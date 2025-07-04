歡慶Miffy 70週年紀念！「米飛兔xCosme Kitchen」第二波聯名活動 超萌週邊必收藏

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

今年是米飛兔誕生70週年，日本複合美妝保養店Cosme Kitchen繼2025年2月的首次合作後，再度攜手米飛兔推出第二波聯名活動！

這波聯名商品以手持禮物的Miffy和可愛臉部造型為設計靈感，於6月20日起在日本全國Cosme Kitchen門市與其他通路限量發售。

米飛兔生日蛋糕馬克杯

這款馬克杯以生日蛋糕為靈感設計，潔白杯身搭配立體米飛兔造型，細節如鮮奶油般柔滑可愛，呈現出濃厚的慶祝氛圍。

陶瓷材質溫潤厚實，容量適中，無論是日常使用或擺放在辦公室，都能增添日常生活的療癒感。

造型杯蓋，不僅能防塵，翻轉後還可作為杯墊使用，實用又兼具巧思，作為本次聯名系列中最受矚目的商品之一，絕對值得收藏。

數量限定 米飛兔聯名福袋組

米飛兔聯名福袋內容超豐富！

包含一款可自由伸縮、不須摺疊的環保購物袋；知名品牌 Giovanni 推出的磨砂膏、有機伯爵紅茶包；以及 Mitea ORGANIC 精選的面膜兩片和潤唇膏。

每樣商品都融入了米飛兔的元素，實用又可愛，作為日常保養、旅行備品或送禮都很適合！

米飛兔臉部造型環保袋

這款別出心裁的環保袋，以米飛兔的臉部為主視覺，白色袋身搭配簡約的五官設計，手提帶則巧妙融入兔耳造型。

袋身使用彈性布料製成，當裝入物品時，米飛兔的表情會隨著包包內的物品產生變化，收納時米飛兔的表情也會皺成一團，模樣十分可愛。

正式開賣：2025年6月20日起，日本全國 Cosme Kitchen 與 Biople 門市同步販售

更多商品資訊：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Page/Lp/2506_miffy/

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