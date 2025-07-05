驚艷！藏在山林裡的藝術典範「島根縣藝術文化中心」20週年 從地方閃耀世界

踏進島根縣藝術文化中心，走廊紅色主調從屋外延伸到屋內，紅木地板、石州瓦紅牆和混凝土柱構成視線延伸，四面「框」起藝文中心各場域。從內側落地窗可看到占地45平方公尺的磚色中庭，中央方形水池約25平方公尺，如水鏡般映照對側建築與天光雲影。池水從四面匯流，經縫隙流入地下水箱循環，最深處僅12公分，承載歡樂時光，深受大小朋友喜愛。池水抽乾後變身各種表演的舞台，激發藝術家的靈感。

人

從歷史見人物華彩

看藝藏說古今故事

從策展到觀展，「人」才是藝文中心的靈魂。曾任東京「晴空塔」設計監製的藝術家「澄川喜一」是島根縣立藝術文化中心首任館長，在職17年間，致力推廣石見地區藝術，他的創作如藝文中心門前小丘的花崗岩雕塑「大蛇」紀念碑即取材於「石見神樂」，蛇背就是長椅，是藝文中心「學藝員」推薦欣賞門面的最佳位置。

藝文中心收藏從古到今的優秀作品，包括繪畫、工藝、雕塑、攝影、影像、服飾等，依策展活動在4大展廳展出，重點放在時尚、石見藝術和森鷗外相關藝術家，藝術劇場則是欣賞當代人物精彩表演的絕佳去處。在「學藝員」規劃下，20週年精彩系列活動展現在地美學。

【左圖】學藝員邀請台灣民眾來感受石見藝術文化與建築之美。 【右圖】展廳之一以紅色花梨木地板，白色牆面聚焦作品。

島根縣立藝術文化中心Grand Toit

探索石見文化之美

跨越海岸與山城的島根小旅行

造訪島根縣藝術文化中心，感受石見藝術、建築美學之餘，周邊還有許多好玩的地方。若在夏季造訪，不妨先沿著海岸線探索，再到群山環繞的山陰小京都～津和野町拜訪「太皷谷稻成神社」及殿町通觀光街道。益田市與濱田市是早年「石見國」的中心，北鄰日本海，西日本旅客鐵道「山陰本線」沿著海岸線蜿蜒， 有許多觀景台可欣賞火車沿著海岸線急馳的美景。除了以港口新鮮魚貨製作的海鮮料理必吃之外，肉質細膩，油花分布均勻的島根代表美食～石見和牛，產量較稀少，有機會一定要品嚐。

鐵道沿著海岸線蜿蜒，也串接起沿海小鎮的慢遊假期。

食 田吾作 Tagosaku 離益田車站步行約10分鐘的「田吾作」（Tagosaku），以「腰掛料理」自豪，季節食材非常新鮮，精緻美味，魷魚生魚片、燒烤、炸物都好吃，曾入選Tabelog 2024年居酒屋百大名店，想吃務必提前預約。 中庭「水鏡」映照天光，聚人聚氣。 Info- 地址：島根縣益田市赤木町10-3

演 石見神樂 流傳在石見地區的傳統神道表演，故事多取材於神話中的神鬼對決與善惡對抗，展現英雄特質。演出角色常戴著以石見和紙製作的面具，有八岐大蛇、天狗、白狐、鍾馗、般若面、武尊英雄、日本神祇如天照大神、素戔嗚尊（須佐之男命）等。石見地區有許多社團傳承表演，以華麗服飾、舞蹈般的肢體語言，展現引人入勝的故事。在益田車站前的益田觀光協會可預約欣賞免費演出，即便聽不懂日文，也能從互動中了解其梗概。有些社團還提供體驗活動推廣神樂文化，旅客有機會穿上精緻厚重戲服，體驗演員感受。 石見神樂表演。