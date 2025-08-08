超划算！長榮航空午班機「高CP值赴日專案」 加贈樂園門票搶攻自由行

快訊

▲大阪環球影城擁有多項遊樂設施，讓大小朋友一起同樂。　圖：shutterstock／來源
【旅奇傳媒/記者-張偉浩】隨著暑假進入尾聲、初秋將至，台灣旅客赴日自由行的熱潮不減反增。為搶攻自由行旅客商機，長榮航空宣布推出午班機日本行程專案，搭配高 CP 值的「機加酒＋樂園門票」產品，瞄準親子、年輕族群與小資族群。

長榮航空此次專案涵蓋東京、大阪、沖繩等熱門航點，不僅票價優惠，還加贈如東京迪士尼、大阪環球影城、沖繩美麗海水族館等熱門景點門票，數量有限、送完為止，極具吸引力。

▲長榮航空推出午班機遊日本機+酒專案，加贈知名樂園門票。　圖：長榮航空／提供
涵蓋東京、大阪、沖繩 免費享受迪士尼、環球影城、水族館 瞄準自由行高峰期 強打「機＋酒＋票」方案

主打午班機航線，包括桃園／高雄直飛東京（BR196）、大阪（BR130、BR148）與沖繩（BR186），開票期間則自08/08~08/31止。長榮航空客運營業本部營業部直客行銷二課課長劉達吟指出，觀察近年自由行市場發展，暑假後段與初秋期間仍有大量消費者規劃出遊行程，尤其是赴日旅遊向來是台灣民眾最熱衷的選擇之一。

價格部分，未稅機加酒產品最低價為沖繩8,888元、大阪13,888元、東京14,888元起（實際價格依旅行社報價為準）。結合航班時間彈性、住宿自由與熱門門票加值，打造高 CP 值的一站式旅遊方案，吸引有預算考量的親子家庭、學生與上班族。

繁華熱鬧的東京成為2025上半年最多外國遊客造訪的日本城市。　圖：shutterstock／來源
午班機時間彈性高 旅客旅程輕鬆更加愜意

與其他清晨或深夜班機相比，長榮主打的午班機航班具有時間彈性高、行程更順暢等優勢。旅客無需凌晨起床趕機，下午出發、晚間抵達，讓第1天的行程也能妥善規劃，例如抵達後直接前往當地用餐、觀光或購物，避免舟車勞頓，更加愜意。

劉達吟表示，午班機尤其受到親子旅客與上班族歡迎，不僅旅途節奏較為舒適，也更容易與假期安排配合。此次專案強調「機票＋酒店＋樂園門票」3合1整合方案，不僅價格實惠，也能大幅提升旅程的便利與品質，為自由行市場帶來嶄新選擇。

7月免費機上 Wi-Fi  提升旅遊效率與滿意度

除了優惠產品組合與時間優勢外，長榮航空自7月起全面推行免費機上 Wi-Fi 服務，為旅客提供全艙等即時上網體驗。本次赴日專案搭配 Wi-Fi，對於講求行前準備與即時資訊掌握的自由行旅客來說，更是一大加分。旅客可在機上即時查詢景點營運資訊、預約當地票券、確認住宿與交通安排，甚至與親友即時分享行程點滴，讓整體出遊過程更有效率、更順暢。

長榮午班機赴日專案，訂購請洽9大銷售業者：雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、東南旅遊、長榮假期、台鋼燦星旅行社、易飛旅遊、溫馨旅社、喜鴻假期。

