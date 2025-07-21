地鐵、JR、私鐵傻傻分不清？看這篇就懂怎麼搭最划算

西武鐵道1/2日券。 圖／klook

去日本東京自助旅行，東京旅遊全攻略就是你最得力的小助手，從交通住宿到吃喝玩樂全都幫你整理好了！而此篇將要說到的是東京交通票券，在東京自由行時，想把交通預算壓到最低，可以利用JR東日本、地鐵、私鐵公司針對觀光客所推出的交通優惠票券，像是東京地鐵一日/二日券，或是JR東京廣域周遊券等，可以任意搭乘東京地鐵、東京新幹線或巴士等等，不過這麼多種，究竟要買張票券才經濟實惠又符合行程所需呢？

馬上來看看，以下幾種旅行東京地區常用的省錢交通票整理 ！

東京地鐵1日/2日/3日券（Tokyo Subway Ticket）

去東京除了JR之外，通常一定會搭地鐵！東京的地下鐵有兩間公司，分別是東京Metro地鐵跟都營地下鐵。東京地鐵一共有13條路線、280多個車站，涵蓋整個東京。去東京自由行一定要買這張Tokyo Subway Ticket，可以在指定時間內無限搭乘東京Metro地鐵和都營地下鐵！

票價

Skyliner+東京地鐵1日/2日/3日券

Skyliner+東京地鐵1日/2日/3日券。 圖／KKday

從成田機場到上野搭Skyliner最快只要41分鐘、到日暮里只要36分鐘。單程車票¥2,580，如果要搭乘Skyliner的人建議可以購買跟東京地鐵1日/2日/3日券的優惠套票！最多可以省下1千多日圓唷～

票價

N'EX東京去回車票

N'EX東京去回車票。 圖／Toshinori baba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

由JR東日本推出東京市區往來成田機場的優惠套票。如果是從成田機場要往返東京、品川、澀谷、新宿、池袋、橫濱的人，通常從成田機場搭到東京站的N'EX來回普通車廂車票就要¥6,140，這張套票來回才¥5,000，來回成田機場購買此張交通套票非常划算！

票價：成人¥5,000/兒童¥2,500(6-11歲)

有效期間：指定使用日起算14天內往返成田機場一次

使用資格：訪日外國旅客，購買時需出示護照

販售地點：成田機場第1/2/3候機樓的JR東日本旅行服務中心、JR售票處

JR PASS

JR東京廣域周遊券地圖。 圖／FunTime旅遊比價

JR是日本最重要的鐵路公司之一，而在東京自由行基本上一定會搭到JR。（推薦給你：JR PASS超完整攻略）JR東日本推出很多優惠的JR PASS，小編最推薦的就是JR東京廣域周遊券，持這張JR PASS在三天內都可以無限搭乘JR列車穿梭在東京近郊，像是河口湖、輕井澤，這些必去的東京景點，JR東京廣域周遊券通通都可以用！旅人們出發去東京前，務必做好功課，看自己最適合買哪張JR PASS！

JR東日本推出的PASS：JR東京廣域周遊券、JR東日本鐵路周遊券（東北地區）、JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）、北陸拱型鐵路周遊券、JR東北・南北海道鐵路周遊券、JR東日本・南北海道鐵路周遊券

延伸閱讀>>【東京交通票券】激省！JR/地鐵/私鐵/機場交通一日券懶人包！

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