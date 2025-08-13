快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

神戶須磨海洋世界人氣爆棚 憑星宇登機證換限定好禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
虎鯨是神戶須磨海洋世界的人氣第一名。　圖：向日遊／提供
虎鯨是神戶須磨海洋世界的人氣第一名。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】重新開幕後迅速成為關西必訪景點的「神戶須磨海洋世界」，以震撼的虎鯨表演、可愛的海豚與企鵝、以及結合餐飲與住宿的多元設施，吸引各地旅客朝聖。館方近期更攜手星宇航空推出好康活動，凡搭乘星宇航空往返神戶或關西機場的旅客，憑登機證即可兌換吊牌鑰匙圈紀念品乙份（數量有限、送完為止），讓到訪回憶更添收藏價值。

▲限量紀念吊牌鑰匙圈。　圖：向日遊／提供
▲限量紀念吊牌鑰匙圈。　圖：向日遊／提供

園區鄰近白沙遍布的須磨海岸，交通便利，從神戶市區開車約15分鐘即可抵達，亦可自 JR「須磨海浜公園站」步行到館，距離大阪市區約45分鐘車程，是安排關西行程的絕佳選擇。館內的「虎鯨 Stadium」是西日本唯一能欣賞虎鯨表演的場地，演出中虎鯨躍出水面、激起巨大水花，搭配聲光效果，讓觀眾感受震撼的臨場氛圍。

喜愛可愛動物的旅客，還能在「海豚 Stadium」欣賞靈巧的跳躍與旋轉動作，或付費參加20分鐘的互動體驗，與海豚近距離交流，留下難忘回憶。

▲海豚秀是必看人氣表演。　圖：向日遊／提供
▲海豚秀是必看人氣表演。　圖：向日遊／提供

「AQUA LIVE」展示館則網羅超過500種海洋生物，從夢幻水母、色彩繽紛的熱帶魚，到魟魚、鯊魚、海龜與海獅應有盡有。重現自然棲地的企鵝區是館內另一大亮點，春季時更有機會見到親鳥育雛的溫馨畫面，讓大小朋友都看得入迷。

▲「AQUA LIVE」區從水母、熱帶魚、魟魚、鯊魚到海龜與海獅皆有。　圖：向日遊／提供
▲「AQUA LIVE」區從水母、熱帶魚、魟魚、鯊魚到海龜與海獅皆有。　圖：向日遊／提供

除了觀賞生物，園內的自助餐廳「BLUE OCEAN」更主打能邊用餐邊欣賞虎鯨悠游，餐點選用兵庫與關西地區的優質食材，提供神戶牛炒麵飯、淡路牛漢堡排、瀨戶內魩仔魚義大利麵等地方美味，讓旅程同時滿足味蕾。

▲西日本唯一可以邊吃飯邊觀賞虎鯨的餐廳。　圖：向日遊／提供
▲西日本唯一可以邊吃飯邊觀賞虎鯨的餐廳。　圖：向日遊／提供

若想延長遊玩時間，可選擇入住附設的「神戶須磨海洋世界飯店」。全館 80 間客房保證海景，頂樓設有觀景台，可遠眺明石海峽大橋，並提供住客限定的開館前或閉館後專屬導覽，以及潟湖海豚互動體驗（皆需另行付費）。餐廳供應早晚自助餐，也設有包廂席適合家庭與團體使用。

▲飯店內每間客房皆面向海景。　圖：向日遊／提供
▲飯店內每間客房皆面向海景。　圖：向日遊／提供

這次的限量贈品活動，是神戶須磨海洋世界與星宇航空的合作企劃，不僅現場兌換贈品，即日起，星宇航空機上也同步播放專屬宣傳影片，讓更多旅客在飛行途中就能感受這座結合生態教育、娛樂與住宿的海洋樂園魅力。

DATA／神戶須磨海洋世界

．地點：兵庫縣神戶市須磨區若宮町1-3-5

．交通方式：搭乘至JR須磨海濱公園站後步行5分鐘

．水族館門票：大人2,900日圓起、小孩1,700日圓起

．住宿費用：雙人房51,000日圓起（含早晚餐、水族館門票）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

關西 星宇航空 海洋世界

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

航空四雄營收一好三壞 日本線載客率下滑、電商業務未恢復

星宇航空聯名籃球攜手「籃海計畫」 助偏鄉弱勢青少年

俄規模8.8強震日本海嘯警報 長榮、星宇、虎航今往返仙台班機取消

俄強震引發海嘯 星宇台北飛仙台航班延誤

相關新聞

神戶須磨海洋世界人氣爆棚 憑星宇登機證換限定好禮

【旅奇傳媒/日本部報導】重新開幕後迅速成為關西必訪景點的「神戶須磨海洋世界」，以震撼的虎鯨表演、可愛的海豚與企鵝、以及結合餐飲與住宿的多元設施，吸引各地旅客朝聖。館方近期更攜手星宇航空推出好康活動，凡

今夏長崎佐世保旅遊提案！升級版弓張之丘海景飯店、豪斯登堡米飛兔新園區

【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】位於長崎縣佐世保市的「九十九島」，由208座島嶼交織而成的多島海景，為日本首屈一指的絕景勝地。2025年4月，擁有壯麗九十九島與佐世保灣景致的「弓張之丘飯店」完成裝修翻新

玩廣島交通大不同！廣島電鐵站前大橋線 全新開通

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】每年08/06會在廣島和平紀念公園舉行世界和平祈願活動，今年也不例外，但從JR廣島車站前進會場的交通路線大不同！廣島電鐵於08/03正式開通全新的「站前大橋線」，廣島路面

日本鐵道旅行超夯！人氣「九州觀光列車」限時預訂免手續費、選位免加價

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據觀光署最新統計顯示，截至今年五月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次 ，隨著日本自由行熱潮不減，日本鐵路觀光需求同步攀升。旅遊電商平台 KKday 即日起至08/31，針對日

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

從港町懷舊風到清酒微醺旅！ 「廣島旅遊」新提案 解鎖最Chill的玩法

為深化台灣業者對廣島旅遊資源的認識，並推廣廣島機場作為進入日本中國地區最便捷的空中門戶，三井不動產於7∕2～7∕6邀請台灣旅行業者與本刊記者前往廣島地區考察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。