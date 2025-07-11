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阿波舞2025正名「THE AWAODORI」，暑假到德島和阿波舞一起夏季狂歡！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：德島市、株式会社curioswitch／提供、游琮玄／攝影
圖：德島市、株式会社curioswitch／提供、游琮玄／攝影

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】源自日本四國德島、擁有400年以上歷史的「阿波舞」，今年5月先行於大阪‧關西世博熱鬧演出，舞者與樂手在會場內邀請各國遊客一同共舞，三天動員了1萬人一起舞動，象徵著文化與多樣性的交融，也為夏季盛事暖身。

在德島市南內町演舞場的大陣仗阿波舞「總舞」演出。　圖：德島市／提供
在德島市南內町演舞場的大陣仗阿波舞「總舞」演出。　圖：德島市／提供

此外官方宣布將活動正名為「THE AWAODORI」，同時更換了標誌設計。每年固定於08/11舉行的「前夜祭」，今年改為由約600位頂尖舞者聯手登台演出的「匠之舞台 -SUGURIBI-」；而原本08/12~08/15的「選拔阿波舞」，也更改為「夢之舞台 -MATSURIBI-」，由各個阿波舞團在保留傳統基礎上，呈現更高水準的藝術演出。

▲阿波舞在大阪世博演出。　圖：株式会社curioswitch／提供
▲阿波舞在大阪世博演出。　圖：株式会社curioswitch／提供

而晚間的正式活動都是在戶外演舞場，設有三處售票演出區和四處免費觀賞區，售票區推薦選擇南內町演舞場觀賞，在最後尾聲時會有壯觀的「總舞」演出。免費區則推薦兩國本町演舞場，是全部演舞場中路線最長一區，可以選擇在中段或尾段的地方找好位置，尤其連會在尾段結束前的演出特別容易使出渾身解數，非常精采。

「THE AWAODORI」

※08/11白天的室內舞台「匠之舞台 -SUGURIBI-」在德島縣立產業觀光交流中心舉行。

※08/12~08/15白天的室內活動「夢之舞台 -MATSURIBI-」在德島縣鄉土文化會館舉行，晚間18:00~22:00的戶外活動在車站前河堤附近及商店街設有多處演舞場。

此外，旅客若想加入一起跳舞的行列，往年活動期間每天固定於18:30和19:30兩個時段，會在德島市阿波銀行本店營業部前組成「臨時連」（にわか連），由各個連會的舞者帶動現場的觀眾們一起大合舞，不需事先練習或穿著傳統服裝，是體驗阿波舞的絕佳機會。

▲在商店街中偶有突然開始表演或練習中的連會。　圖：游琮玄／攝影
▲在商店街中偶有突然開始表演或練習中的連會。　圖：游琮玄／攝影

還想更貼近在地熱情，推薦深入周邊街弄與商店街，任何地方都有可能成為臨時連。這些區域常會出現連舞突如其來的演出，只要音樂突然一下，舞者們直接會開始律動，不僅熱鬧非凡，還常會邀請現場觀眾一同共舞，讓旅客能與當地人同樂、真實體驗「舞進生活」的感動。

想更深入了解文化，也可造訪全年開放的「阿波舞會館」，館內除定時公演外，還有展示空間介紹歷史與服飾，適合安排為祭典前後的行程。

DATA／阿波舞會館

．地點：徳島縣徳島市新町橋2丁目20

．營業時間：09:00~21:00

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