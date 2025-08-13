神戶須磨海洋世界人氣爆棚 憑星宇登機證換限定好禮

【旅奇傳媒/日本部報導】重新開幕後迅速成為關西必訪景點的「神戶須磨海洋世界」，以震撼的虎鯨表演、可愛的海豚與企鵝、以及結合餐飲與住宿的多元設施，吸引各地旅客朝聖。館方近期更攜手星宇航空推出好康活動，凡搭乘星宇航空往返神戶或關西機場的旅客，憑登機證即可兌換吊牌鑰匙圈紀念品乙份（數量有限、送完為止），讓到訪回憶更添收藏價值。

▲限量紀念吊牌鑰匙圈。 圖：向日遊／提供

園區鄰近白沙遍布的須磨海岸，交通便利，從神戶市區開車約15分鐘即可抵達，亦可自 JR「須磨海浜公園站」步行到館，距離大阪市區約45分鐘車程，是安排關西行程的絕佳選擇。館內的「虎鯨 Stadium」是西日本唯一能欣賞虎鯨表演的場地，演出中虎鯨躍出水面、激起巨大水花，搭配聲光效果，讓觀眾感受震撼的臨場氛圍。

喜愛可愛動物的旅客，還能在「海豚 Stadium」欣賞靈巧的跳躍與旋轉動作，或付費參加20分鐘的互動體驗，與海豚近距離交流，留下難忘回憶。

▲海豚秀是必看人氣表演。 圖：向日遊／提供

「AQUA LIVE」展示館則網羅超過500種海洋生物，從夢幻水母、色彩繽紛的熱帶魚，到魟魚、鯊魚、海龜與海獅應有盡有。重現自然棲地的企鵝區是館內另一大亮點，春季時更有機會見到親鳥育雛的溫馨畫面，讓大小朋友都看得入迷。

▲「AQUA LIVE」區從水母、熱帶魚、魟魚、鯊魚到海龜與海獅皆有。 圖：向日遊／提供

除了觀賞生物，園內的自助餐廳「BLUE OCEAN」更主打能邊用餐邊欣賞虎鯨悠游，餐點選用兵庫與關西地區的優質食材，提供神戶牛炒麵飯、淡路牛漢堡排、瀨戶內魩仔魚義大利麵等地方美味，讓旅程同時滿足味蕾。

▲西日本唯一可以邊吃飯邊觀賞虎鯨的餐廳。 圖：向日遊／提供

若想延長遊玩時間，可選擇入住附設的「神戶須磨海洋世界飯店」。全館 80 間客房保證海景，頂樓設有觀景台，可遠眺明石海峽大橋，並提供住客限定的開館前或閉館後專屬導覽，以及潟湖海豚互動體驗（皆需另行付費）。餐廳供應早晚自助餐，也設有包廂席適合家庭與團體使用。

▲飯店內每間客房皆面向海景。 圖：向日遊／提供

這次的限量贈品活動，是神戶須磨海洋世界與星宇航空的合作企劃，不僅現場兌換贈品，即日起，星宇航空機上也同步播放專屬宣傳影片，讓更多旅客在飛行途中就能感受這座結合生態教育、娛樂與住宿的海洋樂園魅力。

DATA／神戶須磨海洋世界

．地點：兵庫縣神戶市須磨區若宮町1-3-5

．交通方式：搭乘至JR須磨海濱公園站後步行5分鐘

．水族館門票：大人2,900日圓起、小孩1,700日圓起

．住宿費用：雙人房51,000日圓起（含早晚餐、水族館門票）

