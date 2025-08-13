打卡熱點升級！西門町「6號彩虹」煥新回歸 迎接國內外旅客

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期煥然一新，重新彩繪後，已於08/09以亮麗新貌迎接國內外旅客，以及將在10月登場的同志遊行。

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，此次彩虹地景更新，不僅全面翻新色彩、鋪設上漆，在拍照時也能同時將地景文字及西門町商圈入口意象納入畫面，展現臺北作為性別友善的城市形象。

▲西門町「6號彩虹 Rainbow Six」以亮麗新貌迎接國內外旅客，以及將在10月登場的同志遊行。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，彩虹地景設立以來，已成為國內外旅客到訪西門町的熱門打卡點。本次翻新作業，重繪上漆以提升整體視覺鮮明度，拍照時能同時呈現地景文字及西門町商圈入口意象。此外，也藉由此次翻新再次傳達性別友善的形象，提升臺北的國際能見度，帶動旅客走進西門商圈。歡迎大家走訪充滿活力的西門町，親身感受「6號彩虹」所傳遞的多元、包容與友善精神。

▲西門町知名地標「6號彩虹Rainbow Six」設立以來，已成為國內外旅客到訪西門町的熱門打卡點。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

西門町不僅是年輕人喜愛的潮流聚集地，更是臺北重要的性別友善觀光景點。除西門町外，市府前市民廣場也設有彩虹地景，旅客來到市民廣場與彩虹地景合影時，也能輕鬆同框台北101，留下美好回憶。

▲市府前廣場「彩虹起跑線 Rainbow Starting Line」。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

為推廣性別友善觀光，將於10月「同志驕傲月」期間推出「Color Taipei」系列活動，內容包括彩虹觀光巴士遊程以及與性別友善旅宿業者合作等精彩豐富的彩虹主題觀光活動，邀請所有市民與國內外遊客一同參與，深入體驗臺北作為「亞洲性別友善城市」的多元魅力與包容精神。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野