為了太宰府天滿宮打造的祈福主題列車！外觀彩繪滿滿都是太宰府在地景點元素，車內還設有六大願望主題車廂，從學業、健康到戀愛都能一次許願，邊搭車邊祈福，搭上這班車真的超有儀式感🎴

這次介紹的日本鐵道之旅路線大多集中在日本南部地區，如果你對北國雪景有興趣，也可以考慮參加北海道跟團行程，體驗雪白夢幻的冬季鐵道之旅❄️另外也推薦給熱愛運動的你，AsiaYo也有推出超酷的日本馬拉松參賽權＋住宿組合，旅遊＋運動一次滿足！出發前記得先準備好日本eSIM，查路線、打卡都超方便📱更多超值優惠與全球行程推薦都在AsiaYo旅遊攻略，跟著我們一起輕鬆出發吧！🚄✨





