中秋、國慶連假這樣玩最划算！石垣島自由行　潛水 × 美食 × 景點

是時候規劃中秋國慶連假了！！！只要請3天假，就連休9天！！！不想請假這麼多天，也可以請2天，連休5天！！！快出發去近期討論度爆表的“石垣島”吧！這裡不只是沖繩的小離島，而是潛水控夢寐以求的天堂、吃貨們的天堂島、還有被許多人私藏的海島秘境。從中文潛水教練到石垣牛料理，再到浮潛看鬼蝠魚工與悠閒市區散步路線，此篇文章整理好請假攻略、交通、行程懶人包、住宿、美食與私房潛點，讓你一篇搞定，說走就走！

(圖片來源：完美行旅遊情報)

1.中秋、國慶連假怎麼請最划算？2025年請3休9 或 請2休5玩法一次看懂

2025 年的中秋節落在 10 月 6 日（星期一），國慶日則是 10 月 10 日（星期五），只要技術性請幾天假，就能換來最長 9 天的超夢幻連假！

玩法一：請 3 天休 9 天 請假日期：10/7（二）、10/8（三）、10/9（四） 連休時間：10/4（六）～10/12（日）共 9 天！

玩法二：請 2 天休 5 天 請假日期：10/7（二）、10/8（三） 連休時間：10/4（六）～10/8（三）共 5 天！

別浪費這段連假黃金檔期！1 小時直飛即可抵達的「石垣島」是近期最熱門的海島旅行目的地。除了飛機，現在還可能有全新選擇 —— 基隆出發的「石垣島渡輪」夜間開航，一覺醒來就能踏上日本領土。

本篇將帶你規劃一趟完整的石垣島自由行：從石垣島潛水亮點、美食地圖到住宿推薦，現在就開始規劃連假行程，展開一場潛水 × 美食 × 景點全攻略之旅！

(圖片來源：MYSTAYS)

2.潛水控的天堂！為什麼推薦石垣島？｜比沖繩本島更純淨的離島魅力

如果你是潛水愛好者，絕對不能錯過石垣島。這裡被譽為沖繩群島中最適合潛水的地點之一，擁有全年穩定的海況、超高透明度的海水，以及保留完整的珊瑚礁生態。不僅能見度優於沖繩本島，更有豐富的珊瑚礁生態、海龜、熱帶魚群，甚至能遇上夢幻的鬼蝠魚工（Manta），是石垣島潛水的一大亮點。參加石垣島船潛行程就有近距離遇見夢幻的鬼蝠魚工（Manta）悠游而過，著名潛點 Manta Scramble（鬼蝠魚工清道夫區） 就是潛水客朝聖的熱門地點，每年夏秋季最容易遇見鬼蝠魚工（Manta）悠遊水中的壯觀畫面。這種夢幻的潛水自由行，就在石垣島！

除了海底生態豐富，石垣島也非常適合初學者與自由行旅客。這裡有專業的中文教練、完善的裝備與教學流程，就算是第一次潛水也能安心上手。無論計畫輕鬆度假的石垣島自由行，還是鎖定潛水主題的深度之旅，石垣島的海洋世界都能帶來超出預期的震撼與療癒。

3.從台灣出發交通怎麼選？｜飛機與船班(暫定)最新資訊整理

從台灣出發前往石垣島，直飛1小時抵達，今年9月更開啟了討論度極高的渡輪，基隆出發，夜航前往日本石垣島。2025年的多種交通選擇，讓您輕鬆前往海島假期！

飛機：1小時直飛石垣島

中華航空於2025年5月28日至10月25日，恢復台北（桃園）直飛石垣島的定期航班，每週三、六各一班，單程飛行時間約為1小時。 此外，台灣虎航也預計於2025年7月17日起，開通台北至石垣島的直飛航線，為旅客提供更多選擇。

之後可能還多了另個選擇>石垣島渡輪：

喜歡海上旅行的旅客，將有新的選擇。 預計從2025年9月起，YAIMA丸號渡輪將開通基隆至石垣島的定期航線，每週提供2至3班往返服務。 該航線由日本八重山航運公司（Yaima Line）營運，單程航行時間約為7小時，採夜間航行模式，讓旅客在夜晚登船，清晨醒來即可抵達石垣島。YAIMA丸號設施完善，提供多種艙房選擇，包括開放式臥舖、包廂型臥舖、高級艙等，並設有餐廳、三溫暖、娛樂室等設施，讓旅客在航行途中享受舒適的休息時光。

(圖片來源：株式會社商船やいま官網)

無論選擇飛機還是渡輪，前往石垣島的旅程都將成為您難忘的回憶。連交通都能成為旅行美好記憶的一部份，快安排中秋國慶的石垣島自由行海島之旅吧！

(圖片來源：YaimaLine)

※實際航班開通時程與班次仍以官方公告為準，相關資訊尚待主管機關與業者進一步確認。

4.石垣島自由行行程怎麼排？｜4天3夜 & 8天7夜懶人包不踩雷

2025年中秋與國慶連假超好請假，請2天放5天、請3天放9天，一次飛出國完全沒壓力！不論你安排短日程輕旅行，還是想玩到徹底放空，石垣島自由行都超級適合。以下提供兩種連假行程建議：

【4天3夜】短假期玩法｜請2天休5天剛剛好

行程重點：體驗潛水、石垣島景點巡禮、在地美食探索

Day 1｜搭乘飛機或石垣島渡輪抵達 → 前往八重山民俗村，體驗松鼠猴互動餵食、認識沖繩傳統文化 → 晚餐享用人氣石垣牛料理

Day 2｜探索石垣島自然景點：御神崎燈塔欣賞海景、屋良部岳輕鬆登山步道、森林瀑布拍照打卡 → 體驗地底海灘 SUP 立槳活動

Day 3｜參加石垣島潛水行程，潛點以 Manta（鬼蝠魚工）出沒海域為主，欣賞壯觀珊瑚礁、熱帶魚、海龜等豐富海底生態 → 下午回市區探訪甜點咖啡小店

Day 4｜悠閒享用早午餐 → 採買在地伴手禮 → 搭機或渡輪返程，結束精彩的石垣島自由行

＊建議選擇石垣島市區周邊住宿，行程安排更有彈性，移動也更方便。潛水初學者可搭配中文教練的客製潛水行程，從裝備到水下指導全程照顧，新手也能安心體驗，無壓力上手。

(圖片來源：MYSTAYS)

【8天7夜】連假全玩滿｜請3天休9天行程超豐富

行程重點：中高階潛水客潛好潛滿、深度探索石垣島在地生活氛圍

* Day 1｜抵達石垣島 → 市區散策、居酒屋體驗、大啖石垣牛料理

* Day 2｜一日潛水行程三潛（Manta Scramble 鬼蝠魚工熱點）

* Day 3｜船潛第二潛點兩潛

* Day 4｜休息日 → 八重山民俗村，體驗松鼠猴互動餵食／在地咖啡廳放空

* Day 5｜跳島：西表島探訪秘境瀑布與叢林生態

* Day 6｜繼續離島探險（由布島水牛車／幻之島浮潛）

* Day 7｜市區購物、夜間星空導覽

* Day 8｜悠閒退房 ，搭飛機或石垣島渡輪回台灣

這段旅程非常適合熱愛潛水的旅客、喜歡離島探索與文化體驗的旅人。時間充足可安排多潛、跳島，在石垣島體驗海洋與島民文化的雙重魅力。

(圖片來源：MYSTAYS)

5.潛水亮點大公開！｜洞潛、海龜、夢幻鬼蝠魚工一次攻略

來到石垣島自由行絕不能錯過的重頭戲就是潛水。不論是初學者還是資深潛水客，都能在這裡找到屬於自己的海底冒險。石垣島擁有得天獨厚的潛水條件，水質透明度高、水流穩定，加上完整保護的珊瑚礁生態，讓人一潛就愛上。

其中最知名的潛點就是 Manta Scramble，每年夏秋之際，常可見成群的鬼蝠魚工（Manta Ray）悠遊而過，是許多潛水客來石垣島的主因。此外，還有精彩的洞潛地形，可以穿越天然岩洞、感受陽光從海面灑入的夢幻光影，十分適合中階潛水者挑戰。喜歡生態觀察的人，也不能錯過與海龜共游的機會。石垣島周邊多個潛點都是綠蠵龜的棲息地，還能看到各式熱帶魚群穿梭其間，加上色彩繽紛的軟硬珊瑚，水下景色如同水族箱般精彩。

無論是從台灣搭機或透過石垣島渡輪前往，都能輕鬆展開這趟精彩的石垣島潛水之旅。

(圖片來源：Ishigaki Island Tours)

6.住哪最方便？石垣島住宿推薦｜市區、海景、度假村通通有

無論偏好城市機能或度假舒適，石垣島的住宿都能滿足需求。以下推薦兩間高質感飯店，適合不同風格的石垣島自由行旅客：

ART石垣島酒店（Art Hotel Ishigakijima）

* 地理位置：位於市區，步行 5 分鐘可至港口與商圈，交通極為便利。

* 房型與設施：共有 245 間房，備有 Wi‑Fi、迷你吧、浴缸、保險箱等；頂樓設有 Sky Bar、Buffet 烤肉、和風餐廳；公共區還有日式大浴場、桑拿、花園泳池與 SPA。

* 適合對象：重視行程靈活者、市區便利族群及多人同行家庭。

富崎海灘渡假酒店（Fusaki Beach Resort Hotel & Villas）

* 地理位置：緊鄰一公里長純淨沙灘，海濱渡假村氛圍濃厚。

* 房型與設施：提供多種海景房與別墅，擁有島上最大泳池群（含兒童池與水上樂園）、室內泳池、SPA、餐廳、酒吧與商店，還有免費接駁服務至石垣市區。

* 特色亮點：適合講究度假舒適、喜歡水上活動及親子旅遊的旅客。

如何選擇？

* 若想靠近熱鬧市區、交通逛街潛水方便，選擇ART石垣島酒店就對了！

* 如果把住宿當作度假重點的Staycation為主軸，同時想體驗海景泳池、水上活動與沙灘，那富崎海灘渡假酒店絕對是首選。

(圖片來源：MYSTAYS)

(圖片來源：MYSTAYS)

7.石垣島必吃美食地圖｜石垣牛、八重山麵、人氣冰品全收錄

來到石垣島自由行，美食絕對是行程重點中的重點！石垣島不僅擁有純淨海景，更是吃貨的天堂，從高級和牛、在地麵食到夏季限定冰品，樣樣不容錯過。

首先一定要嚐的是當地名產——石垣牛。油脂分布均勻、入口即化，是來到石垣島必吃的奢華享受。推薦餐廳如「石垣屋」、「焼肉金城」、「Yaima 炙り屋」等，都有水準之上的烹調與選肉品質。接著是在地人最愛的八重山麵，與沖繩麵相似但口感更細緻，湯頭清爽、配料樸實，是快速又滿足的一餐。熱門店家如「來夏世食堂」、「白保食堂」、「明石食堂」都各有擁護者。至於甜點冰品，除了當地芒果、鳳梨、黑糖做的各式冰品之外，絕不能錯過的是位在海邊的Miru Miru 本舖。這家冰淇淋店使用石垣島自家牧場的鮮乳製作冰品，口感濃郁又清爽，一邊吃冰、一邊眺望大海，是旅人們最愛的島上日常之一。

美食集中在市區及港口周邊，建議中午安排在市區自由探索、晚上再預約人氣燒肉餐廳，不只吃得滿足，也讓你的石垣島自由行更具深度。

(圖片來源：MYSTAYS)



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