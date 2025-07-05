最值得衝！ 日本夏季最浪漫經典活動：此生必看三大煙火大會

【文・KKday旅遊生活誌】

日本的夏天怎麼玩最有感？當然是衝一波花火節啊！每次看日劇或動漫，主角們穿著浴衣、拿著團扇，在河邊看煙火的畫面，是不是也讓你想親身體驗那份浪漫？這篇就幫你整理好最經典、最值得衝的日本花火大會，從東京隅田川，一直到氣氛超嗨的熱海海上煙火秀，每一場花火大會都讓人回憶滿滿。

三大花火大會

說到日本花火節的代表，那就不能不提「日本三大花火大會」！分別是秋田縣的大曲花火大會、新潟縣的長岡花火大會，以及茨城縣的土浦全國花火競技大會，這三場不但歷史悠久、規模盛大，還是日本煙火師傅實力大比拚的舞台。每場都有超過萬發以上的煙火秀，絕對是視覺震撼的頂級享受，想看最經典的花火大會，這三場一定要列入清單！

長岡煙火大會

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每年固定舉辦在日本東北新瀉地區長岡市的長岡花火大會，最初是為了慰藉二戰亡魂而舉辦，期許能夠為當地帶來和平祈福，隨著時間更迭，長岡花火大會日漸繁榮，如今已成為日本三大花火大會之一，20000發的大規模煙火以及祭典特色美食使其每年都聚集超多人潮，也吸引了許多外國觀光客前往賞花火！

長岡花火大會在每年8月上旬於信濃川河畔舉辦，其中最大看點便是直徑高達650m的超大煙火「三尺玉」以及同時從6個地方發射的「復興祈願煙火鳳凰」，絢麗壯觀的景色絕對不虛此行，不過需要注意的是長岡花火大會現場觀賞席都需要購買，除了建議提早預訂外，也因為長岡煙火大會舉辦在戶外河畔，小編同時也建議做好防蚊準備喔！

大曲全國花火競技大會

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秋田的大曲全國花火競技大會可說是日本最具盛名的夏季煙火之一，每年通常會在8月的最後一個星期六舉行，目前已經舉辦超過百年，並成為來自全國各地的煙火師傅展示技藝的最高殿堂，吸引全國頂尖的煙火師參賽。

最令人驚艷的是大曲全國花火競技大會將花火秀與音樂表演完美結合，營造出視覺＆聽覺的雙重盛宴，另外還有一個不可錯過的亮點也就是白天的「晝花火」，通常在傍晚便開始施放，是可以在白天欣賞色彩繽紛煙火的難得機會！

土浦全國花火競技大會

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你知道近年越來越夯的日本茨城也有花火大會嗎？位於櫻川河畔的土浦全國花火競技大會是日本三大煙火大會之一，已有超過90年歷史，每年都吸引大批人潮前往欣賞來自全國各地的煙火師傅帶來的絕美煙火作品。

花火大會舉辦時間不是常見的夏季而是初秋，通常會在每年10月的第一個星期六施放，其中最吸睛的是「Star Mine」，也就是速射連發煙火，透過色彩與音樂節奏的完美結合，在夜空中帶來震撼無比的視覺饗宴！

隅田川煙火大會

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說到東京地區的日本花火大會，隅田川花火大會可說是人氣TOP1～隅田川煙火大會源自於江戶時代，是最古老的日本花火大會，由鍵屋及玉屋兩家花火店競賽演變至今，成為了代表性的日本花火大會，煙火倒映在隅田川河面，與晴空塔呼應而成「夏季風物詩」的美稱，每年參與人數都突破百萬呢！

其中最佳的煙火觀賞地點有晴空塔、淺草站、水戶街道、吾妻橋、駒形橋等，但要注意的是煙火施放時是禁止停留在橋上的，需要邊走邊觀賞煙火秀，另外也有遊船賞煙火方案可以選擇喔！

神宮外苑煙火大會

神宮外苑煙火大會主打演唱會音樂表演以及花火表演，再加上出現在人氣動畫《天氣之子》劇情中，神宮外苑煙火大會絕對是前往東京必收的花火大會！也因為座落在市中心，交通非常方便，每年都會吸引百萬人潮前往欣賞煙火秀，過去主要舉辦在神宮第二球場，在2019年更改為神宮軟式球場，準備前往的朋友建議先到官網留意最新資訊！

與隅田川花火大會、東京灣大華火祭合稱為東京三大煙火，神宮外苑煙火大會已舉辦有40多年載歷史，煙火施放位置通常會在主辦會場的周圍，因此如果有先預約會場觀賞席次便可以近距離欣賞煙火以及煙火秀前的歌手表演，不過如果沒有預訂神宮外苑煙火大會的觀賞座位，也可以選擇到鄰近的高樓展望台觀賞，像是東京人氣景點澀谷SKY、六本木展望台、東京鐵塔展望台等，都可以欣賞到不同高度層次的壯麗煙火秀喔～

琵琶湖煙火大會

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琵琶湖煙火大會即將於夏季末舉辦，其中最令人期待的便是其舉辦地點——琵琶湖，身為全日本最大湖泊，夜晚的煙花倒映在廣闊無邊的湖面，七彩炫麗的光影為整個湖泊帶來不同以往的美麗樣貌。自重新開辦以來，琵琶湖煙火大會每年預計施放10000發煙火數，施放的煙火規模為3至10號煙火，是規模相當大的日本煙火活動呢！

熱海煙火大會

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自昭和年間舉辦至今已有70年載的熱海花火大會，與常見的日本花火大會不同，一年不只舉辦一場煙火秀，每年自春季末開始舉行為期半年的熱海灣花火表演，因此也是許多人前往靜岡地區熱海市旅行的必排行程！熱海花火大會三面環山、一面面海，也因為這樣的地形因素，煙火施放時非常震撼！

熱海花火大會主打的銀色煙火「空中尼加拉大瀑布」，當煙火升上空時的大面積流線型銀色花火，與震撼無比的煙火迴響聲響形成非常令人印象深刻的花火表演，加上海面倒映的花火色彩，熱海花火大會因此又被稱為日本三大煙火之一呢。

諏訪湖煙火大會

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身為著名長野縣大型煙火秀，諏訪湖煙火大會以全日本花火大會發射數之冠聞名，高達40000發的煙火數每年都吸引超過50萬人潮，可以說是日本花火大會中數一數二的大型煙火秀，也因爲諏訪湖煙火大會施放位置四面環山，響徹雲霄的煙火聲更是令在場觀眾震撼不已！

諏訪湖煙火大會主要分為兩大階段，首先是10位煙火師的作品施放，可以看出不同風個的花火與設計；接著則是半圓形煙火「Kiss of Fire」，點亮整個諏訪湖夜空，循序漸進地與自湖上發射的煙火「初島」合而為一，形成一座宛如尼加拉大瀑布的流線型壯麗煙火瀑布，加上倒映在湖面上的花火景色，是一生中必訪的日本花火大會之一。

片貝煙火大會

擁有全世界最大煙火「四尺玉」的片貝花火大會，是起源於新瀉地區小千谷市淺原神社的傳統祭典，已有四百多年歷史的片貝花火大會又被稱作「山之花火」，與長岡煙火大會、柏崎花火合成越後三大花火大會，也是新瀉地區中必看的日本花火大會之一！

其中超大型煙火「四尺玉」施放至空中時直徑高達800m！施放難度相當高，因此淺原神社會在一早開始相關祭典活動，祈福夜晚的煙火可以施放順利，祭典活動非常熱鬧，旅人們可以體驗到道地的祭典美食，喜歡日本傳統文化的朋友可別錯過啦～

八代全國煙火大會

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九州花火大會除了豪斯登堡煙火秀，還有這個位於熊本的八代全國煙火競技大會，已經舉辦逾30年的八代全國煙火慶典，固定在每年10月推出，主打音樂煙火表演以及上萬發的煙火數量，如果想要體驗大型煙火活動的朋友千萬不能錯過！除此之外，八代全國煙火競技大會還會舉辦傳統祭典活動，像是夜市攤位、各式物產展喔！

延伸閱讀>>日本祭典完整攻略！三大祭典時間日期

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