「吉伊卡哇燒專賣店」橫濱盛大開幕　別忘了要事前預約喔！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本人氣角色「吉伊卡哇（Chiikawa）」在橫濱的 World Porters 購物中心開設了全國首家的「吉伊卡哇燒」專賣店了！

地點就位在熱門景點紅磚倉庫附近，交通十分便利，從港未來線「港未來站／馬車道站」步行僅需5分鐘時間。

店鋪以日式和風和深紅色為主要設計，門口還有大大的吉伊卡哇燒大型看板與裝置，是必拍照的絕佳打卡點！

照片轉自：キャラWalker https://sp.walkerplus.com/charawalker/topics/topics_1256676/

店內提供三種「吉伊卡哇燒」組合：

A 組合（三入） ¥1,050：吉伊卡哇（小倉紅豆）、小八（奶油）、烏薩奇（巧克力）

B 組合（三入） ¥1,050：吉伊卡哇（地瓜）、小八（芝麻）、烏薩奇（起司）

C 組合（六入） ¥2,100：A+B 一次滿足

每人限購六個（可選兩包三入或一包六入）

除了吉伊卡哇燒外，還有多款可愛週邊等你來收藏！（每項商品每人限購一件）

吉伊卡哇燒造型吊飾：¥1,650

吉伊卡哇燒鈴鐺吊飾：¥880

手帕：¥825

午餐墊：¥1,320

托特包：¥1,980

商品設計都以吉伊卡哇燒烤的焦黃焦黃的奶油色來設計，非常療癒可愛~

預約抽選方式

目前店鋪採『線上預約抽選制』，需於預定來店日的14天前開始申請、7天前截止，抽選結果將於來店日前6日公布。若來店日未達額滿的名額，系統將於來店日5天前再次開放預約，並依優先順序遞補。

注意！預約僅保證入場資格，不保證能購買到特定商品。如果你是「吉伊卡哇」的粉絲，絕不能錯過這間首家的吉伊卡哇燒專賣店，現在就上網申請準備出發橫濱囉！

吉伊卡哇燒（ちいかわ焼き）專賣店

神奈川縣橫濱市中區新港2-2-1 World Porters 1F

營業時間：10:30–21:00，不定休

交通：港未來線「港未來站」步行約5分鐘、港未來線「馬車道站4號」出口步行約5分鐘

官網：https://www.chiikawa-yaki.com/

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