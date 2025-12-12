一天1萬日圓　JR東日本新幹線隨便搭！

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】JR東日本宣布將在2026/02/12～03/12的平日期間，推出期間限定的「JR東日本きゅん♥パス」（JR東日本心動♥周遊券），提供旅客以1日10,000日圓的優惠價格，無限次數搭乘東日本新幹線與特急列車。票券可購買「1日券」或「連續2日券」，並附有1日2次指定席劃位額度，主打彈性高、用途明確，特別適合想在東日本進行長距離移動的旅客。

▲「JR東日本心動♥周遊券」使用範圍。 圖：東日本旅客鐵道公司／提供

周遊券可搭乘區域涵蓋 JR東日本全線，以及青森鐵道、岩手銀河鐵道、三陸鐵道、北越急行、越後心動鐵道等廣大範圍，從新幹線到特急、快速、普通列車甚至巴士系統，都能在一日內不限次數搭乘。以往要享受無限制搭乘新幹線，多數旅客會選擇購買「JR東日本鐵路周遊券－東北地區－」，售價30,000日圓／5天，雖然使用天數較長，但對於不連續移動為主軸的自由行旅客而言，經常出現「買了5天只有1～2天來回搭新幹線」的情況，比較下來反而不夠划算。

若以東京往返東北為例，單趟搭乘新幹線就超過1萬日圓，以單程東京前往秋田為例，交通費大約4,1000日圓。然而透過本次期間限定票券，只需購入兩張1日券（共 20,000 日圓），即可完整涵蓋「出發日＋回程日」兩次最昂貴的新幹線移動，對僅長距離移動一次的旅客極具吸引力，也避免使用5天周遊券卻用不滿的浪費。

▲青森縣每年02/17~02/20會舉辦「八戶柄振舞」，被列為國家無形文化財，剛好在周遊券的使用時間範圍內。 圖：東日本旅客鐵道公司／提供

這款新的「JR東日本心動♥周遊券」是相對於一般周遊券更具彈性的方案，期間內也可以安排前往參與東北各地的特殊活動，如青森縣在02/17~02/20舉辦的「八戶柄振舞」等。適合需要單日跨縣市遠距移動、或僅想節省特定兩天新幹線費用的自由行旅客。

DATA／JR東日本きゅん♥パス（JR東日本心動♥周遊券）

◎ 購票平台：えきねっと（進入頁面後不指定出發地及目的地，僅選定日期後按檢索即可找到優惠票）

◎ 使用期間：2026/02/12～ 03/12 （平日限定，例假日不可使用）

※須提前於票券使用日前一個月至兩周前購買，可參照購票日期表

◎ 價格：10,000日圓／一日券、18,000日圓／連續兩日券

◎ 使用範圍：JR東日本全線以及青森鐵道、岩手銀河鐵道、三陸鐵道、北越急行、越後心動鐵道等

