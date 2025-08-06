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吉伊卡哇麵包店全新「曬黑麵包」新品登場！炎炎夏日和吉伊卡哇一起曬黑吧

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

夏天到來，人氣角色「吉伊卡哇」竟然也曬黑啦？！位在東京表參道的『吉伊卡哇麵包店』推出夏季限定麵包囉！即日起至9月15日，將推出三款曬黑造型麵包與附有贈品的特典飲品，快來吉伊卡哇麵包店享受療癒又美味的限定麵包吧！

吉伊卡哇曬黑麵包：頭戴愛心墨鏡的吉伊卡哇，內餡是滑順的卡士達奶油餡，甜而不膩口

兔兔曬黑麵包：星星造型墨鏡的兔兔，眼睛周圍還曬成了星星形狀，麵包內餡是美味的焦糖醬！

小八曬黑麵包：圓形墨鏡造型的小八麵包，內餡為濃郁巧克力奶油

三款麵包一人限購各一個，售價：580日幣

炎炎夏日就要喝冰涼飲品！六款原創外帶杯幫你消暑解熱

冰咖啡、冰紅茶：590日幣

冰拿鐵：690日幣

冰抹茶拿鐵：720日幣

蘋果氣泡紅茶、橘子氣泡紅茶：790日幣

只要購買任一飲品，還能獲得「原創 PP 杯墊」一枚，共12款造型，隨機發送、送完為止

另外，從8月1日起開始預約來店，即可獲贈限量的角色卡一張，共九款造型設計分成兩彈登場！

今年夏天，一起到吉伊卡哇麵包店，度過一段療癒又可愛的午茶時光吧！全新推出的「曬黑系列麵包」，將人氣角色們變身為滿滿夏日感的造型甜點，每一款都讓人捨不得入口。搭配沁涼的原創飲品，不只消暑，更是視覺與味覺的雙重享受！

活動期間：即日起至9月15日

地點：表參道東急 PLAZA「OMOKADO」3 樓

事前預約網站：https://chiikawabakery.jp/reservation/

若預約未滿將開放當日預約：https://airwait.jp/WCSP/storeDetail?storeNo=AKR3416883372&langType=KeyJPN

窩日本推薦閱讀：吉伊卡哇粉朝聖攻略！東京9間「吉伊卡哇」店鋪清單來了–主題商店、咖啡廳到聯名麵包店！　

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