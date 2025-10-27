快訊

30分鐘連墜2機！美軍南海執行任務出事 海鷹、超級大黃蜂先後落海

電影《國寶》破紀錄大紅！一窺歌舞伎與日本神話

美中談好更多細節一次看！美不課陸100%關稅 北京稀土管制延1年

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2025高雄 Wild Wild 野生活」將在衛武營都會公園國泰路側草皮登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
「2025高雄 Wild Wild 野生活」將在衛武營都會公園國泰路側草皮登場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引12萬人次參與，今年活動場地更寬廣、規模再升級，集結超過60家美食餐車、30個露營裝備品牌、20頂豪華帳篷及15台露營車，並推出親子 DIY 體驗課程、戶外技巧展示與精彩舞台演出。

▲超過30家露營裝備品牌齊聚。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲超過30家露營裝備品牌齊聚。　圖：高雄市政府觀光局／提供

教育局也同步於衛武營藝術文化中心前廣場舉辦「2025高雄萬聖節」，以超大南瓜裝置、升級版燈光秀及六福村鬼怪、YOYO 家族、紙風車劇團等演出，打造最熱鬧的萬聖節嘉年華。

▲現場有20頂豪華露營帳篷，其中6頂開放民眾預約包廂體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲現場有20頂豪華露營帳篷，其中6頂開放民眾預約包廂體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，高雄秋季氣候宜人，是最適合野餐與露營的時節，「2025高雄 Wild Wild 野生活」以「野營」、「生活」、「音樂」、「永續」四大主軸為策展方向，集結60多家美食餐車與30多個露營裝備品牌，展出更多元的帳篷與露營車款，不僅將衛武營打造成全台最大都會野營場，更融合多元活動內容，並首度推出新亮點「竹炊野食」－由職人現場烹製美味炭火燒烤，遊客無需自行生火備料，只要輕鬆帶上野餐墊，就能在草地上享受暖陽、微風與好友共享的悠閒時光。

活動現場還特別規劃噴漆彩繪、尋印探險隊、構樹皮昆蟲 DIY、傘繩野戰教室及機器人組裝等親子體驗課程，相關報名資訊已於10/16 16:00開放，名額有限，欲報從速，誠摯邀請全台露營愛好者一同感受城市裡的自然野趣！

▲職人現場展現戶外野炊技巧。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲職人現場展現戶外野炊技巧。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，想要體驗野營氛圍的遊客，也可預約「風格帳篷包廂」－六人份豪華餐食搭配專屬帳篷，每組3,600元，現場免搭帳、有專人送餐，還附贈超值精美禮包。若未搶到包廂，現場也設有14頂風格帳篷及15部露營車開放免費拍照打卡，讓大家都親自體驗感受、留下美好回憶。此外，現場更是美食雲集，集結明宏拔絲地瓜、H&H 現炸吉拿棒、日腸小室、尻雞實驗室、隅生雞蛋糕、MUUDY 泰式調飲等人氣餐車，異國風味和經典小吃均可一次滿足。

▲同時間還有「2025高雄萬聖節活動」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲同時間還有「2025高雄萬聖節活動」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局為期兩天的「2025高雄 Wild Wild 野生活」活動，以高質感露營體驗結合美食、手作、永續課程與戶外活動，努力打造全台最具魅力的城市野營生活節；而「2025高雄萬聖節」則以22公尺高巨型南瓜與360度絢麗燈光秀同步登場，誠摯邀請市民與遊客共聚高雄鳳山衛武營，一次享受野營與奇幻萬聖氛圍！更多活動詳情可上「高雄旅遊網」及「高雄 Wild Wild 野生活」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 美食 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

邱議瑩爭取市長提名政見首發 設新生兒專戶為高雄囝仔存第一桶金

高雄廢土山再追出土資場涉案 造假聯單供「繞場」橋檢再抓15人

高雄男住護理之家被花枝丸噎死 負責人、看護涉過失被起訴

影／高雄老牌醫院掀退場潮 衛生局副局長親上火線回應

相關新聞

「2025高雄Wild Wild野生活」11月衛武營登場 同場加映萬聖節盛典歡樂連連

【旅奇傳媒/編輯部報導】由高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄 Wild Wild 野生活」，將於11/01、11/02 14:00-21:00，在衛武營都會公園國泰路側草皮盛大登場！繼2023年吸引

全台最大「非洲動物展覽館」回訪只要99元！免飛長途、就在南台灣 亞洲唯一「雌雄同體變異獅」、等比例「北極熊」都看得到

高評價5星「動物標本館」大開眼界！屏東有間「非洲大型動物標本館」，不光能看到1:1栩栩如生的草原動物們，就連北極熊、...

高雄梓官也有藍晒圖！藍白立體線條打造沉浸式藝術空間

台南有藍晒圖，你知道高雄也有嗎？這座藏在梓官赤崁社區的「赤崁藍晒圖」，用藍與白的筆觸，為百年古厝重新注入生命，是近期最夯的藝術打卡點！

屏東秋冬爽玩之旅：多種行程／山海百景／美食／溫泉全收錄！

秋冬屏東不只墾丁！從旭海溫泉到山林部落體驗，再加上最新新興景點，四大族群包車行程，讓旅程驚喜不斷。

令人驚豔的美式餐廳！高雄三多商圈美食推薦 「多汁漢堡、濃郁義大利麵、草莓奶昔」都必點

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 熱情的高雄港都不忘尋覓美食，提到三多商圈，除了有好逛的百貨公司、電影院，當然少不了夠份量好料，這次就發現一間讓我驚豔的美式餐廳，它的餐點不僅選擇豐富，從多汁漢堡

開幕送肉盤！「黑毛屋」插旗高雄巨蛋 還有姆明聯名、周邊帶回家

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」，即將進駐漢神巨蛋購物廣場，設立高雄首間門店，預計10月10日正式開幕。除提供經典日式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。