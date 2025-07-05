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世界沒毀滅「想飛日本」先別急！ 旅日達人曝撿便宜時機點 「下週」訂票更划算

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
末日預言後，旅遊達人曝光飛日本機票撿便宜時機點「下週」訂票更划算。圖／ingimage
末日預言後，旅遊達人曝光飛日本機票撿便宜時機點「下週」訂票更划算。圖／ingimage

日本漫畫家龍樹諒出版漫畫《我所看見的未來》，作品中引發「7月5日大災難」瘋傳預言，儘管看似「預知夢」失準，網友們發現世界依然照常運轉後，紛紛大喊「我要飛日本報復性出國！」，但旅日達人「林氏璧」與機票達人「蓋瑞哥」紛紛提醒，想買機票的民眾不妨再等等，「下週起」將會是更划算的搶票時機。

針對龍樹諒的「災難預言」未成真，不少網友鬆了一口氣，林氏璧則在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，雖然自己是醫學背景，但對於龍樹諒畫出的夢境仍抱有10%至15%的相信，並呼籲大眾保持理性看待此類預言，也不要將情緒導向漫畫家本身。他補充，「如果這個夢真的讓某些人多做了一點準備，那也不是壞事。」

他更進一步指出，從過往經驗來看，7～8月的日本經常受颱風波及，這段期間若選擇廉航出發，一旦遇到天候問題，可能面臨無法即時退改、後續支援不及等風險，「以暑假旅遊來說，傳統航空仍然比較穩妥一些」。

根據「蓋瑞哥 機票獵人」透露，包括中華航空、長榮航空、國泰航空及星宇航空等，預計從下週一(7/7)起陸續展開夏季旅展促銷活動，主打7至9月即期出發優惠票價，後續也將有10月至隔年初的機票釋出，想安排暑假或秋冬出遊的旅客，可以趁此波撿便宜。

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