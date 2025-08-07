富士山腳下浪漫夏祭！御殿場PREMIUM OUTLETS®特賣開跑

【旅奇傳媒/日本部報導】想在富士山腳下度過充滿日本味的夏夜嗎？日本最大規模的「御殿場 PREMIUM OUTLETS®」今夏推出限定活動「Gotemba Night!!」，8月活動預計於08/09 (六)、08/16 (六)、08/23 (六) 登場，讓旅客能在血拚之餘感受滿滿夏祭氛圍。期間更結合了 08/15～08/24 的「PREMIUM OUTLETS® 夏季特賣會」，白天瘋狂購物，夜晚欣賞煙火與品嚐屋台美食，一站滿足購物、玩樂與拍照打卡的需求。

▲以富士山為背景的「御殿場 PREMIUM OUTLETS®」，入夜後更顯風情萬種。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

「御殿場 PREMIUM OUTLETS®」擁有約 290 家品牌店舖，距離東京近郊的富士山、箱根與河口湖都不遠，是許多台灣自由行旅客必排的購物聖地。自東京市區出發前往相當便利，可從新宿、池袋、東京站、品川或橫濱搭乘高速巴士直達園區，車程約兩小時左右；若搭乘 JR列車，可從新宿或東京站搭乘小田急線或 JR東海道本線至御殿場站，再轉乘免費接駁巴士約20分鐘即可抵達。若行程包含箱根溫泉區，也能利用直通巴士順遊，實現血拚、賞景、泡湯一次滿足的一日遊。

在商場內抬頭即可看見煙火。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

隨著夜幕降臨，於晚間20:00閉館的10分鐘後，園區上空便會綻放約400發音樂花火，全長約五分鐘，但因為距離極近，震撼感依舊十足。以富士山作為背景的絕美煙火是旅人專屬的夏季限定畫面，如果遇到下雨或強風，活動將順延至隔日。

▲屋台區有各式各樣限定美食可以品嚐。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

園區裡同時充滿濃厚的夏日祭典氛圍，屋台攤位販售著多款日式輕食與特色料理，包括外型吸睛的富士山造型刨冰、香氣四溢的富士宮炒麵、使用靜岡縣品牌牛「靜岡育成」製作的漢堡排漢堡，以及酸香爽口的鹽檸檬牛舌串，還有在地精釀啤酒攤位可邊走邊喝，最能體會日本夏夜的熱鬧與悠閒。

▲插滿風車的夢之大橋。 圖：向日遊／提供

除了夜間限定的花火與屋台美食，園區也布置了多處夢幻拍照點，東區點綴著浪漫燈籠，園內橋梁掛滿風鈴，微風吹過便叮咚作響，還有會噴霧的風車造景為夏夜增添清涼感。

DATA／御殿場 PREMIUM OUTLETS®

・地址：静岡縣御殿場市深沢1312

・交通：可從東京都內各大車站搭乘直達巴士前往，詳細可參考官網

