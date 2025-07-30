日本 OH MY CAFE 「玩具總動員30週年聯名咖啡廳」期間限定登場！

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

歡慶「玩具總動員」電影邁入30週年！迪士尼與皮克斯將於日本三地OH MY CAFE推出「玩具總動員聯名咖啡廳」。7月25日在東京與大阪兩地率先展開，名古屋則自8月7日加入行列。

這次活動以「沉浸式咖啡廳」為主題，透過餐點展現胡迪、巴斯光年等角色的劇中經典場景，現場還會販售限定的周邊商品，喜歡玩具總動員的粉絲們千萬別錯過！

玩具總動員30週年咖啡廳限定餐點推薦

玩具總動員1：燴飯拼盤

以巴斯光年帶著胡迪飛像宇宙展開太空的最後場景為靈感，一起飛向宇宙浩瀚無垠！

玩具總動員2：唱片風三明治拼盤

重現胡迪與翠絲在唱片上奔跑的畫面為靈感，逗趣模樣十分可愛

玩具總動員3：背叛的番茄焗烤拼盤

靈感來自《玩具總動員3》的熊抱哥焚化爐橋段，搭配熊抱哥造型裝飾，讓人邊吃邊回憶。

玩具總動員4：復古鬆餅與下午茶套餐

結合《玩具總動員4》中古董店的情境，除了印有角色圖案的美味鬆餅外，還有掛在茶壺旁的叉奇，豐富你的下午茶時光~

玩具總動員30週年咖啡廳限定飲品推薦

抱抱龍的哈密瓜冰沙：以抱抱龍的綠色為靈感的哈密瓜冰沙

火腿豬的粉紅牛奶：以火腿豬的粉色為靈感的水蜜桃風味牛奶

彈簧狗的冰可可：以彈簧狗的咖色為靈感的冰可可飲品

三眼怪的果凍聖代：以夾娃娃機裡的三眼怪為靈感，奶泡上有著三眼怪的拉花，每口都喝得到滿滿的果凍

各分店資訊：

東京 OH MY CAFE

東京都澀谷區神宮前4-12-10錶參道Hills本館地下3層

限定時間：2025年7月25日～9月15日

大阪 Collabo_Index 心齋橋

大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-6-1 2樓

限定時間：2025年7月25日～9月15日

愛知 BOX cafe&space Global Gate 2號店

愛知縣名古屋市中村區平池町4-60-12 Global Gate 1F

限定時間：2025年8月7日～9月21日

目前已開放線上預約，若這段時間剛好出發當地的話，千萬別錯過這次的主題咖啡廳囉！

https://toy2025.ohmycafe.jp/

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