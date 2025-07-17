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90天有效！2025愛知．名古屋觀光周遊護照全面升級

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名古屋市是日本三大都市圈之一。　圖：shutterstock／來源
名古屋市是日本三大都市圈之一。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】2025年新版「愛知．名古屋觀光周遊護照」（あいち・なごや周遊観光パスポート）已於5月正式開賣，雖然今年票價自去年的3,500日圓調漲至4,500日圓，合作設施卻有大幅擴充，從原本的26處增加至35處，涵蓋名古屋市在內的愛知縣各地文化設施與觀光景點。類型更豐富，只要安排得當就能輕鬆回本，堪稱 CP 值極高的選擇。

周遊護照所涵蓋的設施遍及整個愛知縣，從名古屋市中心到犬山、岡崎、常滑、瀨戶等地皆有合作設施，包括博物館、美術館、歷史古蹟、娛樂景點、體驗型設施等。最大亮點之一是，票券採「首次使用日起90日內有效」的設計，適合長期停留或多次造訪愛知地區的旅客規劃更有彈性的行程。

▲岡崎城是來名古屋必訪景點之一。　圖：shutterstock／來源
▲岡崎城是來名古屋必訪景點之一。　圖：shutterstock／來源

從可使用範圍來看，只要使用三個高票價設施，就可省下超過票價的金額。例如：大須演藝場（單館票價3,300日圓）、博物館 明治村（2,500日圓）、南知多海濱樂園（2,200日圓），三者加總已達8,000日圓，使用護照可省下近3,500日圓。其他熱門設施還包括中部電力 MIRAI TOWER、名古屋刀劍世界、名古屋水上巴士、INAX 伊奈博物館、岡崎城、小原和紙美術館等，類型多樣、分布廣泛，不論你是歷史迷、親子旅遊族或藝術愛好者，都能找到值得安排的景點。

票券分為電子與紙本兩種形式。電子票需在官網註冊「 Webket」帳號並完成購買，即可獲得 QR Code 使用；紙本票則可於中部國際機場或名古屋車站觀光案內所取得，對外國旅客而言相當便利。不過需注意，本護照僅限「平日」使用，週末及特定活動期間不適用，出發前建議至官網查詢使用限制與設施開館資訊，例如大須演藝場在10月初周年紀念期間便暫停護照適用，建議事前確認。

DATA／愛知．名古屋觀光周遊護照（あいち・なごや周遊観光パスポート）

・售價：4,500日圓

・販售期間：2025/05/26～2026/01/31

・購入方式：實體票販售地點電子票

・使用期限：90天

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