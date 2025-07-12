今年夏天就去這裡！日本人也狂推的三大人氣「夏日祭典」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】準備好迎接日本最熱鬧的季節了嗎？每年夏天，日本各地傳統夏日祭典熱鬧登場，街道上熱情的舞者、繽紛絢爛的燈籠與煙火，構成旅人最難忘的風景。根據日本營業額第5大旅行社「阪急交通社」今年6月最新發表的統計資料顯示，2024年夏季行程銷售排行最高前三名正式揭曉，讓我們一起看看，哪些祭典最值得旅客一探究竟！

第1名｜東北四大夏祭（青森、秋田、山形、宮城）

青森睡魔祭以大型手工燈籠為賣點。 圖：shutterstock／來源

青森睡魔祭、秋田竿燈祭、山形花笠祭、仙台七夕祭四大祭典構成了東北夏季的最強陣容，合稱「東北四大夏祭」。每一個祭典都有獨特文化與視覺衝擊力：

◎ 青森睡魔祭（08/02～08/07）：巨型燈籠山車與跳人（ハネト）共同演出。

◎ 秋田竿燈祭（08/03～08/06）：平衡技藝驚人的「竿燈」令人屏息。

◎ 山形花笠祭（08/05～08/07）：花笠與傳統音頭舞者遍布大街，場面華麗。

◎ 仙台七夕祭（08/06～08/08）：彩色紙飾點綴整座城市，繽紛又夢幻。

這四個祭典通常安排在8月上旬，接續舉辦，對行程規畫來說，是一次網羅「東北祭典巡禮」的絕佳機會！

第2名｜阿波舞（德島縣）

▲阿波舞是日本三大盆舞之一。 圖：株式会社 阪急交通社／提供

有400年以上歷史的阿波舞，是日本三大盆踊之一。2025年起更正名為新品牌「THE AWAODORI」，導入全新LOGO與室內舞台表演。

◎ 祭典時間：08/11（室內表演：匠之舞台）、08/12～15正式祭典開始。

節奏感十足的太鼓與三味線聲中，街頭化身熱舞舞台，是一場視覺與體力的雙重享受。適合想「一起跳、一起瘋」的旅人！

第3名｜祇園祭（京都府）

▲山鉾巡行是京都祇園祭最受關注的活動 圖：©京都市觀光協會／提供

若你喜歡歷史感與傳統美，夏季京都的祇園祭是不容錯過的選擇：

◎ 舉辦期間：07/01～07/31，整整一個月。

◎ 精彩看點：07/17與07/24的山鉾巡行，有「會移動的美術館」之稱的華麗山鉾車(花車遊行)。

◎ 夜間限定：「宵山」期間山鉾車點燈、祇園囃子響徹古都，氣氛夢幻。

這不只是節慶，更是京都人的信仰與文化傳承。想避開酷暑的旅客，也能選擇早晚參觀，更能感受祇園祭的優雅氣質。

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