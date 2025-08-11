玩廣島交通大不同！廣島電鐵站前大橋線 全新開通
【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】每年08/06會在廣島和平紀念公園舉行世界和平祈願活動，今年也不例外，但從JR廣島車站前進會場的交通路線大不同！廣島電鐵於08/03正式開通全新的「站前大橋線」，廣島路面電車軌道邁入JR廣島站的車站大樓二樓，成為日本首例鐵路與路面電車的共構。嶄新路線縮短了市中心主要路段的交通距離與時間，過去113年來 JR廣島車站旁的路面電車起站「猿猴橋町」站也隨之走入歷史。
現在，只要抵達JR廣島車站，從中央剪票口出站70秒便能直接轉乘路面電車前往市中心的廣島城、世界文化遺產和平紀念公園、原爆圓頂或前往廣島港，前進必訪的宮島。廣島電鐵更規劃將於明年春天完成市區的路面電車循環路線，無論觀光、逛街都更順暢。
