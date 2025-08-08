日本藥妝推薦「興和KOWA × 大谷翔平」聯名開發人氣飲品鍛鍊必買

長年以來，興和致力於開發各種日常健康管理產品，包含舒緩運動後疲勞與肌肉酸痛的機能性藥品與保健品。現在，興和更攜手日本棒球巨星大谷翔平，共同研發了一系列適合運動族群及平時保持活躍生活方式人士在運動前後飲用，一起來看看興和KOWA與職業棒球選手大谷翔平共同開發的飲品～

興和與大谷翔平

在大谷翔平出生正好一百年前的1894年，一家名為「服部兼三郎商店」的紡織批發商在名古屋創立。這家公司在20世紀中期經歷了成長與轉型，逐漸發展成如今大家熟知的日本大型製藥企業之一——興和（KOWA）。

無論你是在日本旅遊時想買齊各種藥妝好物，或是挑選伴手禮送給自己和親友，我們都為你整理了興和的必買清單：從大谷翔平監製的產品，到日常實用的保健好物應有盡有！馬上一起來看看吧！

「SYNCRON KOWA」大谷翔平監製運動飲品系列

「SYNCRON KOWA系列」是由大谷翔平與興和攜手合作開發的運動飲品，從精胺酸、瓜胺酸等成分配方，到商品理念與風味設計，都是將大谷選手的想法具現化而誕生的產品。

此系列是專為追求卓越的頂尖運動員、為目標而奮鬥的學生、努力抽出時間去健身的上班族等人所開發。這款飲品也非常適合在需要長時間步行的日本旅程中飲用，不僅能迅速補充能量與水分，還能幫助你保持滿滿活力。此外，瓶身還印有大谷翔平的照片，作為伴手禮送給喜愛大谷的粉絲再適合不過了！至於自己應該要喝哪款、要送給熱愛大谷翔平的朋友又該挑哪瓶呢？就一起來看看興和究竟有哪些值得入手的選擇吧！

▎SYNCRON KOWA活力模式：運動前的能量補給

「SYNCRON KOWA 活力模式」是專為運動前或運動中而打造的機能性飲品，幫助你在訓練時發揮全力，或是在比賽中使出得以擊敗對手的力量！目前推出莓果、葡萄柚與西瓜三種口味。這款飲品不僅能補充水分，還富含有助維持身體良好狀態的胺基酸，特別是每瓶裡面都含有1,500毫克的精胺酸與1,500毫克的瓜胺酸，為你提供強力支援，讓身體保持良好狀態。

SYNCRON KOWA活力模式含有三種支鏈胺基酸（BCAA）：纈胺酸、白胺酸與異白胺酸，總計達1,000毫克，幫助你維持活力與續航力。不論你是立志登上棒球名人堂的運動員，還是每天在日本旅途中走上好幾萬步的旅行者，想維持穩定的體力，就試試看「SYNCRON KOWA活力模式」，幫自己補充滿滿能量吧！

▎SYNCRON KOWA活力模式：顆粒包

想透過「SYNCRON KOWA活力模式」補充滿滿的能量，但又不想帶太多瓶瓶罐罐在身邊，那就試試看這款超輕便的顆粒包吧！每份顆粒包僅有100ml瓶裝飲品約5%的重量，視情況需求每天建議服用1～2包。在出門運動或是跑步前，先將葡萄柚風味的顆粒包放進口袋，需要補充能量時就能隨時取用。

服用方式也很簡單，直接將顆粒粉倒入口中配水，即可迅速補充能量，讓身體恢復狀態，就能繼續穩穩站在場上，不必被迫坐回冷板凳！（服用時請避免直接吸入粉末，以免嗆到喔！）

這款顆粒包裝小巧輕盈，幾乎感覺不到重量，攜帶起來非常方便，是旅行中的貼心小幫手。不論是酷熱難耐的夏天，還是在寒冷的季節裡，來日本觀光免不了要走上一整天，體力很容易就被消耗掉。這時只要在包包裡放上幾包顆粒包，在開始覺得有點疲憊、提不起勁時，就能隨時幫你補充能量與精神，讓你在旅途中不錯過任何精彩瞬間。

▎SYNCRON KOWA清涼模式：運動後的修復首選

你在運動後，有好好照顧身體並補充所需養分嗎？如果你經常運動、跑步或健身，那應該很了解補充水分和營養的重要性吧！

「SYNCRON KOWA清涼模式」能在你大汗淋漓後，補充流失的水分與電解質的同時，帶來爽快的清涼感，幫助你保持精神飽滿，繼續迎接下一個挑戰。

為了幫助你在運動後調整身體狀況，SYNCRON KOWA清涼模式不僅能補充水分，還能補充隨汗水而流失的電解質與維生素。其中包含了對於能量代謝相當重要的維生素B1、B2、B6，每瓶更含有4,000毫克的檸檬酸。清爽的檸檬風味，能讓你在運動過後感覺全身格外舒暢！無論是登山、跑完馬拉松，還是在健身房中盡情揮汗後，這款飲品都是維持身體狀態的理想選擇。

▶︎ 一起來看看大谷翔平宣傳飲品時的幕後花絮吧！

無論你是在東京五光十色的街頭漫步、在健身房揮汗鍛鍊，還是單純想找一份送給喜愛大谷翔平朋友的獨特伴手禮，日本藥妝店都是你的挖寶庫！透過大谷翔平代言的「興和SYNCRON KOWA系列」，不只能讓你一窺這位日本體壇巨星的小秘密，還能幫助你保持活力與穩定狀態。

