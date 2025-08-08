從港町懷舊風到清酒微醺旅！ 「廣島旅遊」新提案 解鎖最Chill的玩法
為深化台灣業者對廣島旅遊資源的認識，並推廣廣島機場作為進入日本中國地區最便捷的空中門戶，三井不動產於7∕2～7∕6邀請台灣旅行業者與本刊記者前往廣島地區考察。透過實地走訪，親身體驗當地文化、自然景觀與觀光設施，讓業者得以掌握第一手旅遊資訊，為未來設計更具吸引力的產品打下基礎，也進一步強調廣島機場的樞紐優勢與多元觀光潛力。
本次廣島考察行程由三井不動產精心安排，實地走訪廣島市、福山、尾道、西条、熊野町、宮島與世羅等多元景點，深入探索自然、歷史與文化交織的旅遊魅力。從廣島和平紀念公園、宮島的世界遺產嚴島神社、尾道的文藝巷弄與千光寺山絕景，到福山鞆之浦的懷舊港町風情與動畫《崖上的波妞》的取景地，每一處皆展現廣島深厚的文化底蘊。
團員也參訪熊野筆工房體驗手作筆刷工藝，並漫步西条清酒街感受日本三大酒鄉之一的醇厚魅力。此行搭乘華航直飛廣島班機，並考察廣島機場優勢，機場位處中國、四國中心，除方便前往廣島市，經由鄰近的三原車站，亦可輕鬆前往瀨戶內海的島嶼、廣島的高原地區，甚至通往山陰與四國地區。
廣島機場（HIJ）中國、四國地區最大機場
位於三原市，於1993年10月啟用，是該區最大的機場，最重要空中門戶。航廈設施完善，含商店、美食街、貴賓室、嬰兒室與觀景台。通關動線流暢，效率高，並設有接駁巴士，直達廣島市站約45分鐘。台灣旅客可搭乘華航每週5班「台北－廣島」直飛航班，此航線自今年4月起從原本的晚去早回，改為大家更喜歡的早去午回時間帶，多出近整天時間讓旅客能暢遊廣島。飛行僅約2.5小時，從台灣往返廣島快速又便捷。
港町風情散步 宮崎駿動畫經典場景
📍 鞆之浦
鞆之浦位於廣島縣福山市，是瀨戶內海畔保留最完整的百年港町之一，以江戶時代建築、古茶屋與石板小徑構成靜謐時光感。宮崎駿曾駐留於此，並從這裡汲取靈感創作出動畫《崖上的波妞》，其中常夜燈成為動畫中經典場景。港口旁的「對潮樓」為另一亮點，建於江戶時期，可俯瞰弁天島與瀨戶內海，曾被朝鮮通信使讚為「日東第一形勝」， 是觀海賞景的絕佳據點。入夜後，小鎮在港口餘暉與燈影中更加動人，適合過夜體驗港町風情。
禪與庭園美術館
📍 天心山神勝寺
自1965年創建以來，融合藤森照信設計的松堂與中根金作枯山水庭園，是禪宗文化體驗的心靈出口。園區亮點之一是由彫刻家名和晃平與Sandwich工作團隊打造的現代藝術裝置─洸庭（KOHTEI）。這座如舟般的木造 pavilion 浮於石景之上，透過暗室中波光粼粼的反射，讓遊客在幽暗中靜享禪的意境。漫步其間，配合茶席、墨蹟、座禪體驗，恍若時光靜止，裡外皆是感官洗禮，適合深度旅行者體驗「五感禪修」之行。
搭纜車逛貓巷 享受慢時光
📍 尾道
有「海運重鎮」之稱的尾道，是文藝氣息濃厚的港口城市。搭乘千光寺纜車，可俯瞰尾道港與小島連綿的遼闊海景；下山可步行穿梭「貓之細道」，與各式貓咪雕像邂逅，走進貓咪與文藝結合的巷弄。尾道本通商店街有各式特色小店、咖啡館與拉麵店等，其中「工房尾道帆布延續昭和初年造船用帆布工藝，材質厚實，是收藏在地工藝品的好選擇。
原爆80年 地獄景象絕不能重演
📍 廣島和平紀念資料館
1955年開館，館內陳列原爆實物，如靜止在8點15分的鐘、燒毀的衣物與玻璃碎片等，透過展品重現歷史傷痛，也提醒世人和平的珍貴。館外為和平紀念公園，有祈念和平的紀念碑與令人印象深刻的原爆圓頂館。這裡原為廣島工業振興館，原子彈投下時，因特殊建築而保留下的圓頂鋼架成為原爆象徵，並於1996年列入世界遺產，是造訪廣島不可遺忘的重要之處。
酒藏巡禮 體驗清酒風土魅力
📍 西条
日本三大清酒發源地之一，JR西条站周邊的「酒蔵通り」共有7間酒藏，街道以白牆黑瓦及紅磚煙囪為特色，散發復古風情。各酒藏提供試飲導覽，可隨選自己喜愛的老字號， 體驗以軟水至中硬水等名水與廣島米製造滋味純淨、回甘清爽的清酒。此外，當地除了清酒外亦有以酒粕製作的點心等商品，是探索酒文化與購買伴手禮的絕佳行程。
*飲酒過量，有害健康；未成年禁止飲酒*
探訪瀨戶內海島嶼
📍 私人遊艇與SEA SPICA
乘坐私人遊艇舒適奢華，沿途可欣賞瀨戶內海寧靜海景與島嶼風光，包船旅遊彈性高，可依需求客製行程，輕鬆串連宮島、下瀨美術館等熱門景點，可容納最多9人，費用最低為2小時日幣12萬起。另外，還有可巡遊瀨戶內魅力群島的觀光型高速遊輪SEA SPICA，無論是個人或團體都能進行跳島遊覽，亦有提供包船服務。
廣島機場飯店 (Hiroshima Airport Hotel)
距機場不到1公里，提供免費接送車與日式、西式早餐。飯店內總共有約171間客房，雙人房大小有25平方公尺，寬敞舒適。適合搭晚班機或中轉旅客入住，環境安靜、設施完善，是機場附近極佳的休憩據點。
福山新城堡飯店 (New Castle Hotel)
位於福山站旁，步行僅需1分鐘，逛街、購物、用餐以及交通專乘都很便利。客房與高樓層餐廳可眺望福山城全景，提供多國料理早餐，包容日式、法式與中式餐點，是觀光與商務旅客兩相宜的選擇。
廣島格蘭王子大飯店 (Grand Prince Hotel Hiroshima)
視野開闊，510間客房皆可欣賞瀨戶內海壯麗海景。飯店門前更有專屬碼頭，搭乘高速船約26分鐘即可抵達世界遺產宮島巖島神社，是結合自然與交通便利的住宿選擇。
日本傳統筆刷產業重鎮
📍 熊野町
此地出產的化妝刷、書畫筆品質極佳，不少國際品牌也來此委託生產。參訪知名老工坊「晃祐堂」，親手體驗手工筆刷製作，從刷毛選材、裁剪到組裝，感受匠師精神與工藝細節， 完成作品後還可帶回個人專屬的筆刷，過程充滿互動與教育意義，適合安排深度文化旅。
佛蘭西屋（La France-ya）
📍 西条
位於西条由賀茂鶴酒造經營的老屋餐廳，提供使用日本酒與紅酒燉煮的廣島牛頰料理，洋風煮法融合在地風味。地點位於清酒街上，環境優雅舒適，距車站僅3分鐘步程，是午後與夜晚享受微醺時光的理想場所。
