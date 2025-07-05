驚艷！藏在山林裡的藝術典範「島根縣藝術文化中心」20週年 從地方閃耀世界
【文・旅報傳媒】
參與過法國羅浮宮擴建工程的建築大師貝聿銘特別喜愛博物館與美術館等項目，他曾說：「博物館一直是我的主題，不斷地提醒著我，藝術、歷史和建築是合為一體、密不可分。」如同印證這句話，島根縣藝術文化中心是將藝術、歷史與建築融為一體的典範，架構出可沉浸也可放空的美學場域。這是專屬於島根的美，也是吸引航空公司、外國汽車製造商來此取景拍攝，被奢華品牌認可的世界之美。
島根縣位於日本山陰地區，是日本古文化發源地之一，島根縣藝術文化中心（下稱藝文中心）位於石見地區的益田市，由島根縣立石見美術館、島根縣立石見藝術劇場組成，兼具美術博物館與藝文演出功能。藝文中心2005年開幕， 以鋼筋混凝土打造，佔地3萬6,000平方米，除了美術館及劇院之外，還有藝術圖書館、博物館商店與法式料理為主的餐廳Pony，複合功能完善。都說「一方水土養一方人」，建築師內藤宏將島根的「土」、「水」和「人」有機結合，讓遊客在探索建築美學之餘，忍不住讚嘆其巧思。
土
用石州瓦建造的「大屋頂」
內藏清水模天燈劇院
走近藝文中心，立刻被磚紅色的屋頂與牆瓦吸引，這是島根縣藝術文化中心被暱稱為「Grand Toit」（法文意為「大屋頂」）的原因， 建築覆蓋了28萬塊「石州瓦」。2025年藝文中心迎來20週年慶，歷經歲月洗禮的建築依舊亮麗， 見證了石州瓦的「硬實力」。
石州瓦傳承4百年，以石見黏土塑形，塗上出雲「來待石」製成的含鐵釉藥，以1,200℃高溫燒製，水火風雨不侵，也不懼「鹽」寒，是日本3大名瓦之一，也是在地屋瓦首選。藝文中心的石州瓦有傳承也創新，以7種釉料燒製，瓦身光影弧度和多彩釉色從紅褐到金黃隨光變化，極富生命力。
考量音場需求，造型特殊的藝術劇場用混凝土製成，如「樓中樓」藏身在建築內，像把清水模的立體天燈嵌入藝術中心。劇院大劇場座位可容1,500人，從大型歌劇到芭蕾舞都能演出。石見美術館和石見藝術劇場合作，結合靜態展覽與動態影音，形成藝術中心獨有的「Mucia」（博物館×劇院），也是藝術中心一大亮點。
水
水鏡中庭 天井流光
聚人聚氣 聚景聚美
踏進島根縣藝術文化中心，走廊紅色主調從屋外延伸到屋內，紅木地板、石州瓦紅牆和混凝土柱構成視線延伸，四面「框」起藝文中心各場域。從內側落地窗可看到占地45平方公尺的磚色中庭，中央方形水池約25平方公尺，如水鏡般映照對側建築與天光雲影。池水從四面匯流，經縫隙流入地下水箱循環，最深處僅12公分，承載歡樂時光，深受大小朋友喜愛。池水抽乾後變身各種表演的舞台，激發藝術家的靈感。
人
從歷史見人物華彩
看藝藏說古今故事
從策展到觀展，「人」才是藝文中心的靈魂。曾任東京「晴空塔」設計監製的藝術家「澄川喜一」是島根縣立藝術文化中心首任館長，在職17年間，致力推廣石見地區藝術，他的創作如藝文中心門前小丘的花崗岩雕塑「大蛇」紀念碑即取材於「石見神樂」，蛇背就是長椅，是藝文中心「學藝員」推薦欣賞門面的最佳位置。
藝文中心收藏從古到今的優秀作品，包括繪畫、工藝、雕塑、攝影、影像、服飾等，依策展活動在4大展廳展出，重點放在時尚、石見藝術和森鷗外相關藝術家，藝術劇場則是欣賞當代人物精彩表演的絕佳去處。在「學藝員」規劃下，20週年精彩系列活動展現在地美學。
島根縣立藝術文化中心Grand Toit
★ 地址：島根縣增田市有明町5-15
★ 電話：+81-856-31-1860（代表）
★ 官網：www.grandtoit.jp/
★ 交通指南：
- 石見交通巴士「グラントワ前」（Grand Toit前）下車，步行1分鐘。
- 從JR益田站步行15分鐘。
- 從JR新山口站到益田站的特快約90分鐘。
- 從萩・石見機場到JR益田站的交通車約15分鐘。
- 濱田高速公路下浜田交流道開車約50分鐘。有停車場（約240輛，免費）。
探索石見文化之美
跨越海岸與山城的島根小旅行
造訪島根縣藝術文化中心，感受石見藝術、建築美學之餘，周邊還有許多好玩的地方。若在夏季造訪，不妨先沿著海岸線探索，再到群山環繞的山陰小京都～津和野町拜訪「太皷谷稻成神社」及殿町通觀光街道。益田市與濱田市是早年「石見國」的中心，北鄰日本海，西日本旅客鐵道「山陰本線」沿著海岸線蜿蜒， 有許多觀景台可欣賞火車沿著海岸線急馳的美景。除了以港口新鮮魚貨製作的海鮮料理必吃之外，肉質細膩，油花分布均勻的島根代表美食～石見和牛，產量較稀少，有機會一定要品嚐。
食
田吾作 Tagosaku
離益田車站步行約10分鐘的「田吾作」（Tagosaku），以「腰掛料理」自豪，季節食材非常新鮮，精緻美味，魷魚生魚片、燒烤、炸物都好吃，曾入選Tabelog 2024年居酒屋百大名店，想吃務必提前預約。
Info- 地址：島根縣益田市赤木町10-3
演
石見神樂
流傳在石見地區的傳統神道表演，故事多取材於神話中的神鬼對決與善惡對抗，展現英雄特質。演出角色常戴著以石見和紙製作的面具，有八岐大蛇、天狗、白狐、鍾馗、般若面、武尊英雄、日本神祇如天照大神、素戔嗚尊（須佐之男命）等。石見地區有許多社團傳承表演，以華麗服飾、舞蹈般的肢體語言，展現引人入勝的故事。在益田車站前的益田觀光協會可預約欣賞免費演出，即便聽不懂日文，也能從互動中了解其梗概。有些社團還提供體驗活動推廣神樂文化，旅客有機會穿上精緻厚重戲服，體驗演員感受。
景
石州和紙會館
如果喜歡手作，推薦到石州和紙會館，在專家指導下，體驗製作石州紙，從明信片到A3大小，操作難度不斷升級。石州和紙主要以楮木（桑科構屬植物）做原料，加入以黃蜀葵根製作的液體攪拌後，讓紙漿均勻懸浮，再用巧勁搖擺，均勻鋪在模版上，在經過壓製蒸烤等工序快速乾燥，立刻就能帶回家當紀念品，館內也能看到許多以石州和紙製成的藝術品。尺寸特殊的「石州半紙」是書法專用紙，已被列入聯合國教科文組織遺產名錄。
Info- 地址：濱田市三隅町古市場589（三隅中央公園內）
景
太皷谷稻成神社
太皷谷稻成神社是日本5大稻荷神社之一，供奉掌管水稻豐收的稻荷大神及大神使者～ 白狐，據傳非常靈驗。神社位於半山腰，離殿町主要觀光街道不遠，可鳥瞰整個津和野町，遊客可穿過1,000多扇紅色鳥居的階梯緩步登高，也可直接開車上山，設計成狐狸面具的繪馬和眾多狐狸護身符非常吸睛，季節性的祈福祭典是一大看點。
Info- 地址：島根県鹿足郡津和野町後田409
景
殿町通
殿町通兩側是頗具歷史感的傳統建築，很適合跟著「津和野百景圖」比對今昔，尋找故事。殿町通道旁溝渠內肥碩的鯉魚悠遊，與白、紫的花菖蒲構成絕美畫卷，拍照打卡之餘，也頗具復古之幽情。除了探訪天主教會、藩校養老館、三松堂紅豆餅、古橋酒造等老店，在「津和野町日本遺產中心」對面的「香味園」屬於新亮點，店主和法國先生傳承祖輩的老茶坊經營經驗，1樓改推結合以豆茶決明製作的各種花茶、咖啡及甜點，2樓設置民宿， 融入花茶質感的健康茶冷熱皆宜，搭配法式甜點非常美味。
Info- 地址：島根県鹿足郡津和野町後田
島根縣立藝術文化中心
20週年展覽
加藤泉：通往某人之路從雕塑到音樂
當代藝術家的探索
日本當代藝術家加藤泉（Izumi Kato）1969年出生於島根縣安來市，他善於利用木頭、石頭、布、繩索等自然素材進行雕塑創作，也是位傑出的畫家，作品橫跨繪畫、木雕、軟膠雕塑、石雕、布料及版畫等多種媒材，被多家重要美術館與私人收藏。
加藤泉大部分的作品都是關於描繪簡樸而原始的臉譜或超現實神秘生物，讓人聯想到部落圖騰，色彩豔麗，充滿童趣與生命力，關注議題包括身份認同、人與自然的關係、生命的意義等，傳達人類共通情感，特色鮮明，常和村上隆、奈良美智、草間彌生等台灣熟悉的藝術家並列探討。
本次展覽是加藤泉（1969～）迄今規模最大的個展，共有200多件，從學生時期的油畫作品到首次公開的最新作品，是綜觀其創作生涯的最佳選擇。展覽活動從裝置藝術、音樂、雕塑作品等多個角度， 展示其豐富的創作活動。期間還舉辦加藤泉與石倉敏昭、原田摩訶的2場對話座談，透過藝術家間的對談，讓人更深刻的感受其作品內涵與背後故事。8/30還有包括加藤泉在內的5位藝術家組成的樂團在中庭廣場進行閉幕演出。
加藤泉：通往某人之路
★展覽日期：2025年7∕5（六）～9∕1（一）9：30～18：00（展覽室入場截止時間為17：30）
★展覽地點：島根縣立石見美術館（島根縣益田市有明町5-15）
不朽時尚傳奇再展活力
森英惠 百年誕辰紀念展
為紀念在島根縣出生成長的森英惠百歲誕辰，島根縣立石見美術館在2025年9/20～12/1舉辦「森英惠百年誕辰紀念展」，展出這位世界級時尚設計師的400多件珍品，包括高級訂製服、電影服裝、原創布料及寫真作品，還有來自紐約大都會博物館的經典禮服。
森英惠的一生堪稱傳奇，她是日本時尚界的先驅，也是首位在海外建立自有品牌的日本企業家，還是首位成為巴黎高級訂製服協會正式會員的亞洲設計師，參與過許多電影的服裝設計，1967～1987年還為日本航空設計過制服。她的作品深受時尚界喜愛，美國女星伊莉莎白泰勒、格蕾絲凱莉等都穿過她的創作，日本雅子皇后1993年結婚時穿著的婚紗也出自她的設計。蝴蝶是森英惠設計的靈感來源之一，她也被稱為「蝴蝶夫人」。本次展覽是森英惠在2022年去世後的首個大規模回顧展，傳遞森英惠跨越世代的時尚精神與文化價值，與她在全球時尚界的深遠影響。
森英惠 誕辰100週年：活力型
★展覽日期：2025年9∕20（六）～12∕1（一）（展覽室入場截止時間為17：30）
★展覽地點：島根縣立石見美術館（島根縣益田市有明町5-15）
延伸閱讀>> 台虎唯一直航鳥取 漫遊五感之旅 漫畫文化×大自然×在地風情一次滿足
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言