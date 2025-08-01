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限時促銷日航機票！飛東京／名古屋來回只要7,315元起 再送兩件免費行李+飛機餐

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日本旅遊熱點東京都。　圖：shutterstock／來源
日本旅遊熱點東京都。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】想飛日本的旅人注意！為慶祝 JR東日本．日本航空集團『創造旅行社』在台灣成立35週年，日本航空攜手創造旅遊推出限時特惠活動，祭出「台灣－東京名古屋來回最低7,315元（未稅）」的超殺價格，還包含免費飛機餐與托運行李，真的划算到不行！

本次優惠活動自即日起至開放預訂，最晚需在08/15前完成訂位、付款及開票。優惠艙等為經濟艙 O/Q/N/S/V 艙、商務艙 I 艙，搭乘期間為2025/07/28～2026/06/26（東京線），及2025/07/28～10/25（名古屋線）。適用航線包含桃園－成田、松山－羽田、桃園－名古屋，由日本航空直飛，享受高品質服務與舒適空間。

※除外日：2026/2/13～2/18、3/22～4/4

票價參考：桃園－成田來回原價最低約7,700元，活動價最低僅需7,315元，含網友好評的日航美味飛機餐及經濟艙每人2件23公斤（商務艙每人3件32公斤）免費托運行李，不需額外加購，非常適合規劃長天數旅程或購物行程的旅人。且前100名促銷票訂購者還可獲得限量「35週年限定創造御守悠遊卡」一張，收藏價值滿分。

▲35週年限定創造御守悠遊卡。　圖：創造旅遊／提供
▲35週年限定創造御守悠遊卡。　圖：創造旅遊／提供

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