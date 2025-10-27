「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引12萬人次參與，今年活動場地更寬廣、規模再升級，集結超過60家美食餐車、30個露營裝備品牌、20頂豪華帳篷及15台露營車，並推出親子 DIY 體驗課程、戶外技巧展示與精彩舞台演出。

▲超過30家露營裝備品牌齊聚。 圖：高雄市政府觀光局／提供

教育局也同步於衛武營藝術文化中心前廣場舉辦「2025高雄萬聖節」，以超大南瓜裝置、升級版燈光秀及六福村鬼怪、YOYO 家族、紙風車劇團等演出，打造最熱鬧的萬聖節嘉年華。

▲現場有20頂豪華露營帳篷，其中6頂開放民眾預約包廂體驗。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄秋季氣候宜人，是最適合野餐與露營的時節，「2025高雄 Wild Wild 野生活」以「野營」、「生活」、「音樂」、「永續」四大主軸為策展方向，集結60多家美食餐車與30多個露營裝備品牌，展出更多元的帳篷與露營車款，不僅將衛武營打造成全台最大都會野營場，更融合多元活動內容，並首度推出新亮點「竹炊野食」－由職人現場烹製美味炭火燒烤，遊客無需自行生火備料，只要輕鬆帶上野餐墊，就能在草地上享受暖陽、微風與好友共享的悠閒時光。

活動現場還特別規劃噴漆彩繪、尋印探險隊、構樹皮昆蟲 DIY、傘繩野戰教室及機器人組裝等親子體驗課程，相關報名資訊已於10/16 16:00開放，名額有限，欲報從速，誠摯邀請全台露營愛好者一同感受城市裡的自然野趣！

▲職人現場展現戶外野炊技巧。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，想要體驗野營氛圍的遊客，也可預約「風格帳篷包廂」－六人份豪華餐食搭配專屬帳篷，每組3,600元，現場免搭帳、有專人送餐，還附贈超值精美禮包。若未搶到包廂，現場也設有14頂風格帳篷及15部露營車開放免費拍照打卡，讓大家都親自體驗感受、留下美好回憶。此外，現場更是美食雲集，集結明宏拔絲地瓜、H&H 現炸吉拿棒、日腸小室、尻雞實驗室、隅生雞蛋糕、MUUDY 泰式調飲等人氣餐車，異國風味和經典小吃均可一次滿足。

▲同時間還有「2025高雄萬聖節活動」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局為期兩天的「2025高雄 Wild Wild 野生活」活動，以高質感露營體驗結合美食、手作、永續課程與戶外活動，努力打造全台最具魅力的城市野營生活節；而「2025高雄萬聖節」則以22公尺高巨型南瓜與360度絢麗燈光秀同步登場，誠摯邀請市民與遊客共聚高雄鳳山衛武營，一次享受野營與奇幻萬聖氛圍！更多活動詳情可上「高雄旅遊網」及「高雄 Wild Wild 野生活」臉書粉絲專頁查詢。

