今夏長崎佐世保旅遊提案！升級版弓張之丘海景飯店、豪斯登堡米飛兔新園區

位於長崎縣佐世保市的「九十九島」，由208座島嶼交織而成的多島海景，為日本首屈一指的絕景勝地。2025年4月，擁有壯麗九十九島與佐世保灣景致的「弓張之丘飯店」完成裝修翻新，而「豪斯登堡」除了夏季限定活動外，備受喜愛的人氣角色 Miffy 新園區「Miffy 夢幻小鎮」於06/21盛大開幕。住宿與觀光全面升級。

弓張之丘飯店房間全面翻新，圖為行政雙床房。 圖：長崎縣／提供

■搭帆船遊九十九島 – 藍與綠交織的絕景寶庫

▲雙體帆船以平穩安定為特徵。 圖：長崎縣／提供

2021年全新登場的雙體帆船「99TRITON」以優異的穩定性廣受好評，無論是小朋友或年長者皆能安心乘船，為遊客提供更優雅舒適的海上巡航體驗。「99TRITON」於7月至8月每日出航，每日5班次。站在甲板上，盡情欣賞湛藍海洋與翠綠島嶼交織出的壯麗美景，沐浴在宜人的海風中，盡享日本自然美景所帶來的奢華時光。

▲提供包船巡航方案。 圖：長崎縣／提供

亦提供包船巡航方案（最多2小時），非常適合家庭、情侶或朋友團體，享受專屬的私密時光。還能加購料理於船上享用。

◉ 雙體帆船「99TRITON」

・交通：JR佐世保站搭巴士約25分 (佐世保站前6號巴士站搭乘)

・出航預定時刻：10：30、11：50、13：10、14：30、15：50（通常便／航程約60分）

・費用：一般乘船費成人（高校生以上）3,000日圓；小孩（4歲〜中學生）1,500日圓

・官網：https://www.catamaran.99cruising.jp/zh_TW/

■「西海國立公園 弓張之丘飯店」全館客房翻新完成

▲坐擁大海的弓張之丘飯店能享受九十九島絕景與周邊各種設施。 圖：長崎縣／提供

自1996年開業以來，擁有可一覽九十九島與佐世保灣絕佳景致的「弓張之丘飯店」，已於2025年4月完成所有客房與館內樓層的翻新工程。為迎接開業30週年，飯店進行了大規模整修，致力於提供更加舒適愜意的住宿體驗。從佐世保車站港口出發有免費接駁巴士，車程約20分鐘即可抵達。前往豪斯登堡、九十九島珍珠海度假村等主要觀光景點也相當便利，是高品質長崎之旅的理想據點。

▲九十九島側海景雙床房。 圖：長崎縣／提供

在保留本飯店雅緻氛圍的同時，融入現代設計潮流與兼具機能性的設備，帶來全新的住宿魅力。客房全面煥然一新，採用沉穩的現代風格設計，並導入先進設備，兼顧美感與舒適性。此次翻新的重點包括：全客房皆為30平方公尺以上的寬敞空間，並重新設計室內裝潢以突顯景觀特色。所有房型皆配備國產高品質床墊與嶄新設備，以大幅提升住宿舒適度。色彩配置上亦別具巧思：面向九十九島一側的客房採用溫暖色調，市區一側則以冷色系設計，與窗外風景相互呼應。

夜景房可欣賞被選為「日本夜景遺產」的佐世保市區至港灣間的璀璨夜景；而面向九十九島的房型則可俯瞰做落海中的島嶼，尤其夕陽西下時的景致更是令人屏息。

▲佐世保市街地側夜景雙床房。 圖：長崎縣／提供

此外，自3月起飯店也同步更新了早餐內容，推出融入長崎在地特色的全新自助式早餐，菜單中包括「東彼杵茶麵包」、「炸竹莢魚」、「蝦土司」及「五島烏龍麵」等多樣長崎名物，讓旅客從早晨便能品味在地風情。而深受好評的戶外泳池，今年亦延長開放期間，自7月1日至9月30日止，讓賓客在夏日能盡情享受水上樂趣。

◉ 西海國立公園 弓張之丘飯店

・交通：JR佐世保站港口搭乘免費接駁巴士

・官網：https://www.yumihari.com/

■豪斯登堡新園區「Miffy 夢幻小鎮」開幕

▲Miffy 與朋友們的帆船之旅。 圖：豪斯登堡／提供

重現歐洲街景的人氣主題樂園「豪斯登堡」，今年夏天同樣活動精彩不斷。其中最受矚目的亮點，便是於2025/06/21盛大開幕的新園區「Miffy 夢幻小鎮」。這個能夠親身體驗可愛 Miffy 世界觀的園區，設有兩項搭乘型遊樂設施：「機長叔叔的冒險之旅」讓遊客可與 Miffy 一同搭乘飛機展開冒險，「Miffy 與朋友們的帆船之旅」則能與 Miffy 和朋友們一起搭乘遊艇啟航。

▲迎賓藝廊。 圖：豪斯登堡／提供

此外，日本首座常設型 Miffy 見面設施「迎賓藝廊」也同步登場，讓粉絲能與 Miffy 近距離互動、合影留念。餐飲則規劃有餐廳「每日慶典廚房」與外帶輕食「假日野餐咖啡館」，並設有 Miffy 爆米花與 Miffy 吉拿棒的餐車，處處洋溢療癒氛圍。

購物方面，園內設有「My Miffy 精品店」與「跳跳兔禮物館」兩家主題商店，提供多款限定商品供遊客選購。另有仿荷蘭阿姆斯特丹老倉庫風格打造的「魯本斯市集」，除了販售來自歐洲各地的起司與葡萄酒外，也匯集了長崎與西九州的特色名產。

▲Miffy 爆米花。 圖：豪斯登堡／提供

更令人期待的是，2025年秋季園區將再推出一座沉浸式室內步行型設施，讓人體驗仿佛走進在全球銷量超過8,500萬冊的 Miffy 繪本與插畫世界。

'Miffy and Friends'©copyright Mercis Media bv,all rights reserved.

lllustrations Dick Bruna ©copyright Mercis Media bv,1953-20255www.miffy.com

◉ 豪斯登堡

・交通：JR博多站搭乘特急列車直達JR豪斯登堡站約1小時45分

・官網：https://chinese01.huistenbosch.co.jp/

・Miffy Wonder Square：https://chinese01.huistenbosch.co.jp/miffy/miffywondersquare/

■JR九州回數券 – 福岡往返佐世保・豪斯登堡超值選擇

從福岡市前往佐世保及豪斯登堡觀光，推薦使用「JR九州回數券」，包含兩張一組來回車票，可搭乘在來線特急列車指定席（有效期限為1個月）。票價相較於一般車票更加優惠，並可事先預約指定席，讓行程更便利舒適。

・福岡市內 ⇔ 佐世保：大人5,500日圓／兒童2,750日圓

・福岡市內 ⇔ 豪斯登堡：大人6,000日圓／兒童3,000日圓

與一般票價相比，可省下超過3,000日圓，具備極高的 CP 值。非常適合結合入住弓張之丘飯店、搭乘九十九島遊船、參觀豪斯登堡等行程，能有效控管旅遊預算。可於JR博多站等 JR九州各站的「綠色窗口」及指定席售票機購買。（目前無網路販售服務）

◉ JR九州回数券：https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/17

