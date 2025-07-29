日本鐵路神券怎麼買？自由行省錢必看，JR PASS攻略總整理！

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聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

【FunTime小編群】日本是自助旅行者的天堂，有發達的交通網絡到大城市和鄉間小鎮都非常方便，但其複雜的程度也令人頭疼，因此，小編為大家整理出日本最大的地鐵系統JR公司，專為外國旅客設計的JR PASS鐵路周遊券資訊！

JR PASS介紹

JR集團一共有6間公司，分別是JR東日本、JR西日本、JR北海道、JR九州、JR東海、JR四國。而JR PASS就是這幾間公司發行的鐵路周遊券，遊客只要持JR PASS便可以在指定區域內無限搭乘指定JR列車！

JR全日本鐵路通票(Japan Rail Pass)

由JR集團旗下6間公司共同發行的JR PASS全日本鐵路通票。票價主要分成普通車廂跟綠色車廂兩種票價，有7天、14天、21天的選擇。

JR Pass購買/使用方式

購買方式

JR公司網路訂票：JR各個公司的官網購買票券→透過電子郵件領取取票號碼→到達日本→至兌換點出示取票號碼及所有乘車者護照領取周遊券

日本窗口購買：至日本銷售點出示護照購買

海外旅行社：向旅行社訂購交換券(eMCO/E-ticket)→到達日本→至兌換點將換票證換成周遊券

小編說：建議大家出發前直接在台灣買好JR PASS，通常會比到日本現場或是JR官網訂票還便宜唷！

使用方式

適用對象：限定外國人購買

票種：分成成人票(12歲以上)、兒童票(6-11歲)

兌換有效期限：通常為購買後90天內。

小編說：以上為JR PASS使用上的通則，但可能各JR公司有些細部規定不同，購買票券時請務必再三確認。

JR東日本

發行的JR PASS

東京廣域周遊券

通常去關東地區，大家都會買東京廣域周遊券，因為除了東京市區之外，成田機場、羽田機場或是輕井澤、富士山、GALA湯澤、日光等東京近郊都可以使用這張鐵路周遊券！

北陸拱型鐵路周遊券

北陸拱型鐵路周遊券可以使用的範圍主要是JR東日本+JR西日本+北陸新幹線，非常適合從東京進大阪出或是大阪進東京出且規劃一路玩富山、金澤的旅客！

JR西日本

發行的JR PASS

關西地區鐵路周遊券

JR西日本所出的鐵路周遊券，關西地區鐵路周遊券在日期上較為彈性，有1-4天的種類可以選擇，但相對的適用範圍比較小，不過若只是要玩大阪、京都、神戶地區，沒有玩岡山、鳥取等關西近郊的話，使用這張鐵路周遊券就綽綽有餘啦！

小編說：如果想玩關西近郊的話可以考慮使用「關西廣域鐵路周遊券」！

JR西日本全地區鐵路周遊券

JR西日本全地區鐵路周遊券是JR西日本在2020年新推出的鐵路周遊券！適用範圍延伸到北陸地區和山陽山陰地區，最遠到富山及博多都可以使用此張票券。

JR北海道

不想去北海道自駕的人，可以考慮買JR北海道出的鐵路周遊券！JR北海道的周遊券主要是分成區域跟全北海道適用的類型，如果去的天數比較短或是想深度玩幾個地區的話，小編推薦買區域性的周遊券就好。

延伸閱讀>>【JR PASS總整理】日本自由行必備！6大JR公司發行的鐵路周遊券解析

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