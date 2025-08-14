快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙遮天

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

不只是轉機點 NARITA BEYOND開啟日本成田機場周邊旅遊新體驗

聯合新聞網／ TTN旅報
(左3起)成田市市長小泉一成、Plus Narita Lab 株式會社代表董事福島健之、成田國際機場株式會社董事江邨孝夫共同參加開幕式。 圖／NARITA BYON 提供
(左3起)成田市市長小泉一成、Plus Narita Lab 株式會社代表董事福島健之、成田國際機場株式會社董事江邨孝夫共同參加開幕式。 圖／NARITA BYON 提供

【文・旅報傳媒】

日本第二大國際門戶─成田國際機場，2024 年旅客數高達 4,077 萬人次，其中國際線外籍旅客更突破 2,273 萬人次。現在，機場不再只是通過點，而是旅遊起點。即日起全新的 NARITA BEYOND 觀光櫃位在第一航廈一樓正式登場，並同步推出整合周邊景點的官方網站，幫助旅客一站式探索成田機場周邊的美食、文化與秘境。

把機場變成旅遊目的地

成田國際機場近年積極推動「機場與地方共榮」，希望旅客不只是過客，而是能在機場與周邊停下腳步，感受當地魅力。新設立的 NARITA BEYOND 不僅提供觀光資訊，還能現場體驗在地文化、選購地方特產，讓旅程從五感開始。

「建設機場就是建設社區，這是我們努力的方向。」成田機場株式會社地區共生部經理西口尚表示，這次與 Plus Narita Lab 攜手打造線上線下一體化的觀光推廣平台，正是希望帶動機場與地方的良性循環。而 Plus Narita Lab 代表董事福島健之也表示，其目標是讓海外旅客能更輕鬆接觸當地文化與景點，進而連結世界，打造更有趣、更豐富的成田城市印象。

[caption id="attachment_123891" align="alignnone" width="1000"] （圖片提供＝）[/caption]

為了讓旅客更有「到此一遊」的實感，NARITA BEYOND上線就帶來香氣四溢的首波活動：即日起至8／8 ，邀請來自千葉縣的6家清酒酒造進駐機場舉辦試飲體驗。現場不僅能品嚐多款日本清酒與在地特產，還能拿到周邊觀光情報，讓旅客在轉機或起飛前就先喝一口日本風情。

＊未成年請勿飲酒、飲酒過量有害健康＊

延伸閱讀>> 短天期、高頻率、重體驗 從2024國旅調查看觀光產業挑戰與機遇

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 觀光 美食

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

募衣鞋包包送非洲防沙蚤　桃機免稅店盼逾8千件

影／起飛後氧氣罩突然落下 長榮航空艙壓異常平安返航桃機

行李吊牌成詐騙工具？機場員工提醒別做1事以免掉進陷阱

美簽新規：特定國家旅客入境須繳最高45萬元保證金 逾期居留將沒收

相關新聞

不只是轉機點 NARITA BEYOND開啟日本成田機場周邊旅遊新體驗

日本第二大國際門戶─成田國際機場，2024 年旅客數高達 4,077 萬人次，其中國際線外籍旅客更突破 2,273 萬人次。現在，機場不再只是通過點，而是旅遊起點。即日起全新的 NARITA BEYOND 觀光櫃位在第一航廈一樓正式登場，並同步推出整合周邊景點的官方網站，幫助旅客一站式探索成田機場周邊的美食、文化與秘境。

神戶須磨海洋世界人氣爆棚 憑星宇登機證換限定好禮

【旅奇傳媒/日本部報導】重新開幕後迅速成為關西必訪景點的「神戶須磨海洋世界」，以震撼的虎鯨表演、可愛的海豚與企鵝、以及結合餐飲與住宿的多元設施，吸引各地旅客朝聖。館方近期更攜手星宇航空推出好康活動，凡

今夏長崎佐世保旅遊提案！升級版弓張之丘海景飯店、豪斯登堡米飛兔新園區

【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】位於長崎縣佐世保市的「九十九島」，由208座島嶼交織而成的多島海景，為日本首屈一指的絕景勝地。2025年4月，擁有壯麗九十九島與佐世保灣景致的「弓張之丘飯店」完成裝修翻新

玩廣島交通大不同！廣島電鐵站前大橋線 全新開通

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】每年08/06會在廣島和平紀念公園舉行世界和平祈願活動，今年也不例外，但從JR廣島車站前進會場的交通路線大不同！廣島電鐵於08/03正式開通全新的「站前大橋線」，廣島路面

日本鐵道旅行超夯！人氣「九州觀光列車」限時預訂免手續費、選位免加價

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據觀光署最新統計顯示，截至今年五月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次 ，隨著日本自由行熱潮不減，日本鐵路觀光需求同步攀升。旅遊電商平台 KKday 即日起至08/31，針對日

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

日本GELATO PIQUE CAFE「哆啦A夢」夢幻聯名！ 6款療癒甜點「藍粉冰淇淋、氣泡飲」+限定餐盤一次收

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。