不只是轉機點 NARITA BEYOND開啟日本成田機場周邊旅遊新體驗

日本第二大國際門戶─成田國際機場，2024 年旅客數高達 4,077 萬人次，其中國際線外籍旅客更突破 2,273 萬人次。現在，機場不再只是通過點，而是旅遊起點。即日起全新的 NARITA BEYOND 觀光櫃位在第一航廈一樓正式登場，並同步推出整合周邊景點的官方網站，幫助旅客一站式探索成田機場周邊的美食、文化與秘境。

把機場變成旅遊目的地

成田國際機場近年積極推動「機場與地方共榮」，希望旅客不只是過客，而是能在機場與周邊停下腳步，感受當地魅力。新設立的 NARITA BEYOND 不僅提供觀光資訊，還能現場體驗在地文化、選購地方特產，讓旅程從五感開始。

「建設機場就是建設社區，這是我們努力的方向。」成田機場株式會社地區共生部經理西口尚表示，這次與 Plus Narita Lab 攜手打造線上線下一體化的觀光推廣平台，正是希望帶動機場與地方的良性循環。而 Plus Narita Lab 代表董事福島健之也表示，其目標是讓海外旅客能更輕鬆接觸當地文化與景點，進而連結世界，打造更有趣、更豐富的成田城市印象。

為了讓旅客更有「到此一遊」的實感，NARITA BEYOND上線就帶來香氣四溢的首波活動：即日起至8／8 ，邀請來自千葉縣的6家清酒酒造進駐機場舉辦試飲體驗。現場不僅能品嚐多款日本清酒與在地特產，還能拿到周邊觀光情報，讓旅客在轉機或起飛前就先喝一口日本風情。

＊未成年請勿飲酒、飲酒過量有害健康＊

