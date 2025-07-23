小小兵樂園再升級！日本環球影城小小兵全新擴建區震撼登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

小小兵迷請注意！日本環球影城深受歡迎的小小兵樂園，在2025年7月11日推出全新擴建區域，規模更擴大至原本的1.4倍，歡樂指數再創新高！

不只讓大小朋友能更沉浸在這瘋狂可愛的黃色世界，還有新型態的遊樂設施與美食等你來體驗！

全新設施：小小兵瘋狂任務～成為大壞蛋之路～

「大壞蛋大會」正式開戰！壞壞六人組現身招募新反派，毒舌姐與尚夾哥等超級反派等你加入！

手持最新「消除者X」光線槍，一起瘋狂掃射、破壞一切，向世界最強壞蛋之路邁進！快來釋放你內心的邪惡本性，投入這場前所未有的瘋狂戰鬥吧！

體驗時間：約7分鐘

※身高未滿122公分者需有陪同者同行，不得以抱持孩童的方式搭乘。

※可使用輪椅或嬰兒推車體驗，但電動輪椅無法使用。

邪惡美食美味登場

專為壞蛋設計的邪惡美食新登場！集結無良商人與瘋狂科學家打造出罪惡感滿滿的美食，每一口都壞得徹底、香得過分，讓你一邊狼吞虎嚥、一邊滿足內心最深層的邪惡渴望！

大壞蛋專用的甜甜圈漢堡～BBQ豬肉＆培根～

￥1,200

小小兵甜甜圈～香蕉奶油～

￥850

邪惡小小兵甜甜圈～藍莓～

￥850

想晉升成頂尖壞蛋，這些壞壞道具絕不能錯過！集結各式各樣「壞到爆」的限定周邊商品，讓你的反派魂立刻爆發。每樣商品都是成為大壞蛋的必備裝備，還在等什麼？快來搶購，一起壞得有型、壞得徹底！

大幅縮短人氣遊樂設施的等待時間！

「環球特快入場券」最新版已包含全新設施《小小兵瘋狂任務～成為大壞蛋之路～》，想玩得盡興又不浪費時間排隊，記得提前購票！

園區位置

https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/areas/minion-park

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