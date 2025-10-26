一次走完美西最壯觀國家公園！ 帶上裝備、理想的「玩」美地圖 前進八州大環線

【旅奇傳媒/編輯部報導】每個人心中都有一個美國夢，離開繁華城市，走進曠野蒐集壯麗的國家公園風景！不管是初訪或重遊，以國家公園為名，串聯美國西南四州大環線（Grand Circle）升級漫遊美西八州，這場具代表性的雙腳挑戰，每一步都是風景，每一步都驚嘆！

八州大環線ｘ七大國家公園

台灣旅遊市場創舉，為您開啟！理想旅遊「美西七大國家公園15日」，帶上熱忱的心與裝備，搭乘國籍航空直飛美西，搭配國內線航班，輕鬆前往國家公園路線城市，一次完備美西最壯觀的八州地貌與七大國家公園，一天一個國家公園，輕鬆自在，適合各年齡層。

行程安排多段輕健行，可深入探索自然奇景，從峽谷地到火山地貌，從石拱奇景到地熱噴泉，見證多樣化地貌、讚嘆大自然的鬼斧神工，更加碼四大經典：四大總統像巨石雕像、《第三類接觸》電影取景地－魔鬼岩、羚羊峽谷、紀念碑山谷等美國西部經典地標無一疏漏，為喜外戶外旅遊或渴望來場日常出逃的遊人，量身打造最完整的呼喚路線。

▲拱門國家公園聚集大小天然石拱300餘座，被大自然侵蝕雕鑿的紅色石窗、拱門，景色奇特壯觀。 圖：shutterstock／來源

行程橫跨美國西南四州，包含七大國家公園：

◎ 拱門國家公園（Arches National Park）：擁有全球密度最高的天然石拱，共超過2000座，尤其 Delicate Arch（精緻拱門）是公園最具代表性的地標，全球唯一風化拱橋，日落時分尤為壯麗，行程將安排上午、下午各進園一次，行進間可觀察野生動植物生態，全日感受不虛此行，並於公園入口處的莫巴小鎮奢侈連泊2晚！

▲峽谷地國家公園為科羅拉多河與綠河交會之地，在天空之島感受岩層的多彩肌理。 圖：shutterstock／來源

◎ 峽谷地國家公園（Canyonlands National Park）：由科羅拉多河與綠河匯流切割出的深邃峽谷，河流水刀在蒼涼壯闊的高原上，筆走龍蛇切割岩層秀出華麗多姿的肌理，讓峽谷地美學更顯深度。分為四大區域：Island in the Sky、The Needles、The Maze、河流區；其中 Mesa Arch 日出景色絕美是必看亮點、Grand View Point 可俯瞰壯闊峽谷。

◎ 錫安國家公園（Zion National Park）：紅岩峽谷與垂直岩壁交織，八種不同岩層一次飽覽，地貌壯麗；Angels Landing（天使降臨步道）有讓人驚豔的景色，挑戰性高；The Narrows（涉水峽谷）可感受走在維京河中，兩側峽谷高聳，上述皆為必走步道。

◎ 布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）：以「Hoodoos」奇形岩柱聞名，漫遊彷彿進入石林劇場。以全方位角度走進環形劇場健行，近距離直擊國家公園紅岩多變地理瑰寶，感受光影絢麗變化；其中 Navajo Loop + Queens Garden Trail 是最經典健行路線。

◎ 大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）：看科羅拉多河歷經數百萬年切割而成的世界奇景，深度與廣度驚人，其中南緣（South Rim）步道擁有設施完善、景色最為壯觀；而 Mather Point、Yaki Point 則有絕佳觀景台。

▲大提頓國家公園以大提頓、中提頓、南提頓3座最為陡峭搶眼，美國派拉蒙電影公司便以姿態雄偉的大提頓山作為標誌。 圖：shutterstock／來源

◎ 大提頓國家公園（Grand Teton National Park）：以高聳提頓山脈與湖泊倒影交織，風景如畫聞名，主要欣賞冰河時期遺留的地形與高山冰河湖、角峰，其中珍妮湖（Jenny Lake）是一大亮點，來到此處可體驗搭船＋健行至瀑布，感受湖光山色；另外傑克遜湖（Jackson Lake）寧靜的湖面倒映雪峰，遺世獨立之感也不容錯過。

▲黃石國家公園以間歇泉、溫泉、階泉、泥泉等舉世聞名。 圖：shutterstock／來源

◎ 黃石國家公園（Yellowstone National Park）：是世界第一座國家公園，橫跨三州（懷俄明州、蒙大拿州、愛達荷州），以地熱奇觀、間歇泉、峽谷瀑布、碳酸鈣結晶溫泉與美洲野牛生態聞名；其中公園的主要入口與地熱景點（如：老忠實噴泉、大稜鏡溫泉）皆位在懷俄明州。

▲羚羊谷「一線天｣隙縫型峽谷，色澤迷人，而且真的有羚羊出現。 圖：shutterstock／來源

旅程設計兼顧深度與舒適，涵蓋壯麗地貌、自然奇景與文化遺產，適合喜愛攝影、健走、地質景觀的旅人。行程中更安排入住黃石與大提頓國家公園內部旅館，讓旅人能在清晨與黃昏時分，獨享最靜謐的自然時刻。

不管是首次造訪美西，想一次收藏經典景點的旅人，或是喜愛自然風光、地質奇景與攝影的探索者，抑或是想體驗美國西部壯麗地貌與文化風情的旅遊愛好者，為自己的旅遊版圖立下一個里程碑，豐富身心的重磅旅遊，跟著理想旅遊成就夢想之境！

▲優勝美地招牌景點包含新娘面紗瀑布與優勝美地瀑布，最適合健行漫步享受森林浴。 圖：shutterstock／來源

若是兩週太長，選擇「美西大縱走11日（綺麗湖、五大國家公園輕健走）」直飛 LA，前進加州、奧勒岡州，探訪美洲水杉、優勝美地、拉森火山、綺麗湖、雷尼爾山輕健行，若想體驗遊輪旅遊，可再延伸西雅圖搭乘豪華遊輪，前往阿拉斯加航次；「鳳凰城.核桃峽谷.化石森林.五大國家公園10日」直飛鳳凰城，探尋亞利桑那州、新墨西哥州、德州，一一走過能量景點，見證世界奇蹟與沙漠巨人仙人掌。

無論是10日或11日或15日深度漫遊，走進地貌質地中，讓每一座國家公園成為心靈的句點，站在峽谷邊緣、湖泊倒影前，譜壯麗的夢想地圖。理想旅遊精心規劃美國國家公園壯遊系列，邀您同行，給自己一份禮物，也與曠野自然來一趟真誠擁抱。

