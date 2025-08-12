中台世界博物館 館慶「免費入館6日」 茶文化體驗、蔬食市集8／23登場
【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年中台世界博物館歡慶九週年，將以「茶」為主軸推出年度館慶活動「覺茶美好世界」，串聯禪茶文化與生活美學，從品茗、揉茶、書寫到蔬食市集，打造五感沉浸式互動體驗。
活動邀請大家於日常中練習覺察、靜心，體會「茶即禪」的生活智慧。 08/19（二）~08/24（日）全館免費開放參觀，08/23（六）與08/24（日）主場活動登場，戶外廣場設有特色蔬食市集，並推出集章換體驗活動，歡迎親子共遊。
沉浸式文化活動週末登場，打造全方位生活美學日
本次活動橫跨靜態展示與動態參與，遊客可於「覺性茶」中體驗茶道，學習品茗之道；「匠心茶」與南投昱香園有機茶園合作，由園主賴昱維親自教學揉捻茶菁，感受製茶職人專注細緻的工藝精神，了解每一杯茶背後的用心；戶外市集「飽食茶」與「頑在藝起市集」合作邀集蔬食茶點與文創選物，營造出悠閒自在的一日茶慢旅。
另有「揮灑茶」戶外書法體驗，適合親子參與書寫禪茶精神語句，以及「知識茶」文化小展與問答挑戰，帶領深入認識東方茶文化的歷史與禪意。
集章換體驗：玩樂中學習，輕鬆踏入文化之旅
活動期間設有「集章攻略」，遊客可透過參與展覽互動、市集或禮品店消費集章，兌換多項活動體驗。館方表示，今年特別以禪茶文化的日常實踐為核心，期盼觀眾能在泡茶、揉茶、書寫等簡單行動中，練習觀照與沉靜，感受片刻中的正念與美學。活動亦歡迎親子共同參與，將文化與教育自然融入日常生活之中。活動詳情，請至「中台世界博物館」官網及臉書粉絲專頁查詢。
