限時促銷日航機票！飛東京／名古屋來回只要7,315元起 再送兩件免費行李+飛機餐

【FunTime小編群】東京對於不少人來說，不僅是日系購物天堂，更是日本必去的城市之一，而身為東京門戶的成田機場，年載運量更達全日本第二，是不少旅人前往東京選擇的目的地，而位於千葉縣的成田機場到市區算有一段距離，究竟怎麼去比較快呢?今天將介紹便捷的京成電鐵Skyliner、Access特快，最快只需要41分鐘即可抵達上野，推薦給即將前往東京旅行的你。如果還想看更多東京旅遊資訊，可以參考這篇東京旅遊大合輯，吃喝玩樂一次搞定！

2025-07-31 10:00