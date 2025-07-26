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2025北海道新千歲機場「霜淇淋總選舉」結果出爐 六連霸超濃冠軍是這支！

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新千歲機場霜淇淋票選排行榜六連霸超濃冠軍「KINOTOYA 極上牛乳霜淇淋」。　圖：株式會社 KINOTOYA／來源
新千歲機場霜淇淋票選排行榜六連霸超濃冠軍「KINOTOYA 極上牛乳霜淇淋」。　圖：株式會社 KINOTOYA／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】北海道玄關新千歲機場去年2024有超過2,482萬人造訪，為使更多旅客認識北海道乳品美味，每年春天都會舉行航廈內「霜淇淋總選舉」，從國內線2~4樓商店到候機室，今年共有37種霜淇淋參選，自03/28起展開為期65天投票，終於在07/19正式公布結果！

▲新千歲機場 KINOTOYA「極上牛乳霜淇淋」是排隊也值得等待的美味。　圖：黃千珮／攝影
▲新千歲機場 KINOTOYA「極上牛乳霜淇淋」是排隊也值得等待的美味。　圖：黃千珮／攝影

2025總票數破記錄，評比依口味區分為濃郁、清爽、個性風味與今年新設的 Premium 特選四種，想投票要先購買，才能拿到資格，每一票都是饕客真實評價！今年濃郁排行榜上再度奪冠，拿到金獎的 KINOTOYA「極上牛乳霜淇淋」（450日幣，國內線2樓）正式達成六連霸，使用新鮮牛乳並有北海道生產馬斯卡彭起司作為隱藏版提味秘訣，讓濃郁加倍，格紋甜筒也是百分百北海道小麥製作，就算要排隊仍值得一嚐。

▲2025新千歲機場霜淇淋票選排行榜共有37種霜淇淋參選。　圖：黃千珮／攝影
▲2025新千歲機場霜淇淋票選排行榜共有37種霜淇淋參選。　圖：黃千珮／攝影

此外清爽排行榜冠軍是有進軍台灣的小樽名店 LeTAO 旗下巧克力品牌 NOUVELLE VAGUE 的「Crème glacée Mariage LE CHOCOLAT」(450日幣，國內線2樓)；拿到個性風味第一的是95年老店 WAKASAIMO 本舖「地瓜紅豆泥霜淇淋」(450日幣，國內線2樓)；今年首次設置 Premium 特選排行榜選出的金獎是 LeTAO「雙層起司蛋糕聖代」(880日幣，國內線2樓)。

◉ 2025北海道新千歲機場「霜淇淋總選舉」結果

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