從港町懷舊風到清酒微醺旅！ 「廣島旅遊」新提案 解鎖最Chill的玩法

【左圖】從海上視角看宮島知名的嚴島神社。【右圖】今年為原爆80週年，提醒世人和平的重要。

本次廣島考察行程由三井不動產精心安排，實地走訪廣島市、福山、尾道、西条、熊野町、宮島與世羅等多元景點，深入探索自然、歷史與文化交織的旅遊魅力。從廣島和平紀念公園、宮島的世界遺產嚴島神社、尾道的文藝巷弄與千光寺山絕景，到福山鞆之浦的懷舊港町風情與動畫《崖上的波妞》的取景地，每一處皆展現廣島深厚的文化底蘊。

團員也參訪熊野筆工房體驗手作筆刷工藝，並漫步西条清酒街感受日本三大酒鄉之一的醇厚魅力。此行搭乘華航直飛廣島班機，並考察廣島機場優勢，機場位處中國、四國中心，除方便前往廣島市，經由鄰近的三原車站，亦可輕鬆前往瀨戶內海的島嶼、廣島的高原地區，甚至通往山陰與四國地區。

廣島機場（HIJ）中國、四國地區最大機場

位於三原市，於1993年10月啟用，是該區最大的機場，最重要空中門戶。航廈設施完善，含商店、美食街、貴賓室、嬰兒室與觀景台。通關動線流暢，效率高，並設有接駁巴士，直達廣島市站約45分鐘。台灣旅客可搭乘華航每週5班「台北－廣島」直飛航班，此航線自今年4月起從原本的晚去早回，改為大家更喜歡的早去午回時間帶，多出近整天時間讓旅客能暢遊廣島。飛行僅約2.5小時，從台灣往返廣島快速又便捷。 廣島機場設施完善新穎。

港町風情散步 宮崎駿動畫經典場景

📍 鞆之浦

鞆之浦位於廣島縣福山市，是瀨戶內海畔保留最完整的百年港町之一，以江戶時代建築、古茶屋與石板小徑構成靜謐時光感。宮崎駿曾駐留於此，並從這裡汲取靈感創作出動畫《崖上的波妞》，其中常夜燈成為動畫中經典場景。港口旁的「對潮樓」為另一亮點，建於江戶時期，可俯瞰弁天島與瀨戶內海，曾被朝鮮通信使讚為「日東第一形勝」， 是觀海賞景的絕佳據點。入夜後，小鎮在港口餘暉與燈影中更加動人，適合過夜體驗港町風情。

禪與庭園美術館

📍 天心山神勝寺

自1965年創建以來，融合藤森照信設計的松堂與中根金作枯山水庭園，是禪宗文化體驗的心靈出口。園區亮點之一是由彫刻家名和晃平與Sandwich工作團隊打造的現代藝術裝置─洸庭（KOHTEI）。這座如舟般的木造 pavilion 浮於石景之上，透過暗室中波光粼粼的反射，讓遊客在幽暗中靜享禪的意境。漫步其間，配合茶席、墨蹟、座禪體驗，恍若時光靜止，裡外皆是感官洗禮，適合深度旅行者體驗「五感禪修」之行。

搭纜車逛貓巷 享受慢時光

📍 尾道

有「海運重鎮」之稱的尾道，是文藝氣息濃厚的港口城市。搭乘千光寺纜車，可俯瞰尾道港與小島連綿的遼闊海景；下山可步行穿梭「貓之細道」，與各式貓咪雕像邂逅，走進貓咪與文藝結合的巷弄。尾道本通商店街有各式特色小店、咖啡館與拉麵店等，其中「工房尾道帆布延續昭和初年造船用帆布工藝，材質厚實，是收藏在地工藝品的好選擇。

原爆80年 地獄景象絕不能重演

📍 廣島和平紀念資料館

1955年開館，館內陳列原爆實物，如靜止在8點15分的鐘、燒毀的衣物與玻璃碎片等，透過展品重現歷史傷痛，也提醒世人和平的珍貴。館外為和平紀念公園，有祈念和平的紀念碑與令人印象深刻的原爆圓頂館。這裡原為廣島工業振興館，原子彈投下時，因特殊建築而保留下的圓頂鋼架成為原爆象徵，並於1996年列入世界遺產，是造訪廣島不可遺忘的重要之處。

酒藏巡禮 體驗清酒風土魅力

📍 西条

日本三大清酒發源地之一，JR西条站周邊的「酒蔵通り」共有7間酒藏，街道以白牆黑瓦及紅磚煙囪為特色，散發復古風情。各酒藏提供試飲導覽，可隨選自己喜愛的老字號， 體驗以軟水至中硬水等名水與廣島米製造滋味純淨、回甘清爽的清酒。此外，當地除了清酒外亦有以酒粕製作的點心等商品，是探索酒文化與購買伴手禮的絕佳行程。

